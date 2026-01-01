Conoce los seis dispositivos del hogar que debes evitar desconectar con frecuencia para no dañarlos

Mantener conectados algunos electrodomésticos modernos evita daños técnicos y prolonga su vida útil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desenchufar los dispositivos para recortar el consumo eléctrico sigue siendo una práctica común en muchos hogares, basada en la idea de que así se ahorra energía y se previenen incidentes. Sin embargo, con la llegada de electrodomésticos modernos, esta costumbre puede resultar contraproducente: provoca daños, fallos técnicos y costes inesperados que superan cualquier ahorro inicial.

Identificar cuáles son los equipos que nunca conviene desenchufar se ha vuelto esencial, ya que los sistemas actuales exigen una alimentación eléctrica estable para conservar su funcionamiento, seguridad y durabilidad. Existen al menos seis casos principales en los que desconectar estos dispositivos puede tener consecuencias graves para los usuarios y el bienestar económico del hogar.

Frigoríficos, neveras o refrigerador

El frigorífico lidera la lista de aparatos que no se deben desenchufar. Su misión es mantener una temperatura constante que garantice la conservación segura de los alimentos. Cuando la corriente se interrumpe, aunque sea por poco tiempo, se rompe la cadena de frío, favoreciendo el crecimiento de bacterias perjudiciales para la salud.

Desconectar el frigorífico rompe la cadena de frío y puede favorecer el crecimiento de bacterias en los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al restablecerse la energía, el compresor debe trabajar al máximo para recuperar la temperatura interna, lo que incrementa el consumo eléctrico en ese momento y acelera el desgaste de este componente, aumentando la probabilidad de avería prematura.

Lavadoras y secadoras

El desarrollo tecnológico ha convertido a las lavadoras y secadoras en equipos dotados de sensores, placas base y software avanzado. Desenchufar estos aparatos regularmente puede dar lugar a la pérdida de la configuración de los programas, errores en la calibración de sensores y fallos en la memoria interna. Además, la acción repetida de conectar y desconectar puede producir micro-sobretensiones en la placa base, capaces de inutilizar el aparato antes de lo previsto y requerir reparaciones costosas.

Lavavajillas

El lavavajillas moderno depende de la programación digital para gestionar sus ciclos, regular el consumo de agua y optimizar la eficiencia energética. Interrumpir la electricidad de manera frecuente obliga al sistema a reiniciarse y ocasiona la pérdida de ajustes personalizados como el reloj o el inicio diferido. Además, este proceso deteriora la fuente de alimentación y desajusta los sensores de agua, lo que a largo plazo afecta la calidad del lavado, incrementa el gasto energético y puede causar fallos técnicos con costes elevados.

Router WiFi

La conectividad doméstica depende del router WiFi, que muchos usuarios apagan en las noches o durante ausencias prolongadas. Mantenerlo encendido es fundamental, ya que las compañías proveedoras suelen realizar actualizaciones de firmware y tareas de mantenimiento en horarios nocturnos.

El router WiFi requiere permanecer encendido para recibir actualizaciones de seguridad y evitar vulnerabilidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el router está desconectado, puede perder mejoras de seguridad esenciales, lo que convierte la red doméstica en un objetivo más vulnerable. Adicionalmente, los cambios bruscos de temperatura relacionados con los encendidos y apagados deterioran los componentes internos, especialmente la soldadura de los chips.

Hornos y placas de inducción

Estos electrodomésticos requieren un suministro eléctrico estable, puesto que operan con altos niveles de potencia. Sus enchufes no están diseñados para la manipulación diaria, y el acto de conectar y desconectar repetidamente genera pequeños arcos eléctricos que ennegrecen los contactos y aumentan el riesgo de cortocircuito o incendio.

Los hornos modernos suelen tener ventiladores que continúan enfriando los sistemas tras el apagado; si se interrumpe la corriente antes de tiempo, el calor residual puede dañar la electrónica del panel de control, lo que suele demandar intervenciones técnicas costosas.

Hornos y placas de inducción necesitan un suministro eléctrico estable para prevenir riesgos de cortocircuitos o daños en el panel de control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Televisores OLED

A diferencia de los televisores convencionales, los dispositivos con tecnología OLED permanecen activos para realizar ciclos automáticos de actualización de píxeles incluso cuando aparentan estar apagados. Este proceso es esencial para evitar el “quemado de pantalla”, que deja imágenes permanentes.

Al desenchufarlos, se interrumpe este ciclo de protección, con la consiguiente disminución en la calidad de imagen y un acortamiento significativo de la vida útil del equipo, usualmente de alto valor. El gasto energético en modo reposo es insignificante frente al riesgo de daños costosos e irreversibles.