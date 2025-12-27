Tecno

Ahorra energía en casa durante 2026: qué gasta más el horno o la freidora de aire

Una air fryer común consume entre 800 y 2.000 W, mientras que un horno eléctrico puede ir de 2.000 a 5.000 W, más del doble

Guardar
Para ahorrar energía en 2026,
Para ahorrar energía en 2026, conviene conocer cuánto consumen los electrodomésticos de cocina más usados, como el horno eléctrico y la freidora de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ahorrar energía en casa durante 2026, es fundamental conocer el consumo de los electrodomésticos de cocina más usados, como el horno eléctrico y la freidora de aire.

De acuerdo con Greenmatch, una freidora de aire utiliza entre 1,4 y 1,7 kWh por uso, mientras que un horno tradicional consume entre 2,0 y 2,2 kWh en el mismo periodo.

En cuanto a la potencia, la freidora de aire estándar opera entre 800 y 2.000 W, mientras que el horno eléctrico alcanza de 2.000 a 5.000 W, es decir, más del doble.

La freidora de aire suele
La freidora de aire suele trabajar entre 800 y 2.000 W, mientras que el horno llega a 2.000–5.000 W, más del doble. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos datos muestran que, en comparación con el horno, la freidora de aire resulta mucho más eficiente en términos de consumo energético. Si buscas reducir tu gasto de electricidad, optar por electrodomésticos eficientes puede marcar una diferencia significativa en la factura mensual.

Por qué la freidora de aire puede ser más eficiente

La eficiencia energética de la freidora de aire se explica por varios factores clave. En primer lugar, este electrodoméstico emplea un sistema de circulación rápida de aire caliente, lo que permite cocinar los alimentos de manera uniforme y en menos tiempo.

Gracias a este mecanismo, no es necesario precalentar durante varios minutos ni calentar grandes volúmenes de aire, como ocurre con los hornos convencionales. De este modo, se reduce tanto el tiempo de uso como el consumo eléctrico.

La freidora de aire funciona
La freidora de aire funciona con aire caliente que circula rápidamente, logrando cocciones uniformes en menos tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tamaño compacto de la freidora de aire es otro elemento relevante. Al contar con una cámara de cocción más pequeña, requiere menos energía para alcanzar y mantener la temperatura adecuada.

Por ejemplo, un horno tradicional suele consumir entre 2.000 y 5.000 W de potencia, mientras que una freidora de aire opera en un rango de 800 a 2.000 W. Además, el consumo por ciclo de uso se sitúa entre 1,4 y 1,7 kWh, frente a los 2,0 a 2,2 kWh de un horno eléctrico.

La rapidez con la que cocina la freidora de aire también incrementa su eficiencia. Muchos alimentos quedan listos en menos de la mitad del tiempo que exige un horno, lo que implica menos minutos conectada a la corriente. Este ahorro de tiempo y energía se refleja en una factura eléctrica mensual más baja.

Al cocinar más rápido, la
Al cocinar más rápido, la freidora resulta más eficiente: muchos platos se preparan en menos de la mitad del tiempo que un horno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la freidora de aire suele utilizarse para porciones pequeñas, lo que evita desperdiciar energía al calentar espacios innecesarios.

Cómo ahorrar energía con la freidora de aire

Ahorrar energía al utilizar una freidora de aire es posible si se aplican algunas prácticas sencillas. Este electrodoméstico no requiere precalentamiento prolongado, por lo que puedes colocar los alimentos directamente y reducir el tiempo de uso.

Cocina porciones acordes a la capacidad del equipo, evitando sobrecargar la canasta, ya que esto mejora la circulación del aire y permite una cocción más eficiente.

Organiza los alimentos en una sola capa para asegurar un resultado uniforme en menos tiempo. Además, limpia regularmente el filtro y la canasta; los residuos pueden dificultar el flujo de aire y aumentar el consumo eléctrico.

La freidora de aire casi
La freidora de aire casi no necesita precalentamiento, así que se pueden colocar los alimentos de inmediato y reducir el tiempo de uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apaga la freidora de aire apenas finalice la cocción, ya que mantenerla conectada sin uso implica un gasto innecesario.

