The Witcher 3, desarrollado por CD Projekt, tendría un DLC millonario en 2026

Jugar The Witcher 3 significa asumir el papel de Geralt de Rivia. (CD Projekt)

CD Projekt, el estudio responsable de The Witcher 3, ha generado una oleada de expectativas tras dejar entrever que prepara un lanzamiento de gran envergadura para 2026. La compañía polaca, que se ha fijado el objetivo de alcanzar 475 millones de euros en beneficio neto acumulado entre 2023 y 2026, admitió ante inversores que aún le faltan 166 millones para cumplir esa meta.

Diversas fuentes y analistas del sector apuntan a que este ambicioso objetivo podría lograrse gracias al lanzamiento de un nuevo contenido descargable (DLC) para The Witcher 3, una posibilidad que ha cobrado fuerza en los últimos meses y que podría reportar ingresos superiores a los 150 millones de euros.

Rumores de DLC para The Witcher 3: expectativas y reservas

En una reciente charla con inversores, CD Projekt confirmó su confianza en alcanzar los beneficios previstos para 2026 y sugirió que los “nuevos contenidos adelantados en las últimas llamadas con inversores e informes financieros se publiquen el próximo año, teniendo un impacto significativo en los resultados”.

The Witcher 3: Wild Hunt, de CD Projekt RED.

Esta declaración ha sido interpretada por el sector como una pista sobre el posible lanzamiento de un DLC de pago para The Witcher 3, un movimiento que, según Eurogamer, podría coincidir con la campaña de marketing previa al esperado The Witcher 4.

El medio británico citado recoge testimonios de filtradores y analistas que se muestran convencidos de que CD Projekt prepara un proyecto de la magnitud suficiente para generar los ingresos necesarios antes de fin de 2026. Aunque los rumores han existido durante meses y las filtraciones apuntaban a una presentación en los últimos Game Awards —que finalmente no se produjo—, la hipótesis de un DLC no ha perdido fuerza.

La empresa, no obstante, ha decidido mantener el hermetismo y ha declarado que no hará comentarios con respecto a los rumores. La compañía no quiere jugar a lo que proponen filtradores o creadores de contenido.

Un pájaro vuela frente al logotipo de CD Projekt en su sede en Varsovia, Polonia. REUTERS/Kacper Pempel

Dificultades técnicas y cautela ante los rumores

Pese al optimismo, también existen desafíos técnicos que podrían complicar el desarrollo del contenido adicional. Una de las principales trabas señaladas por los expertos es el hecho de que el motor gráfico sobre el que se construyó The Witcher 3 ya está en desuso, lo que dificultaría la creación de un nuevo DLC con los estándares actuales.

Además, experiencias previas han demostrado que las filtraciones no siempre se cumplen, como ocurrió con la supuesta presentación en los Game Awards.

En cualquier caso, el potencial éxito comercial de un DLC para The Witcher 3 es indiscutible, tanto por el cierre de la historia de Geralt como por el impulso que supondría para la campaña de lanzamiento de la próxima entrega. Mientras tanto, la industria y la comunidad de jugadores permanecerán atentas a cualquier anuncio oficial de CD Projekt, a la espera de que el misterio se resuelva en el momento más conveniente para la compañía.

The Witcher 3 ofrece un mundo abierto con decisiones que influyen en la trama.

Guía esencial para empezar a jugar The Witcher 3

Jugar The Witcher 3 significa asumir el papel de Geralt de Rivia, un brujo especializado en cazar monstruos, mientras exploras un extenso mundo abierto repleto de misiones, desafíos y decisiones que influyen en la historia.

El sistema de combate combina el uso de espadas, magia (conocida como Señales), pociones, aceites y estrategias basadas en la preparación y el conocimiento de las debilidades de los enemigos. Además, el juego incluye el popular minijuego de cartas Gwent, y cada aspecto de la aventura gira en torno a la exploración y la toma de decisiones.

Aspectos fundamentales del juego:

Protagonista: Geralt de Rivia, cazador de monstruos.

Exploración: Un mundo abierto con misiones principales y secundarias, puntos de viaje rápido y ambientes variados.

Misiones y contratos: Aventura principal enfocada en la búsqueda de Ciri e innumerables contratos de monstruos, que otorgan experiencia y recompensas.

Elecciones: Decisiones morales con efectos duraderos en la narrativa y el entorno.

Geralt de Rivia frente al Príncipe Sapo: un duelo en Hearts of Stone.

Mecánicas de combate y preparación:

Espadas: Una de acero (para humanos) y otra de plata (para monstruos).

Ataques: Incluye movimientos rápidos, ataques fuertes, esquivar, bloquear y parar.

Señales: Hechizos básicos como Quen (escudo) o Igni (fuego), que requieren gestionar la barra de Vigor.

Adrenalina: Se acumula durante el combate y habilita habilidades especiales o refuerza señales.

Elementos adicionales del juego:

Gwent: Juego de cartas coleccionables con reglas propias.

Dificultad: Cuatro niveles, desde muy fácil hasta extremadamente desafiante.

Mejoras y habilidades: Desbloquea y mejora técnicas en árboles de combate, señales y alquimia.

Recomendaciones para principiantes:

Escoge una dificultad que se adapte a tu experiencia.

Realiza misiones secundarias para ganar experiencia y recursos.

Evita enfrentarte a enemigos de nivel muy superior.

Revisa el bestiario antes de cada combate importante y prepara tu equipamiento.

Guarda la partida frecuentemente, sobre todo antes de misiones clave o enfrentamientos difíciles.

Estos consejos y conceptos te ayudarán a sumergirte en la aventura de The Witcher 3, maximizando tus posibilidades de éxito y disfrute en el universo de Geralt de Rivia.