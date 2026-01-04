Google Chrome se convierte en un libro digital: así cambia el modo de lectura

La actualización del modo lectura de Google Chrome en Android ofrece acceso permanente y personalización completa para todos los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Chrome ha dado un paso adelante en su apuesta por mejorar la experiencia de lectura en dispositivos móviles, presentando una actualización en su Modo Lectura.

Esta función, que ya llevaba algunos años presente en el navegador, ha recibido ahora un rediseño integral orientado a facilitar el acceso y la personalización, con el objetivo de ofrecer una experiencia mucho más cómoda y cercana a la de un libro electrónico.

Cuáles eran los problemas del modo lectura de Google Chrome

Durante años, quienes intentaban leer artículos extensos en Chrome para Android se encontraban con una función de lectura simplificada que aparecía y desaparecía según el propio criterio del navegador. El icono del modo lectura surgía en la barra de direcciones únicamente cuando Chrome consideraba que la página lo merecía, lo que generaba frustraciones entre los usuarios.

En muchas ocasiones, el botón no estaba disponible en textos donde realmente se necesitaba, dificultando la posibilidad de disfrutar de una visualización más amigable.

Google Chrome elimina la activación automática del modo lectura y otorga al usuario el control total sobre su uso en cualquier página web. (Google)

La última actualización, detectada en la versión 143 de Chrome para Android, elimina esta inconsistencia por completo. Ahora, la activación del modo lectura queda en manos del usuario, quien puede decidir en qué momento emplear esta herramienta.

El acceso se ha simplificado: basta con abrir el menú de los tres puntos, donde la opción ‘Mostrar modo de lectura’ figura de manera permanente, justo debajo de la función para escuchar la página. Esta integración permite que cualquier página web pueda visualizarse bajo el nuevo formato de lectura, sin restricciones ni criterios automáticos impuestos por el navegador.

Cuáles son los cambios que llegan al modo lectura de Google Chrome

El rediseño del modo lectura en Google Chrome va más allá de un simple cambio estético. El nuevo diseño adopta las líneas de Material 3 Expressive, lo que se traduce en una interfaz moderna, clara y que no interfiere con el resto de la navegación.

Mientras que la versión anterior ocupaba toda la pantalla y ocultaba la barra de direcciones, el nuevo modo mantiene visible la omnibox, permitiendo una transición fluida entre la lectura y la navegación estándar.

Google Chrome rediseña su Modo Lectura para usuarios de Android. (Foto: 9to5Google)

Uno de los aspectos más valorados de esta actualización reside en la personalización. Al activar el modo lectura por primera vez, el usuario puede configurar a su gusto el tamaño de la letra, la tipografía y el color de fondo, eligiendo entre opciones como claro, sepia u oscuro.

La posibilidad de ajustar el texto hasta un 250% y de alternar entre fuentes Sans Serif, Serif o Mono, facilita que cada persona adapte la visualización a sus preferencias y necesidades visuales. Todas estas configuraciones se preservan automáticamente para futuras sesiones, de modo que cada vez que se active el modo lectura, las preferencias quedarán intactas.

Leer en un dispositivo móvil suele conllevar ciertas dificultades, especialmente por el brillo intenso de la pantalla, el contraste elevado y la fatiga ocular asociada a la lectura prolongada sobre fondos blancos y letras negras saturadas.

El nuevo panel de modo lectura reduce la fatiga visual al ofrecer fondos menos saturados y opciones de contraste suaves. Las letras pueden adaptarse en tamaño y forma, facilitando la lectura incluso de textos extensos. Esta mejora resulta especialmente relevante para quienes suelen leer artículos largos, informes o novelas en sus smartphones y buscan evitar el cansancio ocular que provocan las configuraciones tradicionales de las páginas web.

La disponibilidad del modo lectura mejorado en Chrome 143 para Android es gradual, aunque puede anticiparse mediante la activación de flags experimentales. (Reuters)

Cómo acceder a las mejoras del modo lectura de Google Chrome

La actualización del modo lectura está disponible en la versión estable de Chrome 143 para Android, aunque su despliegue es gradual y puede que no todos los usuarios la tengan activada de forma inmediata. Aquellos que deseen acceder a la función antes de que llegue a su dispositivo pueden forzar la activación mediante la bandera chrome://flags/#reader-mode-improvements, un ajuste que permite habilitar mejoras experimentales en el navegador.

Algunos dispositivos ya muestran la opción ‘Mostrar modo de lectura’ en el menú de tres puntos, garantizando un acceso rápido y permanente. Esta característica elimina la necesidad de que Chrome detecte automáticamente si una página merece el modo lectura, otorgando a los usuarios el control total sobre cuándo y cómo desean utilizar la función.