Aprovecha la posibilidad de cocinar varios alimentos a la vez, usando divisores o bandejas, lo que maximiza el rendimiento energético. Consulta el manual para ajustar las temperaturas y tiempos recomendados según cada receta, evitando el uso excesivo de calor.

Qué recipientes se pueden meter a la freidora de aire

En una freidora de aire pueden usarse recipientes aptos para altas temperaturas, como moldes de silicona, vidrio templado y cerámica resistente al calor. Asimismo, son seguros los recipientes de acero inoxidable y aluminio, siempre que no tengan partes plásticas.

Es fundamental asegurarse de que los envases sean aptos para horno, ya que soportan temperaturas similares. Evita plásticos, papel y materiales que puedan derretirse o liberar sustancias nocivas durante la cocción.

Temas Relacionados

Freidora de aireHornoElectrodomésticosEnergíaAhorro2026Tecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

Gracias al nuevo hardware, el Apple TV podría ejecutar videojuegos AAA de forma nativa, ampliando su rol más allá del streaming tradicional

Todos los rumores sobre el

Desmantelan fábrica de celulares Samsung Galaxy falsos: había Ultra, Fold, Flip y pedían hasta 500 dólares por cada uno

Las autoridades de India incautaron 512 teléfonos piratas, junto con 124 placas base, 138 baterías y 459 etiquetas IMEI, todas falsificadas y marcadas como “Hecho en Vietnam”

Desmantelan fábrica de celulares Samsung

Alerta por nueva estafa de phishing: así roban cuentas de Microsoft 365 sin que el usuario lo note

A diferencia del phishing tradicional, esta técnica utiliza enlaces, botones y códigos QR que dirigen a páginas que imitan flujos oficiales de Microsoft

Alerta por nueva estafa de

Guía con todos los códigos secretos de Netflix para ver K-dramas, Las guerreras K-pop y más

Los usuarios pueden usar códigos para encontrar categorías específicas. Por ejemplo, con 81278957 se muestran k-dramas centrados en triángulos amorosos, como Belleza verdadera

Guía con todos los códigos

Códigos únicos de Free Fire para hoy 27 de diciembre de 2025: paso a paso para cambiar

Al usar códigos como FFPLUJEHBSVB y XZJZE25WEFJJ, los usuarios pueden obtener recompensas como diamantes, skins, cajas de botín y más

Códigos únicos de Free Fire
DEPORTES
Tragedia en el fútbol europeo:

Tragedia en el fútbol europeo: murieron el entrenador del Valencia femenino y su familia tras el naufragio del barco en el que viajaban

Las fotos virales de Franco Colapinto durante sus vacaciones en Argentina: la selfie en la carnicería y la postal con una chocolatada

Surfeó una de las olas más altas de la historia y abrió un debate para lograr el Récord Guinness

El “Monstruo” Naoya Inoue lo hizo de nuevo: defendió sus títulos mundiales, batió un récord en el boxeo y anticipó una de las peleas más esperadas

La reflexión de una figura del fútbol europeo: “Hay hombres que buscan un espacio fuera de la masculinidad hegemónica tradicional”

TELESHOW
La foto del reencuentro de

La foto del reencuentro de Nicolás Cabré con Rufina y Rocío Pardo en Carlos Paz: mate, sonrisas y complicidad

Barby Franco le cumplió el sueño de Navidad a un niño que quería conocer su Cybertruck

La salud de Christian Petersen: se conoció el primer parte médico emitido por el Hospital Alemán

Evangelina Anderson habló sobre los rumores de reconciliación con Martín Demichelis

Soy Rada, un “chanta” suelto en Mar del Plata: “Lo hermoso del público en temporada es que viene de todo el país”

INFOBAE AMÉRICA

La ciencia imita a la

La ciencia imita a la ficción: resuelven un problema que había sido planteado en un capítulo de “The Big Bang Theory”

La solución del 1 % a la inminente crisis laboral provocada por la inteligencia artificial

Un potente terremoto de magnitud 7,0 sacudió la costa noreste de Taiwán

Los impactantes videos de los ataques rusos contra edificios residenciales en Kiev

Los Tigres del Norte llevan el corrido mexicano a un episodio de Los Simpsons