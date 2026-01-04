Máscaras LED: así es la tecnología que le resta años a tu piel en pocas semanas

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de una piel rejuvenecida y saludable ha motivado la aparición de numerosos dispositivos y tratamientos. Entre ellos, las máscaras LED, que prometen de resultados notables sin salir de casa, lo que marca un cambio significativo en la rutina de belleza cotidiana.

Hoy, estos dispositivos se encuentran en tiendas de confianza, dejando atrás su imagen de lujo inaccesible y abriendo la puerta a una nueva tendencia en el cuidado de la piel.

Qué son las máscaras LED para el cuidado de la piel

El impacto de las máscaras LED en la cultura popular se reflejó cuando celebridades como Kourtney Kardashian compartieron su uso durante el confinamiento de 2020.

Aquello que parecía propio de la ciencia ficción se ha integrado en la vida cotidiana, gracias a la evolución tecnológica y a la democratización de estos dispositivos. Ahora, personas de diferentes edades y perfiles pueden acceder a una tecnología que antes solo se encontraba en clínicas especializadas.

Una mujer descansa en su hogar mientras utiliza una mascarilla facial de terapia con luz LED, una tendencia creciente en tratamientos de belleza y bienestar que promete rejuvenecer la piel y mejorar su apariencia. El ambiente relajado y decorado con luces suaves resalta el enfoque en la relajación y el autocuidado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las máscaras LED no solo prometen resultados visibles en la reducción de arrugas y signos de la edad, sino que también ofrecen una experiencia cómoda. No generan dolor ni calor y requieren apenas unos minutos de uso diario. Esta facilidad ha contribuido a su popularidad, impulsando la tendencia del cuidado de la piel en casa con estándares casi profesionales.

La base del funcionamiento de estas máscaras radica en la terapia fotónica, un procedimiento estético no invasivo que aprovecha la capacidad de la luz para estimular procesos biológicos en la piel. La luz, dependiendo de su longitud de onda, penetra a distintas profundidades y activa respuestas específicas en las células cutáneas.

A diferencia de los rayos ultravioleta, la luz utilizada en estos dispositivos no quema ni daña la piel. Los LED de las máscaras, organizados en matrices o “arrays”, emiten distintas longitudes de onda dentro del espectro visible, lo que permite modular los efectos según el color de la luz emitida.

La doctora Iris González, dermatóloga de ENEA Clínica, señala que estos dispositivos son fáciles de usar y presentan riesgos bajos, siempre que se respeten las indicaciones de uso.

Una mujer se relaja en el sofá de su hogar mientras utiliza una mascarilla facial de terapia de luz LED, una tendencia creciente en tratamientos estéticos y de bienestar en casa. El ambiente cómodo y moderno resalta la importancia de la tecnología en la vida cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los efectos de los distintos colores de luz LED

Uno de los aspectos clave de la terapia fotónica es la variedad de colores de luz, cada uno con un efecto específico sobre la piel. La luz roja, por ejemplo, estimula la producción de colágeno y elastina, dos proteínas esenciales para mantener la firmeza y elasticidad cutánea. Esta acción contribuye a reducir arrugas y flacidez, por lo que la luz roja se asocia con tratamientos antiedad.

La luz azul, en cambio, actúa como bactericida y mejora la función cicatrizante. Resulta especialmente eficaz para controlar la bacteria Propionibacterium acnes, responsable de muchos casos de acné. Por esta razón, la luz azul se recomienda para pieles acneicas o con tendencia a desarrollar lesiones inflamatorias.

El espectro amarillo calma el enrojecimiento y reduce el edema localizado, lo que lo convierte en una opción para tratar la rosácea o la retención de líquidos. Así, cada color responde a una necesidad concreta, permitiendo personalizar el tratamiento según la condición de la piel.

Cómo es el uso doméstico de las máscaras LED

Las opiniones médicas coinciden en que las máscaras LED de uso doméstico pueden mantener la piel estimulada entre las sesiones profesionales, siempre que se utilicen correctamente y con expectativas realistas. La doctora Rita Sêco, especialista en medicina estética, subraya que estos dispositivos no sustituyen la potencia y eficacia de los equipos médicos, aunque sí ofrecen un apoyo relevante para prolongar los beneficios de los tratamientos de cabina.

Corrector verde aplicado en áreas con acné para neutralizar el enrojecimiento y preparar la piel antes del maquillaje. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia principal radica en la intensidad de la energía utilizada. Las máscaras domésticas emplean dosis mucho más bajas que los sistemas profesionales, lo que implica la necesidad de realizar un mayor número de sesiones semanales para obtener resultados visibles.

Según la dermatóloga Iris González, los efectos de las versiones caseras serán menos intensos, pero pueden resultar notables después de varias semanas de uso disciplinado.

En centros estéticos avanzados, la integración de máscaras LED en protocolos como el Hydrafacial ha demostrado potenciar la penetración de activos y mejorar la respuesta cutánea. Almudena Calvo, especialista en Hydrafacial en Madrid, destaca el uso de dispositivos con cientos de bombillas LED, que superan en potencia y cobertura a la mayoría de las máscaras para uso personal.