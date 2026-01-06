Así es el robot humanoide de Hyundai y Boston Dynamics que levanta 50 kilos, soporta altas temperaturas y será rival de Tesla

Atlas, el robot humanoide de Hyundai y Boston Dynamics, debuta en el CES con tecnología de vanguardia. (AP Foto/Abbie Parr)

La industria de la robótica ha dado un paso significativo con la presentación de Atlas, el robot humanoide desarrollado por Hyundai y su subsidiaria Boston Dynamics. Este avance fue mostrado en el Custommer Effort Score (CES) en Las Vegas y será uno de los competidores del proyecto Optimus de Tesla.

El objetivo del anuncio es crear máquinas que imiten la apariencia humana y sean capaces de ejecutar tareas complejas, optimizando la eficiencia en sectores productivos clave.

Cómo fue el anuncio del robot Atlas de Hynduai

Durante la jornada previa a la inauguración oficial de la CES, el equipo de Boston Dynamics exhibió a Atlas sobre el escenario del Centro de Convenciones del hotel Mandalay Bay. Zachary Jackowski, jefe de Ingeniería de Spot Boston Dynamics, fue el encargado de introducir al robot ante una audiencia internacional.

Atlas, de tamaño real, se puso de pie y caminó con notable fluidez, moviendo brazos y cabeza de manera coordinada. Realizó gestos como saludar al público y girar su cabeza en un ángulo de 360 grados, demostrando una movilidad avanzada para este tipo de plataformas.

La presentación de Atlas mostró su movilidad avanzada, con movimientos coordinados de brazos y cabeza, y un saludo al público internacional. (Hyundai)

Aunque en la demostración el robot fue pilotado de forma remota por un ingeniero desde una ubicación cercana, los responsables de Boston Dynamics aclararon que Atlas está diseñado para operar de manera autónoma en aplicaciones industriales reales.

Qué especificaciones tiene el robot Atlas

Atlas destaca por una serie de características técnicas que lo diferencian de otros robots humanoides en desarrollo. El robot puede levantar hasta 50 kilogramos y cuenta con la capacidad de reemplazar su propia batería automáticamente, una funcionalidad clave para operaciones ininterrumpidas en entornos industriales.

Además, Atlas está preparado para operar en condiciones ambientales desafiantes: soporta temperaturas que van de -20°C a 40°C y puede trabajar bajo la lluvia, lo que amplía su rango de aplicaciones fuera de ambientes controlados.

La visión de 360 grados permite a Atlas orientarse con precisión en su entorno y sortear obstáculos con facilidad. Esta capacidad de percepción, sumada a la destreza mecánica de sus extremidades, lo hace apto para tareas que requieren manipulación fina y desplazamientos en espacios complejos.

El robot humanoide Atlas puede levantar hasta 50 kilogramos y reemplazar su batería automática, optimizando tareas industriales continuas. (Boston Dynamics )

La combinación de hardware robusto y software avanzado permite que el robot ejecute actividades de ensamblaje y soporte logístico, adaptándose a las necesidades de plantas de fabricación modernas.

Cuáles serán los casos de uso del robot Atlas

La alianza entre Hyundai y Boston Dynamics apunta a transformar los procesos productivos, especialmente en la industria automotriz. Atlas se encuentra en fase de producción para ser implementado, a partir de 2028, en la planta de vehículos eléctricos de Hyundai ubicada cerca de Savannah, Georgia.

Esta fábrica será el escenario donde el robot humanoide demuestre su utilidad en la línea de ensamblaje. Según los planes anunciados, Hyundai espera fabricar hasta 30.000 unidades de Atlas al año para 2028, apoyándose en la construcción de una nueva planta en Estados Unidos con capacidad para producir miles de robots anualmente.

El despliegue de Atlas se inscribe dentro de una estrategia más amplia de la empresa surcoreana, que invertirá 26.000 millones de dólares en el país norteamericano. El objetivo es integrar robótica avanzada y tecnología de inteligencia artificial en todas sus fábricas globales.

La inversión de 26.000 millones de dólares de Hyundai busca integrar robótica avanzada e inteligencia artificial en sus fábricas a nivel global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente, la expansión de estos sistemas incluirá sectores como logística, energía, construcción y gestión de instalaciones, consolidando a Hyundai como un actor central en la automatización inteligente a escala global.

La competencia de Atlas con Tesla

La presentación de Atlas intensifica la rivalidad en el segmento de robots humanoides, donde empresas como Tesla apuestan fuerte con su modelo Optimus.

Elon Musk, CEO de Tesla, sostiene que Optimus podría convertir a su empresa en la más valiosa del mundo, atribuyéndole incluso el potencial de resolver desafíos sociales como el alto costo de la asistencia sanitaria. Sin embargo, especialistas del sector se muestran cautos respecto a estas afirmaciones, subrayando que aún existen retos técnicos y de integración por superar antes de que los robots humanoides tengan un impacto masivo en la vida cotidiana.

Hyundai y Boston Dynamics, por su parte, destacan su fortaleza en la validación y aplicación de estas tecnologías a gran escala, apoyados por una infraestructura de fabricación consolidada y la experiencia acumulada en el desarrollo de robots como Spot, el cuadrúpedo robótico que ya opera en sus plantas industriales.