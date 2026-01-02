Apple retrasaría el lanzamiento del iPhone 18 para el 2027

Apple eliminaría la Isla Dinámica en el iPhone 18 Pro. (Imagen ilustrativa)

Apple se prepara para uno de los cambios más profundos en su estrategia de lanzamientos de iPhone en más de una década. Distintos reportes y filtraciones coinciden en que la compañía estaría evaluando modificar el calendario tradicional de presentación de sus smartphones, separando el lanzamiento de los modelos Pro del iPhone estándar.

De concretarse, el iPhone 18 base no se presentaría en 2026 junto a sus versiones más avanzadas, sino que se haría esperar hasta la primavera de 2027, marcando un quiebre histórico en la hoja de ruta de la firma de Cupertino.

Según información difundida por MacRumors, Apple mantendría su evento de septiembre de 2026 para anunciar los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, además del posible iPhone plegable, pero dejaría fuera su modelo estándar.

Apple introduce colores inéditos en el iPhone 18 Pro: marrón café, morado profundo y burdeos borgoña. (9to5mac)

Este último llegaría varios meses después, en un evento independiente, lo que supondría una reorganización completa del ciclo anual de lanzamientos que la empresa ha mantenido de forma casi inalterable durante más de diez años.

Un cambio que rompe con la tradición de Apple

Desde 2012, Apple ha convertido septiembre en el mes clave para la presentación de sus nuevos iPhone y Apple Watch. Este patrón se volvió una constante para consumidores, desarrolladores y la propia industria tecnológica.

Por eso, la posibilidad de que el iPhone 18 base no llegue junto a los modelos Pro representa uno de los cambios más drásticos en la historia reciente de la compañía. La confusión se ha incrementado porque algunos rumores iniciales apuntaban a que el iPhone 18 estándar podría lanzarse incluso en la primavera de 2026.

El iPhone 18 ya no llegaría en 2026, sino en 2027.

Sin embargo, esta versión choca con otro reporte que señala la llegada de un iPhone 17e —una variante más económica— en ese mismo periodo. Para evitar solapamientos y canibalización entre modelos, Apple habría optado por retrasar el iPhone 18 base hasta 2027.

El éxito del iPhone 17 y su posible impacto

Una de las razones que explicaría este cambio estratégico estaría vinculada al buen desempeño comercial del iPhone 17 base durante 2025. Este modelo recibió mejoras clave que antes estaban reservadas a versiones Pro, como una pantalla con tasa de refresco de 120 Hz y un aumento en la memoria RAM, manteniendo un precio más accesible.

Este equilibrio entre prestaciones y costo habría fortalecido la posición del modelo estándar dentro del catálogo de Apple, demostrando que existe margen para reorganizar la oferta sin afectar negativamente las ventas. Separar los lanzamientos permitiría a la compañía dar mayor protagonismo a cada dispositivo y extender el interés mediático durante más meses del año.

Apple habría tomado la decisión de retrasar el lanzamiento del iPhone 18 estándar.

Producción, nuevos formatos y más dispositivos en camino

Otro factor relevante es la creciente complejidad del portafolio de Apple. Además de los iPhone tradicionales, la compañía estaría preparando la llegada de su primer iPhone plegable y una segunda generación del iPhone Air, dos productos que exigirán ajustes en producción, marketing y posicionamiento.

Dividir los lanzamientos permitiría a Apple optimizar la fabricación en masa, reducir la presión sobre la cadena de suministro y gestionar mejor el inventario. También facilitaría una estrategia de comunicación más clara, evitando que demasiados productos compitan por atención en un mismo evento.

Un modelo que ya funciona en otros productos

Este tipo de estrategia no es completamente nueva para Apple. La compañía ya utiliza lanzamientos escalonados en otras líneas de producto, como los iPad o los Mac, que se presentan en distintos momentos del año según su público objetivo. Aplicar este modelo al iPhone sería una evolución lógica ante un mercado cada vez más competitivo y fragmentado.

Apple también estaría preparando una segunda generación del iPhone Air. (Foto: Apple)

Además, separar el iPhone base de los modelos Pro podría ayudar a reforzar la percepción de gama alta de estos últimos, mientras que el modelo estándar podría posicionarse con mayor claridad como una opción equilibrada para el público general.

Expectativa e incertidumbre de cara a 2026

Por ahora, Apple no ha confirmado oficialmente ningún cambio en su calendario. Como es habitual, la compañía mantiene silencio ante los rumores y filtraciones. Sin embargo, la coincidencia de reportes en distintos medios especializados refuerza la idea de que Cupertino está evaluando seriamente esta transformación.

De concretarse, 2026 marcaría el inicio de una nueva etapa para el iPhone y para la estrategia comercial de Apple. Un cambio que no solo afectaría a los consumidores, sino también al ecosistema tecnológico en su conjunto, acostumbrado desde hace años a girar en torno al evento de septiembre.