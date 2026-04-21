EN VIVO: Israel afirmó que buscará desarmar a Hezbollah por vías militares y diplomáticas

A pocas horas del fin del alto el fuego, crece la incertidumbre sobre las conversaciones entre EEUU e Irán en Islamabad (REUTERS)

Estados Unidos e Irán elevaron la tensión a menos de dos días del vencimiento del alto el fuego, en medio de la incertidumbre por una posible reanudación de las negociaciones en Islamabad y las crecientes advertencias sobre una nueva escalada militar en Medio Oriente. Una fuente confirmó a la AFP que la delegación estadounidense, encabezada nuevamente por el vicepresidente JD Vance, tenía previsto partir “pronto” hacia la capital pakistaní, aunque sin precisar la fecha exacta ni la agenda del viaje.

El presidente estadounidense, Donald Trump, endureció otra vez su discurso sobre uno de los puntos centrales del conflicto: el programa nuclear iraní. El mandatario sostuvo el lunes por la noche que obtener el uranio iraní sería un proceso “largo” y “difícil” tras los ataques estadounidenses del año pasado contra instalaciones nucleares en Teherán. La declaración contrastó con la postura expresada el viernes, cuando prometió que el uranio iraní sería llevado a Estados Unidos “en breve” una vez que Teherán aprobara la operación, y se produjo después de que señalara a Bloomberg que la tregua expiraba “el miércoles por la noche, hora de Washington” y que una extensión resultaba “muy improbable”.

Desde Irán, la respuesta fue inmediata. El presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, rechazó las presiones de Washington y advirtió sobre una posible reacción militar: “No aceptamos negociaciones bajo la sombra de amenazas y, en las últimas dos semanas, nos preparamos para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla”. Trump también elevó la presión al advertir que, si las exigencias estadounidenses no se cumplían antes del fin de la tregua, “empezarán a explotar muchas bombas”, y ratificó que mantendrá el bloqueo sobre los puertos iraníes “hasta que haya un ‘ACUERDO’” con Teherán.