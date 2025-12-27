Ahorra energía en casa durante 2026: qué gasta más el horno o la freidora de aire

Para ahorrar energía en 2026, conviene conocer cuánto consumen los electrodomésticos de cocina más usados, como el horno eléctrico y la freidora de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ahorrar energía en casa durante 2026, es fundamental conocer el consumo de los electrodomésticos de cocina más usados, como el horno eléctrico y la freidora de aire.

De acuerdo con Greenmatch, una freidora de aire utiliza entre 1,4 y 1,7 kWh por uso, mientras que un horno tradicional consume entre 2,0 y 2,2 kWh en el mismo periodo.

En cuanto a la potencia, la freidora de aire estándar opera entre 800 y 2.000 W, mientras que el horno eléctrico alcanza de 2.000 a 5.000 W, es decir, más del doble.

Estos datos muestran que, en comparación con el horno, la freidora de aire resulta mucho más eficiente en términos de consumo energético. Si buscas reducir tu gasto de electricidad, optar por electrodomésticos eficientes puede marcar una diferencia significativa en la factura mensual.

Por qué la freidora de aire puede ser más eficiente

La eficiencia energética de la freidora de aire se explica por varios factores clave. En primer lugar, este electrodoméstico emplea un sistema de circulación rápida de aire caliente, lo que permite cocinar los alimentos de manera uniforme y en menos tiempo.

Gracias a este mecanismo, no es necesario precalentar durante varios minutos ni calentar grandes volúmenes de aire, como ocurre con los hornos convencionales. De este modo, se reduce tanto el tiempo de uso como el consumo eléctrico.

El tamaño compacto de la freidora de aire es otro elemento relevante. Al contar con una cámara de cocción más pequeña, requiere menos energía para alcanzar y mantener la temperatura adecuada.

Por ejemplo, un horno tradicional suele consumir entre 2.000 y 5.000 W de potencia, mientras que una freidora de aire opera en un rango de 800 a 2.000 W. Además, el consumo por ciclo de uso se sitúa entre 1,4 y 1,7 kWh, frente a los 2,0 a 2,2 kWh de un horno eléctrico.

La rapidez con la que cocina la freidora de aire también incrementa su eficiencia. Muchos alimentos quedan listos en menos de la mitad del tiempo que exige un horno, lo que implica menos minutos conectada a la corriente. Este ahorro de tiempo y energía se refleja en una factura eléctrica mensual más baja.

Además, la freidora de aire suele utilizarse para porciones pequeñas, lo que evita desperdiciar energía al calentar espacios innecesarios.

Cómo ahorrar energía con la freidora de aire

Ahorrar energía al utilizar una freidora de aire es posible si se aplican algunas prácticas sencillas. Este electrodoméstico no requiere precalentamiento prolongado, por lo que puedes colocar los alimentos directamente y reducir el tiempo de uso.

Cocina porciones acordes a la capacidad del equipo, evitando sobrecargar la canasta, ya que esto mejora la circulación del aire y permite una cocción más eficiente.

Organiza los alimentos en una sola capa para asegurar un resultado uniforme en menos tiempo. Además, limpia regularmente el filtro y la canasta; los residuos pueden dificultar el flujo de aire y aumentar el consumo eléctrico.

Apaga la freidora de aire apenas finalice la cocción, ya que mantenerla conectada sin uso implica un gasto innecesario.

Aprovecha la posibilidad de cocinar varios alimentos a la vez, usando divisores o bandejas, lo que maximiza el rendimiento energético. Consulta el manual para ajustar las temperaturas y tiempos recomendados según cada receta, evitando el uso excesivo de calor.

Qué recipientes se pueden meter a la freidora de aire

En una freidora de aire pueden usarse recipientes aptos para altas temperaturas, como moldes de silicona, vidrio templado y cerámica resistente al calor. Asimismo, son seguros los recipientes de acero inoxidable y aluminio, siempre que no tengan partes plásticas.

Es fundamental asegurarse de que los envases sean aptos para horno, ya que soportan temperaturas similares. Evita plásticos, papel y materiales que puedan derretirse o liberar sustancias nocivas durante la cocción.