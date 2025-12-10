Por qué apagar el teléfono durante algunos minutos puede resultar vital para proteger tus datos personales

Apagar el smartphone, la nueva arma contra el spyware más sofisticado según expertos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente sofisticación del malware espía obliga a adoptar nuevas rutinas de protección digital, y apagar por completo el teléfono durante algunos minutos se vuelve una de las recomendaciones más efectivas para proteger los datos personales.

La preocupación se intensifica tras la advertencia de agencias internacionales de seguridad como el FBI y la Agencia Nacional Francesa de Ciberseguridad (ANSSI), que han identificado limitaciones en las estrategias tradicionales de defensa.

¿Reiniciar el celular sirve para evitar ataques?

El smartphone moderno necesita apagados reales para evitar el espionaje digital encubierto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, entidades como la Agencia de Seguridad estadounidense aconsejaron reiniciar el móvil al menos una o dos veces por semana. La lógica detrás de este consejo reside en que el reinicio detiene aplicaciones en segundo plano, dificulta la persistencia del malware y, de manera temporal, interrumpe procesos maliciosos que podrían estar ejecutándose sin el consentimiento del usuario.

Sin embargo, las investigaciones recientes de la ANSSI revelan una problemática inusitada: los ataques más avanzados ya no solo logran resistir el reinicio, sino que pueden simularlo completamente.

Algunos tipos de malware son capaces de interceptar la orden de apagado o reinicio del sistema, mostrar una animación falsa y mantener el terminal funcionado. El usuario, convencido de que su dispositivo está apagado o reiniciándose, permanece desprotegido, mientras el software espía sigue activo y recopilando información. Expertos han documentado estas técnicas tanto en Android como en iOS, destacando la necesidad de medidas más radicales.

Por qué sirve apagar el teléfono regularmente

El apagado real se convierte en el nuevo estándar sugerido por las autoridades en ciberseguridad. De acuerdo con la ANSSI, y en línea con los recientes comunicados del FBI, es fundamental apagar completamente el smartphone y dejarlo sin encender durante al menos unos minutos.

Así protege un simple apagado real frente a las amenazas ocultas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este procedimiento corta la energía a todos los procesos y obliga al sistema a detenerse por completo, cerrando aplicaciones maliciosas que simulan el modo de reposo o reinicio superficial. La clave, recalcan los organismos, radica en distinguir entre un simple reinicio, que el malware puede engañar, y un apagado total, que interrumpe cualquier forma de persistencia digital asociada al software espía.

Cómo saber que están espiando mi smartphone

Los teléfonos móviles modernos integran sistemas avanzados de protección, pero aún así resultan vulnerables ante amenazas sofisticadas como el spyware. Esta forma de software malicioso se instala de manera encubierta y opera sin el conocimiento ni el consentimiento del usuario. Aunque su detección puede ser difícil, existen una serie de señales que podrían alertar sobre una posible intrusión:

Batería que se agota rápidamente: Un aumento inusual en el consumo de energía, incluso en condiciones de poco uso, revela que el spyware podría estar operando en segundo plano, utilizando recursos y transmitiendo información.

Incremento en el consumo de datos: Un aumento inesperado en el uso de datos móviles sugiere que el teléfono está enviando y recibiendo información no autorizada. Es conveniente revisar las estadísticas de tráfico y verificar las aplicaciones que más recursos consumen.

Comportamiento anómalo: Si el dispositivo se reinicia por sí solo, presenta errores al apagar o enciende el micrófono y la cámara sin interacción, es posible que esté comprometido.

Cambios que no realizaste: La desaparición de mensajes, contactos alterados o fotografías borradas pueden constituir indicios de acceso remoto.

Apps desconocidas y permisos excesivos: La instalación de aplicaciones no reconocidas y permisos no justificados exponen al usuario a espionaje y pérdida de privacidad.

Problemas en llamadas y ruidos extraños: Interferencias durante una llamada o la activación súbita de funciones del teléfono también se asocian a software espía.

En caso de observar estas señales, las recomendaciones básicas incluyen eliminar aplicaciones extrañas, restablecer el equipo a configuración de fábrica y cambiar las contraseñas de todas las cuentas vinculadas. Además, se aconseja aumentar la seguridad de la red WiFi doméstica y consultar a profesionales en ciberseguridad ante cualquier sospecha persistente.

Apagar el smartphone por unos minutos emerge como una práctica fundamental en la protección digital. El consejo ahora es claro: un apagado real es mucho más fiable que cualquier reinicio superficial, rompe la continuidad de los ataques más sofisticados y devuelve al usuario el control de su privacidad.