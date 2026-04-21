Sociedad

Internaron a un bebé de 2 años por consumo de cocaína: la mamá acusó al padre de drogarlo para “calmarlo”

La mujer contó que el hombre se había hecho cargo del menor durante el fin de semana. Al regresarlo, notó que el niño estaba alterado y temió una situación de abuso

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Hospital de Niños zona norte Rosario
Un menor de dos años está internado en el Hospital de Niños Zona Norte de Rosario tras dar positivo de cocaína

El caso de un niño de dos años que permanece internado en el Hospital de Niños Zona Norte generó preocupación ayer lunes en la ciudad de Rosario. El menor dio positivo de cocaína en un análisis de orina tras haber pasado varias horas bajo el cuidado de su padre.

La madre del niño, Luciana, de 21 años, relató el episodio desde la puerta del hospital, acompañada por la tía del menor, Yamila. Ambas aseguraron que el chico pasó el fin de semana con su padre, quien está separado de Luciana y, según su testimonio, es consumidor de drogas. El viernes, el hombre retiró al niño con el compromiso de regresarlo al día siguiente, pero incumplió ese acuerdo y recién lo devolvió el domingo por la noche, tras varias evasivas.

Según informó el portal Rosario3, al recibirlo, la madre notó que el niño estaba en condiciones inusuales: “Me lo trajo sin ropa, solo con el pañal, y parecía recién bañado porque estaba frío. Además, lloraba, estaba apagado, como perdido y también agresivo. No quería que lo tocara nadie y él no es así, siempre está feliz”, describió Luciana.

La reacción del niño encendió las alarmas de la familia materna. Ante el estado alterado del pequeño, la madre sospechó de una posible situación de abuso y lo llevó de inmediato al Hospital de Niños Zona Norte. Allí, el personal médico realizó una evaluación completa. Si bien no se encontraron indicios de abuso físico, se procedió a realizarle un análisis de orina para descartar otras causas del comportamiento atípico.

Según relataron Luciana y Yamila, el resultado del análisis fue positivo de cocaína. El diagnóstico sorprendió a la familia y a los profesionales de la salud, que mantuvieron al menor en observación. De acuerdo con la madre, el padre le reconoció —en una conversación posterior— que el niño no lo había dejado dormir en toda la noche y especuló con que, por ese motivo, le suministró la droga para tranquilizarlo. También, presuntamente, lo habría bañado con agua fría para intentar calmar su estado.

La madre del menor acusa al padre de quien está separada de haberle suministrado la droga al menor para calmarlo
La madre del menor acusa al padre de quien está separada de haberle suministrado la droga al menor para calmarlo

Durante la jornada de ayer lunes, la madre informó que el pequeño continuaba en sala de observación. “Se levantó hace un rato, comió y se volvió a dormir”, explicó. La familia aguardaba que personal de la comisaría novena se presentara en el hospital para tomar la denuncia y avanzar en el trámite judicial.

La denuncia formal y los resultados de los análisis toxicológicos serán determinantes para orientar el futuro del caso. La intervención de la Justicia y de organismos especializados en niñez será clave para garantizar la protección del menor y definir eventuales medidas respecto al régimen de visitas y la responsabilidad parental.

En enero, en la provincia de Córdoba, detectaron cocaína en una recién nacida en el Hospital Regional José Antonio Ceballos de Bell Ville y forzó la activación inmediata de los protocolos médicos, legales y sociales vigentes para este tipo de episodios.

Días antes, la madre fue sometida a una serie de controles de rutina tras el parto. Allí, los análisis toxicológicos realizados arrojaron un resultado positivo. Por lo tanto, se le realizaron los mismos a la menor, que confirmaron la presencia de la misma sustancia.

Frente a esto, los médicos insisten en que la intervención temprana busca reducir las secuelas, ya que la cocaína atraviesa la placenta, exponiendo al feto durante el embarazo. La situación ameritó que el equipo de neonatología multiplique los controles médicos y que la menor reciba asistencia adaptada a su cuadro.

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