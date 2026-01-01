Tecno

Conoce los seis dispositivos del hogar que debes evitar desconectar con frecuencia para no dañarlos

Expertos aconsejan mantener conectados ciertos aparatos esenciales del hogar para evitar problemas técnicos y gastos innecesarios

Guardar
Mantener conectados algunos electrodomésticos modernos
Mantener conectados algunos electrodomésticos modernos evita daños técnicos y prolonga su vida útil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desenchufar los dispositivos para recortar el consumo eléctrico sigue siendo una práctica común en muchos hogares, basada en la idea de que así se ahorra energía y se previenen incidentes. Sin embargo, con la llegada de electrodomésticos modernos, esta costumbre puede resultar contraproducente: provoca daños, fallos técnicos y costes inesperados que superan cualquier ahorro inicial.

Identificar cuáles son los equipos que nunca conviene desenchufar se ha vuelto esencial, ya que los sistemas actuales exigen una alimentación eléctrica estable para conservar su funcionamiento, seguridad y durabilidad. Existen al menos seis casos principales en los que desconectar estos dispositivos puede tener consecuencias graves para los usuarios y el bienestar económico del hogar.

Frigoríficos, neveras o refrigerador

El frigorífico lidera la lista de aparatos que no se deben desenchufar. Su misión es mantener una temperatura constante que garantice la conservación segura de los alimentos. Cuando la corriente se interrumpe, aunque sea por poco tiempo, se rompe la cadena de frío, favoreciendo el crecimiento de bacterias perjudiciales para la salud.

Desconectar el frigorífico rompe la
Desconectar el frigorífico rompe la cadena de frío y puede favorecer el crecimiento de bacterias en los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al restablecerse la energía, el compresor debe trabajar al máximo para recuperar la temperatura interna, lo que incrementa el consumo eléctrico en ese momento y acelera el desgaste de este componente, aumentando la probabilidad de avería prematura.

Lavadoras y secadoras

El desarrollo tecnológico ha convertido a las lavadoras y secadoras en equipos dotados de sensores, placas base y software avanzado. Desenchufar estos aparatos regularmente puede dar lugar a la pérdida de la configuración de los programas, errores en la calibración de sensores y fallos en la memoria interna. Además, la acción repetida de conectar y desconectar puede producir micro-sobretensiones en la placa base, capaces de inutilizar el aparato antes de lo previsto y requerir reparaciones costosas.

Lavavajillas

El lavavajillas moderno depende de la programación digital para gestionar sus ciclos, regular el consumo de agua y optimizar la eficiencia energética. Interrumpir la electricidad de manera frecuente obliga al sistema a reiniciarse y ocasiona la pérdida de ajustes personalizados como el reloj o el inicio diferido. Además, este proceso deteriora la fuente de alimentación y desajusta los sensores de agua, lo que a largo plazo afecta la calidad del lavado, incrementa el gasto energético y puede causar fallos técnicos con costes elevados.

Router WiFi

La conectividad doméstica depende del router WiFi, que muchos usuarios apagan en las noches o durante ausencias prolongadas. Mantenerlo encendido es fundamental, ya que las compañías proveedoras suelen realizar actualizaciones de firmware y tareas de mantenimiento en horarios nocturnos.

El router WiFi requiere permanecer
El router WiFi requiere permanecer encendido para recibir actualizaciones de seguridad y evitar vulnerabilidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el router está desconectado, puede perder mejoras de seguridad esenciales, lo que convierte la red doméstica en un objetivo más vulnerable. Adicionalmente, los cambios bruscos de temperatura relacionados con los encendidos y apagados deterioran los componentes internos, especialmente la soldadura de los chips.

Hornos y placas de inducción

Estos electrodomésticos requieren un suministro eléctrico estable, puesto que operan con altos niveles de potencia. Sus enchufes no están diseñados para la manipulación diaria, y el acto de conectar y desconectar repetidamente genera pequeños arcos eléctricos que ennegrecen los contactos y aumentan el riesgo de cortocircuito o incendio.

