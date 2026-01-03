Tecno

Cómo recuperar una cuenta de WhatsApp si perdió el acceso: qué hacer y qué evitar

Una vez recuperado el perfil, se recomienda reforzar la seguridad activando la verificación en dos pasos

La pérdida de acceso a una cuenta de WhatsApp es un problema cada vez más frecuente en un contexto marcado por el aumento de estafas digitales, intentos de suplantación de identidad y robos de cuentas. Ante estos casos, la propia plataforma de mensajería de Meta aclara que existe un procedimiento concreto para recuperar el control del perfil.

El punto central es claro: WhatsApp no puede recuperar una cuenta en nombre del usuario. Debido a que no cuenta con un sistema para verificar directamente la titularidad de un número de teléfono, la única vía válida es que la persona afectada inicie el proceso desde la aplicación.

Por eso, actuar rápido y seguir los pasos correctos resulta clave para evitar que un tercero siga utilizando la cuenta.

El primer paso para recuperar una cuenta

Cuando un usuario sospecha que perdió el acceso a su WhatsApp —ya sea porque cambió de teléfono, fue víctima de un engaño o alguien activó la cuenta en otro dispositivo— debe intentar iniciar sesión nuevamente. El proceso comienza ingresando el número de teléfono asociado a la cuenta y solicitando el código de verificación.

Ese código, compuesto por seis dígitos, llega por mensaje de texto o llamada telefónica. Al introducirlo correctamente, la cuenta queda registrada otra vez en el dispositivo del usuario y, de manera automática, se cierran todas las sesiones activas en otros teléfonos donde estuviera abierta. Esto significa que, incluso si un intruso estaba usando la cuenta, pierde el acceso de forma inmediata.

WhatsApp insiste en un punto clave: el código de verificación nunca debe compartirse con nadie. Ese número funciona como la única “llave” para activar la cuenta en un nuevo dispositivo, y entregarlo —aunque sea a un familiar o contacto de confianza— expone al usuario a un secuestro de cuenta.

Qué ocurre si se activó la verificación en dos pasos

En algunos casos, tras introducir el código de seis dígitos, el sistema solicita un PIN adicional correspondiente a la verificación en dos pasos. Si el usuario no recuerda haber configurado ese PIN, es posible que un tercero lo haya activado sin su conocimiento.

Ante esta situación, WhatsApp señala que no hay una solución inmediata. El usuario deberá esperar siete días para volver a intentar el acceso sin el PIN. Durante ese período, la cuenta permanece protegida, pero también inaccesible para su verdadero titular. Este mecanismo busca evitar que atacantes tomen el control definitivo del perfil, aunque puede resultar frustrante para quienes desconocían la activación de esta capa de seguridad.

Qué hacer mientras se recupera el acceso

Si existe la sospecha de que otra persona estuvo utilizando la cuenta, WhatsApp recomienda avisar de inmediato a familiares, amigos y contactos cercanos. Esto es importante porque el intruso podría hacerse pasar por el titular para pedir dinero, enviar enlaces fraudulentos o difundir mensajes engañosos en chats individuales o grupales.

Una vez recuperado el control, se aconseja revisar los chats recientes, comprobar si hubo mensajes enviados sin consentimiento y alertar a los contactos afectados. Además, es fundamental reforzar la seguridad del perfil para evitar futuros incidentes.

Medidas de seguridad que conviene activar

Tras recuperar la cuenta, WhatsApp recomienda activar todas las funciones de protección disponibles. La principal es la verificación en dos pasos, que añade un PIN adicional al proceso de inicio de sesión. Este código debe ser fácil de recordar para el usuario, pero difícil de adivinar para terceros.

También es importante mantener el control físico del número de teléfono, ya que no es posible recuperar una cuenta sin una tarjeta SIM asociada al mismo número. WhatsApp recuerda que una cuenta solo puede estar registrada en un dispositivo a la vez y que los mensajes están cifrados de extremo a extremo, por lo que se almacenan únicamente en el teléfono del usuario.

Qué evitar para no perder la cuenta

Entre los errores más comunes se encuentra compartir el código de verificación, confiar en mensajes que prometen soporte técnico falso o creer en supuestas alertas que piden confirmar datos personales. WhatsApp no solicita códigos por chat ni por llamadas externas, y cualquier pedido en ese sentido debe considerarse sospechoso.

La plataforma también aclara que no puede bloquear o desbloquear contactos en nombre del usuario, aunque sí permite que cada persona reporte cuentas o contenidos sospechosos desde la aplicación.

