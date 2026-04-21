EN VIVO: Israel afirmó que buscará desarmar a Hezbollah por vías militares y diplomáticas

Estados Unidos e Irán elevaron la tensión a menos de dos días del vencimiento del alto el fuego, en medio de la incertidumbre por una posible reanudación de las negociaciones en Islamabad y las crecientes advertencias sobre una nueva escalada militar en Medio Oriente. Una fuente confirmó a la AFP que la delegación estadounidense, encabezada nuevamente por el vicepresidente JD Vance, tenía previsto partir “pronto” hacia la capital pakistaní, aunque sin precisar la fecha exacta ni la agenda del viaje.
El presidente estadounidense, Donald Trump, endureció otra vez su discurso sobre uno de los puntos centrales del conflicto: el programa nuclear iraní. El mandatario sostuvo el lunes por la noche que obtener el uranio iraní sería un proceso “largo” y “difícil” tras los ataques estadounidenses del año pasado contra instalaciones nucleares en Teherán. La declaración contrastó con la postura expresada el viernes, cuando prometió que el uranio iraní sería llevado a Estados Unidos “en breve” una vez que Teherán aprobara la operación, y se produjo después de que señalara a Bloomberg que la tregua expiraba “el miércoles por la noche, hora de Washington” y que una extensión resultaba “muy improbable”.
Desde Irán, la respuesta fue inmediata. El presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, rechazó las presiones de Washington y advirtió sobre una posible reacción militar: “No aceptamos negociaciones bajo la sombra de amenazas y, en las últimas dos semanas, nos preparamos para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla”. Trump también elevó la presión al advertir que, si las exigencias estadounidenses no se cumplían antes del fin de la tregua, “empezarán a explotar muchas bombas”, y ratificó que mantendrá el bloqueo sobre los puertos iraníes “hasta que haya un ‘ACUERDO’” con Teherán.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
En pocas líneas:
Israel afirmó que buscará desarmar a Hezbollah por vías militares y diplomáticas
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó este martes que la campaña de su país en Líbano se apoya en la presión militar y diplomática para desarmar al grupo libanés Hezbolá, aliado de Irán. “El objetivo general de la campaña en Líbano es desarmar a Hezbollah y eliminar la amenaza para las comunidades del norte (de Israel), mediante una combinación de medidas militares y diplomáticas”, declaró durante una ceremonia por el día nacional de recuerdo de los soldados caídos y las víctimas del terrorismo.
Katz agregó que Israel actuará “de la misma manera con respecto al fuego de largo alcance (hacia Israel) desde el norte del Litani y desde todo Líbano”, en referencia al río Litani, límite natural que atraviesa el sur libanés y por debajo del cual Israel busca impedir la presencia de Hezbollah. Aunque el alto el fuego entre Israel y Líbano entró en vigor el viernes, las tropas israelíes continúan presentes y combaten activamente a militantes de Hezbollah en el sur del país. El domingo, el ministro ya había advertido que las fuerzas utilizarán “toda la fuerza” si se sienten amenazadas.
Israel lanzó ataques aéreos en distintos puntos de Líbano e invadió el sur del país después de que Hezbolá se incorporó al conflicto en Medio Oriente en apoyo a Irán el 2 de marzo. En paralelo, un portavoz militar israelí en árabe advirtió el lunes a los residentes del sur libanés que no regresen a las viviendas cuya evacuación se había solicitado previamente, al considerar que las actividades de Hezbollah en la zona constituyen violaciones del cese del fuego.
Mientras Israel y Líbano continúan negociaciones con mediación de Estados Unidos para extender la tregua vigente, el trasfondo regional suma presión: el alto el fuego de dos semanas entre Washington y Teherán expira en la noche del martes sin que todavía se alcance un nuevo acuerdo.
¿Cuándo expira el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la noche del martes 7 de abril en Washington una tregua de dos semanas con Irán, por lo que, en principio, el alto el fuego vencía este martes 21 de abril.
Sin embargo, el mandatario precisó el lunes ante Bloomberg News que considera que la tregua concluye “el miércoles por la noche, hora de Washington” y sostuvo que es “muy improbable” una extensión en caso de que no se alcance un acuerdo entre ambas partes.
En la misma línea, la agencia Reuters, que citó a una fuente paquistaní involucrada en las conversaciones, informó que el alto el fuego expirará a las 20:00 del miércoles, hora del Este de Estados Unidos, es decir, a la medianoche GMT y a las 3:30 del jueves en Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes por la noche que la obtención de uranio desde Irán será “un proceso largo y difícil”, al insistir en que los ataques estadounidenses del año pasado destruyeron por completo las instalaciones nucleares alcanzadas en territorio iraní.