Los hornos modernos suelen tener ventiladores que continúan enfriando los sistemas tras el apagado; si se interrumpe la corriente antes de tiempo, el calor residual puede dañar la electrónica del panel de control, lo que suele demandar intervenciones técnicas costosas.

Hornos y placas de inducción
Hornos y placas de inducción necesitan un suministro eléctrico estable para prevenir riesgos de cortocircuitos o daños en el panel de control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Televisores OLED

A diferencia de los televisores convencionales, los dispositivos con tecnología OLED permanecen activos para realizar ciclos automáticos de actualización de píxeles incluso cuando aparentan estar apagados. Este proceso es esencial para evitar el “quemado de pantalla”, que deja imágenes permanentes.

Al desenchufarlos, se interrumpe este ciclo de protección, con la consiguiente disminución en la calidad de imagen y un acortamiento significativo de la vida útil del equipo, usualmente de alto valor. El gasto energético en modo reposo es insignificante frente al riesgo de daños costosos e irreversibles.

Temas Relacionados

ElectrodomésticosDispositivosAhorro de energíaHogarLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

Esta ubicación del router WiFi en casa garantiza una velocidad de internet más rápida

Modificar el entorno inmediato del equipo inalámbrico muchas veces transforma la experiencia de navegación en todos los ambientes

Esta ubicación del router WiFi

Elon Musk termina el 2025 con un patrimonio más valioso que las economías de Argentina, Bélgica y más países

El patrimonio personal de Elon Musk ejemplifica el alcance sin precedentes del capital privado y refleja nuevos paradigmas para el mundo de las inversiones, la tecnología y el poder económico global

Elon Musk termina el 2025

Las siete nuevas funciones de iPhone que podrían llegar con iOS 27

La actualización destacará por innovaciones en la gestión de bienestar, mejoras visuales y nuevas formas de organizar colecciones personales

Las siete nuevas funciones de

Las guerreras K-pop’: descubre películas y series similares en Netflix con este código oculto

Un sistema de códigos numéricos revela colecciones temáticas ocultas, ideales para quienes buscan ampliar su experiencia con propuestas difíciles de encontrar

Las guerreras K-pop’: descubre películas

Cuáles son los Webtoons más populares de esta semana

Algunas de las historias han sido llevadas a la pantalla chica o al cine como el caso de las series de True Beauty o Solo Leveling

Cuáles son los Webtoons más
DEPORTES
La AFA confirmó la lista

La AFA confirmó la lista de 10 árbitros internacionales para 2026: la pelea por ir al Mundial

Un goleador argentino se muda la Premier con el sueño de llegar al Mundial 2026: la impactante cifra por la que fue vendido

Escándalo en Brasil con tres futbolistas argentinos en una fiesta de fin de año: denuncia de agresiones e intervención policial

Las 5 predicciones de la F1 para la temporada 2026: el posible campeón y el piloto de Alpine que ganará una carrera

Golpe en el mercado de pases: Racing está cerca de fichar a una de las joyas de la selección argentina

TELESHOW
Con ironía, Juana Repetto contó

Con ironía, Juana Repetto contó por qué no fue al casamiento de su hermano: “Entendí todo”

Guillermo Andino inauguró el 2026 en familia desde Punta del Este: tejo, relax y la tranquilidad de la playa

El talento culinario oculto de Joe Keery, el actor de Stranger Things, que emocionó a los fans argentinos

Andrea Bursten con misterioso acompañante en José Ignacio: relax y complicidad bajo el sol

El Chino Leunis impactó con un drástico cambio de look y un mensaje de agradecimiento

INFOBAE AMÉRICA

Por primera vez miden un

Por primera vez miden un planeta errante que desafía lo que se sabía sobre mundos solitarios

Impactante testimonio de dos jóvenes que sobrevivieron al incendio en Suiza: “No había salidas de emergencia”

La historia ocultista del más misterioso e increíble templo neolítico subterráneo de Europa

Investigadores revelaron cómo llegaron los cerdos domésticos a Oceanía desde Asia hace 4 mil años

El oro se disparó 65% en 2025 y cerró así su mejor desempeño en 46 años