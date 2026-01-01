Esta ubicación del router WiFi en casa garantiza una velocidad de internet más rápida

Instalar el router en un punto céntrico mejora la cobertura WiFi en todos los ambientes de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación del router WiFi en el hogar influye directamente en la calidad, alcance y velocidad de la conectividad inalámbrica. Muchas personas optan por instalar el dispositivo cerca de la toma de internet o lo esconden por razones estéticas, sin saber que estas decisiones suelen provocar zonas muertas WiFi y deterioran notoriamente la experiencia de navegación. Para aprovechar al máximo su rendimiento, es fundamental conocer y aplicar los principios clave en la elección del sitio donde se instala el equipo.

Seleccionar un punto céntrico dentro de la vivienda es una de las estrategias más efectivas para optimizar señal WiFi. Debido a que la señal se expande en todas las direcciones, colocar el router en el centro permite una distribución equilibrada de la cobertura, de modo que todos los ambientes reciben un acceso más uniforme.

Esta práctica es especialmente relevante en viviendas grandes o de varios pisos, ya que instalar el dispositivo en una esquina puede dejar sectores enteros con menor recepción y causar desconexiones frecuentes.

Colocar el router a una altura adecuada evita que la señal se desperdicie al nivel del suelo o entre muebles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los materiales que rodean al router también pueden afectar significativamente la calidad de la señal. Superficies hechas de metal, piedra, azulejos o grandes cantidades de agua, como los acuarios, dificultan o bloquean la propagación del WiFi. Por ello, se recomienda analizar los obstáculos presentes entre el dispositivo y las habitaciones que requieren buena conexión, manteniendo la mayor cantidad posible de línea de vista despejada. Incluso una pequeña reducción de barreras físicas puede traducirse en una navegación más estable y rápida.

La altura a la que se instala el router constituye otro factor esencial. Colocarlo a nivel del suelo reduce el alcance, ya que una parte importante de la señal se desperdicia al chocar con muebles y superficies cercanas. Lo aconsejable es ubicar el equipo a una altura de entre 30 y 45 centímetros, ya sea sobre una mesa pequeña o fijo en la pared.

En hogares con más de un piso, lo ideal es colocar el router cerca del techo en la planta baja o cerca del suelo en la planta alta, siempre priorizando la centralidad del dispositivo para facilitar la cobertura en todos los niveles.

Los materiales como metal, piedra y azulejos pueden bloquear la señal y reducir la calidad de la conexión. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otros aspectos que debes tener en cuenta

La presencia de electrodomésticos y equipos electrónicos en las proximidades del router puede crear interferencias WiFi. Artefactos como televisores, computadoras y especialmente microondas emiten radiaciones en frecuencias similares a la del WiFi, lo que disminuye la intensidad y estabilidad de la señal.

Por esa razón, se recomienda evitar instalar el router en la cocina o próximo a electrodomésticos voluminosos que emiten señales electromagnéticas. A su vez, grandes muebles y objetos metálicos dificultan la propagación de la señal y deben mantenerse alejados del espacio inmediato del equipo.

Para incrementar la eficiencia de la red doméstica, es conveniente seguir algunos consejos prácticos: ubicar el router en un lugar céntrico, elevarlo sobre una superficie adecuada, distanciarlo de materiales que bloquean la señal y alejarlo de fuentes de posibles interferencias. Mantener despejado el entorno inmediato alrouter y evitar la saturación de objetos permitirá aprovechar al máximo la conexión y facilitar el acceso equitativo para todos los miembros del hogar.

Electrodomésticos y equipos electrónicos cercanos generan interferencias que afectan la estabilidad del WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un espacio libre de obstáculos, sin acumulaciones de muebles ni dispositivos electrónicos cercanos, ayuda a evitar zonas muertas y favorece que la señal WiFi llegue con mayor intensidad a todos los rincones de la vivienda. Así, cuidar la disposición y el ambiente en torno al router resulta determinante para cubrir con éxito las necesidades de la vida digital actual.