Política

Javier Milei concluye su gira por Israel a pocas horas de que termine la tregua en Medio Oriente

El Presidente pasará sus últimas horas en Jerusalén visitando sitios clave de la religión cristiana y judía, mientras Trump y el régimen chiíta negocian un complejo acuerdo diplomático que permita evitar la guerra entre Estados Unidos e Irán

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Javier Milei, con cabello rizado, y Benjamin Netanyahu, con cabello gris, vestidos de traje, se dan la mano y sonríen frente a un mapa geopolítico
Milei y Netanyahu durante su último encuentro en Jerusalén, (Israel). Detrás de ambos se observa un mapa con el estrecho de Ormuz, bajo control de Irán

(Enviado especial a Jerusalén, Israel) La última vez que Javier Milei visitó a Benjamín Netanyahu, Israel iniciaba la guerra con Irán. Hoy, concluye otra gira en Jerusalén, y no se descarta que se reanude la batalla contra el régimen chiíta, frente a un eventual fracaso de las negociaciones de paz que convocó Pakistán.

Irán pretende controlar el estrecho de Ormuz y preservar su proyecto nuclear. En cambio, la Casa Blanca exige que Ormuz sea liberado y que la capacidad atómica de los ayatollahs quede reducida a la mínima expresión.

Estas profundas diferencias condicionan la negociaciones que debían empezar hoy en Islamabad, y por eso JD Vance —vicepresidente de los Estados Unidos— y Mohammad Baqer Qalibaf —titular del Parlamento de Irán— aún permanecen en Washington y Teherán, respectivamente, a la espera de una señal positiva.

Israel apoya la guerra de Estados Unidos contra Irán y tiene su propia agenda bélica, que apunta a terminar con las operaciones terroristas que ejecuta Hezbollah desde el Líbano.

Donald Trump exigió a Netanyahu, que frenará las acciones en contra de Hezbollah, y esa orden política permitió que Milei visitará Jerusalén sin que cayera un sólo misil desde Beirut.

Sin embargo, la tregua entre Trump y Mojtaba Khamenei -líder religioso iraní- es frágil y puede estallar en las próximas horas, mientras el presidente argentino cierra su tercera gira por Israel.

Javier Milei visitó ayer la Yeshiva Hebron donde fue condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos, (Jerusalén, Israel)

Milei inició su jornada a las 4.30 AM (hora de la Argentina) con un encuentro con rabinos. El Presidente estudia la religión judía, y ayer fue condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos en la Yeshiva Hebron, una escuela religiosa que forma a la elite de los observantes en Israel.

“La visita a Yeshiva Hebron fue una locura. Milei rompió el protocolo, se fue por un pasillo y los chicos se le abalanzaban. Nunca vi nada parecido”, comentó a Infobae un testigo de la imprevista situación, que conoce cómo funciona la academia religiosa.

visita de Javier Milei a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén
Javier Milei y Karina Milei en la Iglesia del Santo Sepulcro, (Jerusalén, Israel)

A la tarde en Israel, 10 AM (hora de la Argentina), el jefe de Estado y su comitiva llegarán al Santo Sepulcro. Milei siempre lo visita cuando está en Jerusalén y, esta vez, la fecha será especial.

Hace un año en Roma, fallecía Francisco, el Papa argentino. Milei tuvo una relación en zigzag con él, y es muy probable que le rinda su tributo personal en el lugar más sagrado del cristianismo.

En ese momento del día —por la información que circulará desde Israel, Estados Unidos, Irán y Pakistán—, ya se sabrá si las negociaciones de paz avanzan o la guerra en Medio Oriente se torna verosímil.

El domingo pasado, Milei y su comitiva participaron del ensayo general de la ceremonia oficial que rinde tributo a la creación del Estado de Israel. El Presidente cantó la canción Libre, que debería sonar cuando ocupe el centro del escenario.

En el 78avo aniversario, el Presidente participará de un acto y se subirá al escenario junto a dos cantantes para interpretar la pista de Nino Bravo

La grabación siempre se hace por asuntos de seguridad nacional, y finalmente, la ceremonia sucederá en vivo y en directo. Pero esta noche, cuando debería ocurrir, es posible que la guerra contra Irán esté por retomarse. “Nos preparamos para cualquier contingencia”, aseguró a Infobae un vocero del Gobierno israelí.

Eso significa que se podría pasar la grabación para no exponer a Netanyahu, Milei y los invitados especiales a un eventual ataque de Irán y Hezbollah. La ceremonia se hace en el Monte Herzl de Jerusalén, un blanco fácil para un misil balístico del régimen chiíta.

Desde esta perspectiva, se explica la cautela linguística en la agenda que distribuyó la Casa Rosada para informar sobre las últimas horas de Milei en Jerusalén.

“El Presidente participa en la ceremonia por el 78vo Día de la Independencia de Israel (encendido de antorchas)- Actividad a confirmar”, sostiene la gacetilla oficial.

visita de Javier Milei al Muro de los Lamentos con Benjamín Netanyahu
Javier Milei y Benjamín Netanyahu en el Muro de los Lamentos horas antes del comienzo de la guerra de Israel contra Irán en 2025

Durante su última visita a Jerusalén en junio de 2025, Milei y Netanyahu rezaron juntos en el Muro de los Lamentos. En esa ceremonia histórica, el primer ministro se quedó solo frente al Muro, lo que llamó la atención al Presidente y su comitiva.

Días más tarde, el misterio fue revelado: Netanyahu había pedido por la victoria contra Irán, la guerra que iniciaría horas después de la partida de Milei.

Esta noche, antes de volar hacia la Argentina, el jefe de Estado tiene previsto regresar al Muro de los Lamentos. Y aún no se confirmó si será acompañado por Netanyahu.

El miércoles, cerca del mediodía, Milei junto a Karina Milei, Pablo Quirno y Juan Bautista Mahiques llegarán a Buenos Aires.

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