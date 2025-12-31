OneXSugar Wallet: así es la primera consola retro que tiene una pantalla plegable como un celular

La OneXSugar Wallet es la primera consola portátil retro con pantalla OLED plegable y formato 4:3, ideal para juegos clásicos.

Así como ha aumentado la cantidad de celulares plegables en los últimos años, llegó el momento para que los videojuegos tengan un dispositivo con un concepto similar.

Se trata de la OneXSugar Wallet, una consola portátil, enfocada en juegos retro, que cuenta con un panel plegable con tecnología OLED de 8,01 pulgadas con resolución de 2.480 x 1.860 píxeles y formato 4:3.

Cómo funciona la consola con pantalla plegable

El nuevo equipo ha sido concebido principalmente para entusiastas del retro gaming, un público que valora la fidelidad de los emuladores y desea revivir títulos clásicos en un entorno adaptado a las exigencias actuales.

El formato de pantalla 4:3 resulta ideal para ejecutar juegos que originalmente se diseñaron para sistemas como NES, SNES, Mega Drive, Neo Geo, ZX Spectrum y Commodore 64, entre otros. El tamaño y la calidad del panel OLED proporcionan una experiencia visual que respeta la esencia de los gráficos originales, pero ofrece una nitidez y un brillo superiores gracias a los avances tecnológicos.

Una de las funcionalidades más destacadas de la consola es su capacidad para emular sistemas con doble pantalla, como las Nintendo DS y 3DS. El software incorporado permite dividir la pantalla flexible en dos secciones, simulando de forma precisa el comportamiento de estos dispositivos.

En cuanto a los juegos contemporáneos, el dispositivo muestra limitaciones evidentes. La mayoría de los títulos modernos utilizan pantallas panorámicas con relación de aspecto 16:9, lo que obliga a estirar la imagen o a conformarse con bandas negras que reducen el área útil del panel.

Ante esta situación, el sistema ofrece la posibilidad de usar solo la mitad de la pantalla plegada, aunque la experiencia dista mucho de la que pueden brindar otros equipos pensados para juegos actuales.

El equipo funciona sobre Android y está motorizado por un SoC de Qualcomm, lo que asegura compatibilidad con una amplia gama de emuladores y aplicaciones. Aunque no se han revelado detalles técnicos adicionales, la elección de este sistema operativo abre el acceso a múltiples plataformas y tiendas digitales, ampliando las opciones disponibles para el usuario.

Sin embargo, el futuro de este tipo de equipos dependerá, en parte, de la calidad de los materiales y de la respuesta del software frente a los desafíos del uso cotidiano.

Cuáles el precio y la disponibilidad de la consola

Hasta la fecha no se han comunicado ni el precio final ni la fecha de lanzamiento del dispositivo. La inclusión de una pantalla OLED flexible, similar a la utilizada en los teléfonos inteligentes más costosos, anticipa un valor de mercado elevado.

Las estimaciones sugieren que el importe podría superar los 1.000 dólares, situándose por encima de otros equipos retro que ofrecen prestaciones diferentes.

La PS6 y la próxima Xbox retrasarían su lanzamiento

Sony y Microsoft evalúan retrasar el lanzamiento de la PS6 y la próxima Xbox, originalmente previsto para 2027-2028, debido al alza sostenida en los precios de la memoria RAM y su escasa disponibilidad. Esta decisión responde al impacto de la demanda generada por el auge de la inteligencia artificial, que ha disparado los costos del hardware esencial para las consolas, según reportes de Insider Gaming.

La RAM es crucial en el rendimiento de los sistemas de juego, ya que determina la capacidad gráfica, los tiempos de carga y la ejecución de títulos complejos. El incremento de precios, atribuido a la absorción de grandes volúmenes por parte de centros de datos y servidores de IA, ha creado un cuello de botella estructural en la industria. Las fuentes citadas prevén que esta situación no mejorará en el corto plazo.

Ante este escenario, los fabricantes se enfrentan al dilema de lanzar nuevas consolas con precios significativamente más altos o postergar su llegada al mercado. Incluso las consolas actuales podrían experimentar aumentos de precio desde 2026 si la presión sobre la RAM continúa.