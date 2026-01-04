Cómo se debe cargar el celular: completo o poco a poco, esto dicen Google, Samsung y Apple

Los expertos recomiendan cargar la batería del celular entre el 20% y el 80% para prolongar su vida útil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cargar la batería del celular está lleno de mitos e ideas de muchos lados. Algunos creen que se debe esperar a que llegue al 100%, otros que es mejor optar por cargas más cortas o en un menor porcentaje.

Ante estas dudas, los propios fabricantes de teléfonos móviles, como Apple, Samsung y Google, tienen sus recomendaciones oficiales para realizar este proceso de la mejor manera y no afectar la vida útil de los dispositivos

Cuáles son los mitos y el impacto de los hábitos de carga

Las baterías de iones de litio ocupan el corazón de los teléfonos móviles modernos. Aunque cada modelo varía en capacidad y autonomía, todos comparten una preocupación común: el desgaste progresivo de la batería. Durante años, han circulado ideas como la necesidad de agotar la batería completamente antes de cargarla o el temor a la “sobrecarga”, conceptos que hoy carecen de fundamento dada la evolución tecnológica.

Actualmente, los teléfonos inteligentes incluyen sistemas de gestión de carga avanzados, como el chip controlador de carga (PMIC). Este circuito se encarga de interrumpir el flujo de energía cuando la batería alcanza el 100%, lo que elimina el riesgo de sobrecarga, sobrecalentamiento o daños internos asociados a este problema en generaciones anteriores.

Las cargas frecuentes y poco profundas resultan más beneficiosas que las cargas completas para las baterías de iones de litio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desgaste de una batería no depende únicamente del tiempo de uso, sino también de cómo se la recarga. El tiempo durante el cual el móvil permanece conectado a la fuente de alimentación y los niveles de carga alcanzados pueden acortar su vida útil.

Los ciclos de carga completos, definidos como el proceso de descargar y cargar la batería en su totalidad, aumentan el esfuerzo sobre las celdas y aceleran el envejecimiento químico de la pieza. Por este motivo, se ha popularizado la recomendación de realizar cargas pequeñas a lo largo del día en vez de esperar a que la batería se agote completamente.

Qué dicen los principales fabricantes sobre los métodos de carga

Apple

Apple ha sido uno de los pioneros en introducir funciones de gestión inteligente de la batería en sus iPhone. La característica denominada “Carga de Batería Optimizada” limita de manera automática la carga al 80% en situaciones habituales, con el fin de evitar el estrés adicional en las celdas y, por ende, prolongar la vida útil del componente.

Según la empresa, “la sobrecarga no supone un riesgo gracias a los sistemas de protección integrados, pero mantener la batería dentro de un rango óptimo —entre el 20% y el 80%— ayuda a ralentizar la degradación". Además, recomiendan mantener los dispositivos dentro de un rango de temperatura que oscile entre 0 °C y 35 °C, ya que el calor excesivo tiene efectos perjudiciales sobre la batería.

Apple implementa la función 'Carga de Batería Optimizada' en sus iPhone, limitando la carga al 80% y así reduce la degradación de las celdas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Samsung

Samsung implementa una función similar en sus modelos más recientes, llamada “Protección de Batería”. Esta opción permite configurar el límite de carga hasta un 85%, bloqueando la recepción de energía más allá de ese punto.

De este modo, se evita el desgaste prematuro asociado a cargas completas y frecuentes. La compañía surcoreana señala que, gracias a este sistema, “la sobrecarga no tendrá un efecto negativo en la vida útil de la batería”. Samsung también recomienda evitar exponer el teléfono a temperaturas elevadas y utilizar cargadores originales de alta calidad para asegurar un flujo de energía estable y seguro.

Google

Google, por su parte, ha integrado la “Carga Adaptativa” en los dispositivos Pixel. Este sistema analiza los patrones de uso del usuario y ajusta la velocidad y el tope de carga en función de las necesidades diarias.

En la práctica, esto significa que el teléfono puede ralentizar la carga durante la noche y detenerla antes de alcanzar el 100% si prevé que el usuario no desconectará el dispositivo de inmediato. Así, se minimiza el tiempo en el que la batería se mantiene en estados de carga máximos, reduciendo el deterioro de las celdas internas.

Utilizar cargadores originales y evitar exponer el móvil a altas temperaturas son claves en el cuidado de la batería de tu celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cargas cortas o completas: cuál elegir

El consenso entre los tres gigantes tecnológicos es claro: las cargas frecuentes y poco profundas resultan más beneficiosas que las cargas completas esporádicas.

Llevar la batería de iones de litio a los extremos, ya sea dejándola descargar hasta el 0% o llenándola constantemente al 100%, reduce su capacidad con mayor rapidez. Los sistemas de carga inteligente han sido diseñados precisamente para evitar estos hábitos y equilibrar el rendimiento diario con la longevidad del dispositivo.

Mientras que en el pasado se aconsejaba agotar completamente la batería antes de recargarla, hoy los fabricantes coinciden en que los ciclos parciales, dentro del rango del 20% al 80% u 85%, preservan mejor la salud de la batería. Esta estrategia optimiza la duración a largo plazo y aprovecha las innovaciones en hardware y software que monitorean y adaptan el proceso de carga en tiempo real.