La guerra con Irán podría dejarle muchas lecciones a Estados Unidos. Una de ellas, que ha aprendido a la fuerza, es la lamentable rentabilidad de usar armamento tradicional contra drones iraníes baratos. “La dinámica mundial ha cambiado”, afirma Emil Michael, exejecutivo de Silicon Valley y actual alto funcionario del Pentágono. “Ya no conviene gastar un millón de dólares en un misil para derribar un dron de 50.000 dólares”.
Un petrolero iraní se aproxima a la isla de Kharg tras cruzar la línea de bloqueo
Un petrolero iraní se aproxima a la isla de Kharg luego de cruzar la línea de bloqueo en su viaje de regreso, según informó TankerTrackers este martes. La embarcación se dirige nuevamente hacia territorio iraní tras completar una operación de transferencia de crudo en aguas cercanas a Indonesia.
El enorme buque había zarpado de Irán a fines de marzo y, durante su trayecto, transfirió dos millones de barriles de petróleo crudo a otro buque cisterna cerca del archipiélago de Riau, en Indonesia, antes de emprender el regreso.
De acuerdo con la firma de seguimiento marítimo, “llegará a la isla de Kharg mañana”, en referencia al arribo previsto del petrolero a uno de los principales puntos de exportación de crudo de Irán.
Irán condenó la captura del buque Touska y exigió su liberación inmediata
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó este martes la incautación del buque de carga iraní Touska por parte de fuerzas estadounidenses y reclamó la “liberación inmediata del buque iraní, sus marineros, tripulación y sus familias”, según un comunicado oficial. La cancillería calificó el operativo como una acción “extremadamente peligrosa” y “criminal”.
Según el presidente estadounidense, Donald Trump, la Armada de Estados Unidos abrió fuego contra el buque con bandera iraní y lo capturó el domingo, después de que intentara burlar el bloqueo naval estadounidense en el Golfo de Omán. Un video difundido por el ejército mostró a un destructor de misiles guiados disparando contra la embarcación, mientras infantes de marina descendían desde helicópteros hasta la cubierta.
Irán ya había prometido represalias por la incautación del barco. En el comunicado, sostuvo: “No cabe duda de que la República Islámica de Irán utilizará todas sus capacidades para defender los intereses nacionales y la seguridad de Irán, así como para salvaguardar los derechos y la dignidad de sus ciudadanos”. Además, advirtió que “la responsabilidad total de cualquier escalada adicional en la región recae en Estados Unidos”. Por el momento, no está claro cuántas personas iban a bordo del buque ni si eran de nacionalidad iraní.
Las bolsas de Tokio y Seúl suben impulsadas por tecnológicas y expectativas de diálogo entre EEUU e Irán
Las bolsas de Tokio y Seúl abrieron este martes con fuertes subas, impulsadas por el avance de las tecnológicas y por el optimismo de los inversores ante una posible reanudación del diálogo entre Estados Unidos e Irán. En Japón, el Nikkei avanzaba un 1,01 %, equivalente a 593,37 puntos, hasta situarse en 59.418,26 unidades unos 40 minutos después del inicio de las operaciones, mientras que en Corea del Sur el Kospi trepaba un 2,15 %, con una ganancia de 133,40 puntos, hasta los 6.352,49 enteros tras la primera hora de negocios.
En Tokio, los valores vinculados al sector de semiconductores lideraban las ganancias: Tokyo Electron subía un 4,07 %, Advantest avanzaba un 2,4 % y Disco ganaba un 1,1 %, mientras Softbank mejoraba un 2,89 % por sus apuestas en inteligencia artificial. El índice más amplio Topix también operaba en terreno positivo, con un alza del 0,13 %, hasta los 3.781,89 puntos.
En Seúl, el avance estuvo encabezado por las tecnológicas, con Samsung Electronics en alza del 1,5 % y SK Hynix con un salto cercano al 5 %. El Kosdaq, que agrupa a firmas tecnológicas y de mediana capitalización, se mantenía prácticamente estable en 1.175,33 unidades. Entre los papeles industriales y automotrices se observó un comportamiento mixto: en Japón, Toyota retrocedía un 1,89 % y Mitsubishi Heavy Industries caía un 2,66 %, mientras que en Corea del Sur Hyundai Motor cedía un 2,04 % y Kia avanzaba cerca de un 1 %.