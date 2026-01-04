Por qué cada vez más personas le ponen al iPhone unas ventosas en la parte trasera

La ventosa Octobuddy para celulares revoluciona la grabación de vídeos y fotos en redes sociales como TikTok e Instagram.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos meses, la imagen de teléfonos móviles, especialmente iPhone, con ventosas adheridas a su parte trasera se ha vuelto continuo en las redes sociales, aunque muchos todavía no conocen su funcionamiento.

Este pequeño accesorio se convirtió en un aliado imprescindible para grabar vídeos y fotos sin necesidad de trípodes voluminosos, marcando tendencia entre influencers y usuarios cotidianos que desean capturar contenido de forma rápida, cómoda y creativa.

Qué es el accesorio de ventosas para celulares

El accesorio de ventosas, conocido popularmente como Octobuddy, consiste en una lámina flexible de silicona equipada con pequeñas ventosas en una de sus caras. La otra cara presenta una superficie adhesiva o, en versiones más recientes, un sistema de fijación mediante imanes compatibles con la tecnología MagSafe de Apple.

El objetivo es sencillo: permitir que el teléfono se adhiera a superficies lisas como espejos, ventanas, azulejos o incluso pantallas de avión, dejando las manos completamente libres para grabar vídeos, tomar selfies o realizar transmisiones en directo.

El accesorio de ventosas permite adherir el iPhone o móvil a espejos, ventanas y superficies lisas para capturar contenido de calidad sin trípode.

Para qué se usa y por qué se volvió viral

El auge de plataformas como TikTok e Instagram ha transformado la manera en la que se produce y consume contenido audiovisual. Los formatos “Get Ready With Me” (GRWM), “Outfit of the Day” (OOTD) y los populares tutoriales de maquillaje encuentran en el accesorio de ventosas una solución práctica para grabar planos estables y a la altura adecuada, sin ayuda de terceros ni necesidad de cargar con equipos adicionales.

Esta herramienta destaca especialmente por su inmediatez y portabilidad. Basta con adherir el accesorio a la superficie deseada y colocar el móvil para conseguir un encuadre perfecto en segundos. El dispositivo encaja tanto en las rutinas de creadores profesionales, como en usuarios habituales que desean compartir momentos cotidianos o experimentar con nuevas perspectivas visuales.

Además, la versatilidad del accesorio facilita la grabación en lugares donde el uso de trípodes resulta incómodo o imposible. Desde el gimnasio, pegado a una máquina de ejercicios, hasta el interior de un automóvil para capturar ángulos originales durante un viaje, la ventosa responde a la demanda de crear contenido desde cualquier lugar y situación.

Influencers y usuarios cotidianos eligen la ventosa para grabar formatos virales como GRWM y OOTD desde cualquier ángulo sin asistencia.

La presencia constante de las ventosas en los móviles de personalidades como Aitana o Alix Earle consolidó el accesorio como un elemento de moda, replicado por miles de seguidores.

“Si haces TikToks o te gusta grabar en público, necesitas uno de estos porque puedo pegarlo en casi cualquier superficie que sea pegajosa”, contó Emilie Kiser, que cuenta con más de 2,8 millones de seguidores en TikTok.

La practicidad del accesorio va más allá de este tipo de uso, llegado a situaciones cotidianas. Viajeros lo utilizan para fijar el móvil en el respaldo de los asientos de avión y ver películas sin temor a que el dispositivo caiga durante el vuelo.

Cómo usar correctamente las ventosas en el celular

El auge de este accesorio trajo consigo reflexiones sobre la seguridad y la protección del dispositivo. Al confiar el peso de un móvil costoso a un sistema de ventosas o imanes, el riesgo de caída siempre está presente. Por esta razón, creadores de contenido que dependen de su teléfono para trabajar suelen optar por contratar seguros específicos que cubran daños accidentales.

La comunidad digital innova con trucos como unir dos ventosas para ampliar posiciones y retirar el móvil fácilmente, viralizando nuevas formas de uso.

Algunos usuarios encontraron formas creativas de aumentar la versatilidad del producto, como unir dos ventosas para crear una versión doble, que permite fijar el móvil en distintas posiciones y retirarlo fácilmente. Este tipo de “hacks” refuerza la naturaleza colaborativa y experimental de las comunidades digitales, donde los trucos y consejos se comparten y se viralizan rápidamente.

Por último, la regla básica que acompaña a este accesorio es simple: todo lo que se pega, puede despegarse. Aunque la tendencia promete comodidad y planos innovadores, es fundamental no perder de vista las limitaciones físicas del sistema.