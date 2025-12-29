Qué electrodomésticos debes desconectar antes de salir de vacaciones por Año Nuevo

Revisar el estado de estos aparatos es útil para no tener sorpresas al volver del periodo de receso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de las vacaciones de Año Nuevo impulsa a millones de personas a dejar sus viviendas por varios días. Ante este escenario, especialistas recomiendan adoptar una serie de medidas para evitar gastos innecesarios y reducir riesgos en el hogar.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España, una de las acciones más efectivas es desconectar los electrodomésticos antes de partir, una práctica que puede traducirse en ahorros concretos y mayor seguridad durante la ausencia.

El modo stand-by de muchos dispositivos representa un gasto oculto que suele pasar desapercibido. De acuerdo con datos de la OCU, hasta un 10% del consumo eléctrico doméstico proviene de aparatos que permanecen conectados aun sin estar en uso directo.

Por qué se deben desconectar los electrodomésticos antes de salir de vacaciones

El consumo oculto de los electrodomésticos conectados suma costos a la factura y puede aumentar la exposición a fallos eléctricos en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar aparatos conectados mientras el hogar permanece vacío puede tener un impacto relevante tanto en el consumo energético como en la seguridad. La OCU advierte que el modo stand-by de electrodomésticos y pequeños dispositivos suma costos a la factura, aun sin que se utilicen activamente.

Un informe del organismo estima que desenchufar estos aparatos puede permitir un ahorro de hasta 20 euros durante las vacaciones de Año Nuevo.

El impacto sobre el gasto anual se percibe sobre todo en dispositivos que mantienen relojes, memorias o luces piloto encendidas. Además, la desconexión total contribuye a evitar cortocircuitos, sobrecalentamientos y otros incidentes eléctricos que podrían pasar inadvertidos durante una ausencia prolongada.

Qué hacer con el refrigerador antes de dejar el hogar por vacaciones

Vaciar y limpiar el refrigerador antes de desconectarlo ayuda a evitar malos olores y permite un ahorro mensual en la factura de electricidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El refrigerador requiere una decisión previa en función de la duración de la ausencia. La OCU detalla que vaciar, limpiar y desconectar este aparato puede generar un ahorro de entre 3,5 y 7 euros al mes, dependiendo del modelo y tamaño.

Tras la limpieza, se debe dejar la puerta abierta para evitar malos olores o la formación de moho. En caso de que resulte indispensable mantenerlo en funcionamiento porque se conservan alimentos, la sugerencia es aumentar la temperatura del termostato para reducir el consumo.

Algunos modelos modernos permiten apagar solo la nevera y mantener el congelador activo, opción útil para quienes necesitan conservar productos congelados sin energizar ambos compartimentos.

Por qué es necesario desconectar el horno y el microondas

Hornos y microondas mantienen funciones activas incluso apagados, lo que incrementa el consumo eléctrico si no se interrumpe su alimentación completamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hornos y microondas figuran entre los aparatos que más energía consumen en modo stand-by. Mantienen actualizados relojes y funciones de memoria que siguen utilizando electricidad aun cuando no se usan.

La OCU resalta que interrumpir su alimentación elimina ese consumo residual y aporta una mejora en la seguridad del hogar, sobre todo en períodos de ausencia de varios días o semanas.

Además, la desconexión de estos aparatos ayuda a evitar los riesgos asociados con fallos eléctricos espontáneos, uno de los principales temores durante largos viajes.

Qué cuidados requieren lavadora, lavavajillas y secadora al salir de vacaciones

Antes de dejar la vivienda vacía, es fundamental asegurarse de que tanto la lavadora, el lavavajillas como la secadora estén completamente vacíos. La OCU sugiere dejar las puertas abiertas y secar las gomas para impedir la acumulación de humedad, que favorece la aparición de malos olores.

Dejar puertas abiertas y revisar filtros tras las vacaciones mejora el estado de los electrodomésticos y reduce la acumulación de humedad o malos olores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso del lavavajillas, colocar un paño para mantener la puerta entreabierta facilita la circulación de aire. En la secadora, vaciar el depósito de agua condensada es otra medida aconsejable.

Al regresar, conviene limpiar los filtros y revisar los tambores, acciones que mejoran el rendimiento y prolongan la vida útil de estos electrodomésticos. Estas rutinas forman parte de las pautas de mantenimiento recomendadas para ausencias superiores a varios días.

Cuáles otros dispositivos pequeños conviene desenchufar de la corriente eléctrica

La OCU subraya la importancia de desenchufar pequeños electrodomésticos como cafeteras, tostadoras y robots de cocina, así como cargadores de baterías de celulares, tablets o aspiradoras.

Aunque su consumo individual es bajo, el efecto acumulado durante una ausencia prolongada puede incidir en la factura eléctrica. Además, retirarlos de la red eléctrica reduce el riesgo de cortocircuitos y sobrecalentamientos que podrían pasar inadvertidos.

Asimismo, la desconexión de estos aparatos se complementa con el cierre de las llaves de paso del agua y el gas, medida prioritaria para evitar fugas o incidentes mientras la vivienda permanece sola.