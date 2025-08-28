Tecno

Dos palabras que nunca debes decir en llamada o WhatsApp para evitar estafas millonarias

Ciberdelincuentes emplean técnicas avanzadas para obtener grabaciones de voz y códigos de verificación de aplicaciones para cometer diferentes delitos como la suplantación de identidad

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Este tipo de comunicaciones permiten
Este tipo de comunicaciones permiten que el atacante no deje rastro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sofisticación de las estafas telefónicas y digitales ha alcanzado un punto en el que un simple descuido puede derivar en la pérdida de información sensible y, en consecuencia, en robos millonarios.

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) y el centro de ayuda de WhatsApp, dos palabras en particular —“sí” y el código de verificación de la aplicación de mensajería— se han convertido en herramientas clave para los ciberdelincuentes que buscan acceder a cuentas, contraseñas y datos financieros.

El fenómeno del vishing, una modalidad de fraude telefónico, se apoya en técnicas de ingeniería social para manipular a las víctimas. Los estafadores suelen llamar desde números ocultos o desconocidos, adaptando su discurso en tiempo real según las respuestas de la persona contactada.

Estos contactos comienzan desde números
Estos contactos comienzan desde números desconocidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos casos, la conversación inicia con preguntas aparentemente inocentes, como “¿Está usted autorizando alguna transacción en este momento?” o “¿Desea actualizar sus datos?”, con el objetivo de obtener una respuesta afirmativa.

Por qué decir “sí” durante una llamada puede traer problemas financieros

El INCIBE ha advertido que una simple contestación con “sí” puede ser grabada y utilizada para validar transacciones sin el conocimiento del titular.

La grabación de la voz de la víctima diciendo “sí” permite a los delincuentes simular autorizaciones ante bancos o servicios en línea, facilitando la suplantación de identidad y la realización de movimientos no autorizados.

Los atacantes utilizan programas avanzados
Los atacantes utilizan programas avanzados para manipular la voz de las víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mayoría de los casos, la víctima solo detecta el fraude tras recibir notificaciones extrañas o al revisar su cuenta bancaria y encontrar operaciones desconocidas.

Qué código de WhatsApp nunca se debe suministrar

El segundo gran riesgo se relaciona con el código de verificación de WhatsApp. Cuando alguien intenta registrar un número de teléfono en un nuevo dispositivo, la plataforma envía automáticamente un código de seis dígitos por SMS.

Si el usuario, engañado por un atacante, comparte ese código, el control de la cuenta pasa a manos del estafador. Esto le permite acceder a los contactos, mensajes y grupos asociados, y utilizar la identidad digital de la víctima para perpetrar nuevas estafas.

La aplicación de Meta almacena
La aplicación de Meta almacena información sensible y provada. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

El centro de ayuda de WhatsApp enfatiza que nunca debe compartirse este código bajo ninguna circunstancia. Si alguien lo solicita argumentando que es necesario para verificar la identidad o resolver un problema, se trata de un intento de fraude.

Cómo ciberdelincuentes pueden secuestrar cuentas personales y bancarias

El vishing y el secuestro de cuentas explotan la confianza y la falta de atención de los usuarios. Los ciberdelincuentes pueden referirse a transacciones recientes, mencionar datos personales filtrados en la red o formular preguntas capciosas para inducir respuestas afirmativas.

Sin el código de verificación, nadie puede apropiarse de la cuenta de WhatsApp, lo que subraya la importancia de mantenerlo en secreto incluso frente a personas conocidas.

La detección del fraude suele producirse cuando se observan movimientos bancarios inusuales o dificultades para acceder a servicios en línea. Por ello, la reacción temprana ante cualquier sospecha resulta fundamental.

Pocas veces se logra reaccionar
Pocas veces se logra reaccionar a tiempo antes de pérdidas mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a la recepción de una llamada sospechosa, la medida a seguir es no confirmar la identidad ni proporcionar datos sensibles, y mucho menos el código de WhatsApp o una afirmación. Si la llamada resulta inusual o el interlocutor insiste, lo más seguro es colgar de inmediato.

Qué hacer si es víctima de este tipo de llamadas fraudulentas

Tras una situación de este calibre, se debe verificar por canales oficiales si la entidad mencionada intentó realmente establecer contacto y, si corresponde, notificar el incidente. Además, conviene revisar los movimientos bancarios y modificar las contraseñas de las cuentas que puedan haber quedado expuestas.

El monitoreo constante y la comunicación directa con los responsables de los servicios financieros ante cualquier sospecha son medidas esenciales para reducir el impacto de estos fraudes digitales.

Temas Relacionados

PalabrasLlamadaWhatsAppEstafasAplicacionesLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo usar gratis Nano Banana, el nuevo generador de imágenes con IA de Google

El nuevo modelo de Google, integrado en Gemini, permite editar fotos con simples instrucciones de texto y resultados realistas

Cómo usar gratis Nano Banana,

Descubre cómo limpiar WhatsApp sin borrar conversaciones importantes

La gestión de almacenamiento en la aplicación permite borrar archivos grandes y poco usados sin eliminar chats valiosos, previniendo problemas de lentitud y optimizando el uso del dispositivo móvil

Descubre cómo limpiar WhatsApp sin

Android Auto cambia el diseño de YouTube y Spotify: por qué lo hace y cómo se verán

La nueva interfaz prioriza la ergonomía y reduce distracciones en el uso de apps multimedia

Android Auto cambia el diseño

El motivo por el que Mark Zuckerberg optó por regalarle auriculares a sus vecinos enfadados por el ruido

La llegada del CEO de Meta a Palo Alto transformó la vida en Crescent Park, generando tensiones y cambios irreversibles en el vecindario

El motivo por el que

WhatsApp suma privacidad avanzada: qué significa y cómo activarla en los chats

La aplicación de mensajería suma un nuevo ajuste que impide exportar chats, descargar archivos automáticamente o usar los mensajes en funciones de IA.

WhatsApp suma privacidad avanzada: qué
ÚLTIMAS NOTICIAS
42 fotos: se presentó la

42 fotos: se presentó la reedición de un libro en homenaje a Nelly Arrieta de Blaquier

Detuvieron al hombre que perseguía con martillos e insultaba a trabajadoras y pasajeras en el subte A

El cruce entre Marcos Galperín y Santi Siri por el ataque en Lomas de Zamora y la denuncia de corrupción

La nostalgia puede ser tóxica: un psicólogo español explicó cómo idealizar el pasado afecta el bienestar emocional

Quiénes son las tres personas que fueron demoradas por las agresiones a Javier Milei en Lomas de Zamora

INFOBAE AMÉRICA
Francis Ford Coppola entregó a

Francis Ford Coppola entregó a Werner Herzog el León de Oro del Festival de Venecia en una emotiva ceremonia

Un estudio revela que las olas de calor envejecen el cuerpo tanto como el tabaco o el alcohol

El error común al usar la pava eléctrica que hay que revertir para que no se estropee

Cuánto tarda un bosque en recuperarse después de un incendio

Cuarenta fundaciones alertaron por la aprobación de la Ley de Transparencia Social en Ecuador

TELESHOW
Guillermo Francella protagonizó un divertido

Guillermo Francella protagonizó un divertido momento al aire con su hija Yoyi y su perro Mono: “No lo devuelvo”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Mario Pergolini recordó su controvertido papel en Floricienta: “Las chicas me pateaban en la calle”

La ironía de Pampita a Tini Stoessel en vivo que dejó al jurado de Los 8 Escalones sin palabras: “Me lo robó”

Fotos y anécdotas de la cena que reunió a los galanes de la televisión argentina en homenaje a Alberto Martín