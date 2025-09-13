Tecno

Conoce los electrodomésticos con IA: lavadoras que detectan tejidos y refrigeradoras que se adaptan al ambiente

Algunas de las principales marcas en este rubro han presentado productos que incorporan funcionalidad, eficiencia y estilo

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Pabellón de electrodomésticos en la Feria del Hogar. (Noticias y respuestas)

La integración de electrodomésticos inteligentes en la vida cotidiana se consolida como una de las transformaciones más relevantes en el hogar moderno. Estos dispositivos, capaces de adaptarse a los hábitos y necesidades de cada usuario, no solo mejoran la eficiencia y el confort en las tareas diarias, sino que también promueven el ahorro de recursos y aportan soluciones innovadoras frente a los nuevos estilos de vida urbanos.

En línea con estos avances, las principales marcas del sector presentaron sus más recientes desarrollos durante la Feria del Hogar 2025, realizada en Corferias, Bogotá, hasta el 21 de septiembre.

Electrodomésticos inteligentes

Fueron cinco marcas de renombre las que presentaron sus innovaciones más destacadas en el evento:

  • Whirlpool

Uno de los lanzamientos más esperados vino de la mano de Whirlpool, que exhibe lavadoras dotadas de ciclos inteligentes para ropa de mascotas y sistemas que reducen significativamente el consumo de agua y energía. Según las cifras compartidas por la marca en la feria, el ahorro alcanzado se traduce en una mejor administración de recursos, una preocupación creciente entre los consumidores urbanos.

Lavadora Whirlpool. (Todo Hogar)

KitchenAid, su línea premium, apuesta por cubiertas eléctricas de alto desempeño que agilizan la cocción y disminuyen el gasto energético, además de neveras compactas orientadas a personas que residen en apartamentos de espacio limitado, entregando opciones en acabados modernos y versátiles.

  • LG

Por parte de LG, destaca la introducción de la WashTower WK256, una lavadora-secadora con capacidad de 25 kilogramos equipada con inteligencia artificial, capaz de identificar tejidos y ajustar los procesos de lavado para maximizar la eficiencia.

LG Washtower. (LG)

Asimismo, un televisor de 100 pulgadas controlado a distancia y neveras provistas de la nueva función para fabricar hielo en esferas sólidas (las cuales se derriten más lentamente que los cubos convencionales), sumadas a un sistema de desinfección interna mediante luz ultravioleta y la gestión de todas las funciones inteligentes desde el teléfono móvil, completan una propuesta integral.

  • Haceb

En el segmento nacional, Haceb refuerza su posición como referente del mercado con la edición especial Índigo, compuesta por nevera, cubierta y campana bajo principios de ecodiseño.

Refrigeradora Haceb Índigo. (Haceb)

En línea con su compromiso ambiental, la empresa relanza el programa Renueva, que promueve la economía circular y el consumo responsable, así como tecnologías Inverter capaces de reducir el consumo energético hasta en un 67%. La experiencia de Haceb, con 85 años en el sector, centra su enfoque en la sostenibilidad y la innovación adaptable a los cambios del entorno.

  • Midea

El concepto de hogar inteligente también es protagonista en la oferta de Midea, que presenta su línea Ecoomaster de aires acondicionados, con inteligencia artificial y eficiencia energética. Esta tecnología genera un ahorro de hasta 30% en comparación con modelos convencionales, aspecto que resulta especialmente relevante ante la demanda de sistemas de climatización más responsables con el medio ambiente.

Midea Ecomaster. (Midea)

La marca complementa su portafolio con pequeños electrodomésticos como aspiradoras robotizadas, diseñadas para integrarse en un ecosistema de hogar conectado.

  • Electrolux

Desde la perspectiva de la conservación de alimentos, Electrolux introduce la tecnología Autosense, incorporando algoritmos que ajustan la temperatura interna del refrigerador según cambios ambientales o rutinas observadas en el usuario. Esto permite extender en un 30% la frescura de los alimentos.

Refrigeradora Electrolux con tecnología Autosense. (Inche)

Por otra parte, los lavavajillas de la marca destacan al ofrecer una eficiencia en el uso del agua, registrando un 92% de ahorro respecto al lavado manual, una cifra que representa un cambio importante para los hogares con alto volumen de lavado diario.

