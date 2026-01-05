Top 5 de las peores carreras universitarias para estudiar en 2026, según los líderes de la IA en el mundo

Jensen Huang, Bill Gates y Sam Altman han sido algunos de los referentes que se han pronunciado sobre el impacto de la IA en la sociedad. (Fotocomposición Infobae)

En los últimos años, las advertencias de los principales referentes tecnológicos sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral han multiplicado la preocupación entre estudiantes y profesionales.

Figuras como Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI; Bill Gates, cofundador de Microsoft; Jensen Huang, CEO de Nvidia; y Elon Musk, líder de Tesla y SpaceX, han compartido su visión sobre cómo la automatización redefinirá los empleos, dejando a muchas ocupaciones tradicionales al borde de la desaparición.

En entrevistas recientes, estos empresarios han identificado los sectores más amenazados por la tecnología, advirtiendo que algunos títulos universitarios podrían perder toda relevancia en la próxima década.

Sam Altman ha sentenciado que ciertos empleos ya son realizados por Chatbots. (Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Frente a este escenario, la elección de una carrera profesional se ha convertido en un desafío estratégico para quienes ingresan a la universidad en 2026.

Cual es el primer empleo que será sustituido por la IA

Sam Altman fue enfático al declarar que los empleos vinculados a la atención al cliente estarán “totalmente, completamente extintos”. Altman detalló que los chatbots y agentes automatizados ya reemplazan la estructura tradicional de gestión de llamadas, eliminando la necesidad de operadores humanos para consultas básicas o resolución de problemas simples.

Esta transformación tecnológica reduce tiempos de espera y costos operativos, pero deja a millones de trabajadores ante una inminente obsolescencia de sus habilidades.

La atención al cliente pasó a un segundo plano, con llegada de la automatización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito financiero y empresarial, Altman profundizó sobre el riesgo para quienes ocupan puestos de soporte básico. La automatización de tareas repetitivas y el uso de algoritmos avanzados permiten que empresas resuelvan incidentes, gestionen consultas y procesen información sin intervención humana.

El reemplazo de estos puestos podría producirse en los próximos cinco años, afectando a una de las áreas más masivas del mercado laboral global.

Qué pasará con aquellos que trabajan en oficinas y puestos administrativos

Más allá de la atención al cliente, Altman advirtió sobre el destino de los trabajos de entrada en oficinas: revisión de documentos, soporte informático elemental y funciones administrativas centradas en procedimientos estandarizados.

Estas tareas, por su carácter predecible y estructurado, resultan especialmente vulnerables a la automatización. Los sistemas de IA no solo ejecutan estas funciones, sino que aprenden de patrones y optimizan procesos, desplazando la necesidad de empleados humanos en puestos de baja complejidad.

Los chatbots y agentes automatizados reemplazan tareas antes realizadas por operadores humanos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El reemplazo de funciones administrativas por inteligencia artificial ya se observa en sectores como la banca, seguros y recursos humanos. Empresas líderes implementan algoritmos que verifican documentos, procesan pagos y gestionan agendas, disminuyendo la demanda de talento en áreas administrativas básicas.

Cuál es la visión de Bill Gates sobre labores como la programación

Bill Gates considera que la programación constituye una forma de alfabetización fundamental para el siglo XXI. Sin embargo, reconoció que los avances en inteligencia artificial permiten a los algoritmos escribir y depurar código de manera autónoma.

Gates afirmó: “Aunque la IA puede escribir código, aún necesita supervisión humana experta para desarrollarse correctamente”. Así, si bien la demanda de programadores continúa en aumento, los roles más rutinarios y repetitivos dentro del desarrollo de software corren riesgo de quedar obsoletos.

Bill Gates considera que la programación básica será desplazada por sistemas de inteligencia artificial avanzados. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs)

La tendencia sugiere que las carreras enfocadas exclusivamente en lenguajes de programación y tareas de codificación simple, perderán peso frente a perfiles multidisciplinarios y con mayor capacidad de adaptación.

Qué sucede con las carreras científicas y de biología

En contraste con los empleos rutinarios, Gates subraya la importancia de la biología y las ciencias de la vida como áreas insustituibles ante el avance de la automatización.

La expansión de la biotecnología, la edición genética y la medicina personalizada requiere experticia humana, para analizar sistemas complejos, interpretar datos biomédicos y tomar decisiones críticas.

“La biología se ha transformado en la ciencia de nuestro tiempo”, señaló Gates, destacando que la experiencia humana resulta irremplazable para afrontar crisis sanitarias y diseñar soluciones personalizadas en salud.

Cuáles oficios volverán a ser claves en el futuro por el impacto de la IA

Jensen Huang afirmó que la demanda de oficios técnicos crecerá con la expansión de los centros de datos de inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Jensen Huang sostiene que los oficios manuales como la fontanería, la carpintería o la electricidad serán esenciales en la nueva economía. “La próxima generación de millonarios serán fontaneros, carpinteros o electricistas”, declaró Huang.

El ejecutivo explicó que la expansión de la infraestructura tecnológica y la construcción de centros de datos masivos incrementarán la demanda de trabajadores calificados en oficios manuales, hasta el punto de requerir duplicar la fuerza laboral especializada cada año.

En oposición a la visión utópica de Elon Musk sobre un mundo poslaboral, Huang remarcó que la automatización dará nueva relevancia a trabajos tradicionalmente subvalorados.