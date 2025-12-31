Google actualiza el modo lectura de Chrome para Android: así puedes activarlo

La actualización se encuentra disponible en versiones recientes y llegará de manera gradual a más dispositivos Android. (Reuters)

Google Chrome para Android recibe una actualización del modo lectura que facilita el acceso y mejora la experiencia de navegación. Esta función, que ya estaba disponible de manera limitada en versiones anteriores, ahora se integra de forma más intuitiva en el menú principal de la aplicación.

Hasta el momento, el modo lectura presentaba un acceso poco consistente. La versión anterior dependía de indicaciones automáticas o accesos directos que solo aparecían en ciertas páginas web. Esto dificultaba que los usuarios pudieran aprovechar una vista simplificada del contenido cuando lo necesitaban.

Con la nueva actualización, disponible en versiones recientes del navegador, la opción para activar el modo lectura se encuentra directamente en el menú de tres puntos ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

El modo lectura ahora se activa desde el menú principal de Chrome, disponible en cualquier página web. (Europa Press)

Esta integración permite acceder al modo lectura en cualquier página, sin necesidad de esperar una sugerencia automática.

Al activarse, la interfaz del navegador se adapta para centrarse exclusivamente en el contenido textual, ocultando anuncios, banners y otros elementos distractores. El rediseño mantiene la barra de direcciones en la parte superior, mientras que una hoja deslizable en la parte inferior ofrece nuevas opciones de personalización visual.

Entre las mejoras, se incluye la posibilidad de elegir entre diferentes tipos de fuente (Sans serif, Serif o Mono), aumentar el tamaño del texto hasta un 250% y seleccionar entre tres temas de color: claro, sepia y oscuro.

La nueva interfaz oculta anuncios y elementos distractores para destacar el contenido textual. (Google)

Una característica relevante de esta actualización es la persistencia de las preferencias. Los cambios realizados en tipografía, tamaño o tema de color permanecen activos mientras se navega por distintos artículos, sin necesidad de reconfigurarlos cada vez. Este avance sitúa a Chrome como una alternativa eficiente para la lectura enfocada de contenido web.

La activación manual del modo lectura es el eje central de la renovación. Al seleccionar “Mostrar modo de lectura” en el menú, la función se habilita de inmediato y un botón permite salir rápidamente de este entorno. El menú de personalización aparece al deslizar hacia arriba desde la parte inferior, facilitando ajustes rápidos sin interrumpir la lectura.

Por ahora, la disponibilidad de esta función se encuentra limitada a algunos dispositivos y versiones recientes. Aunque se trata de una función establecida en el navegador, no es posible forzar su aparición mediante flags o configuraciones avanzadas si aún no está activa en el dispositivo.

Los usuarios de Android pueden personalizar la fuente, el tamaño del texto y el tema de color según sus preferencias. (Europa Press)

La actualización del modo lectura en Google Chrome para Android representa un avance hacia una navegación más enfocada y eficiente, con controles personalizables y una integración más accesible. Se prevé que la función se extienda progresivamente a todos los usuarios en las próximas semanas conforme se despliegue la actualización de manera global.

Integración de Gemini en Chrome

La reciente actualización de Google Chrome para Android llegue poco tiempo después una renovación más amplia impulsada por la integración de Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google. Esta incorporación busca transformar el navegador en una herramienta inteligente, capaz de anticipar necesidades, gestionar tareas y ofrecer respuestas contextuales directamente desde la barra de direcciones.

Gemini potencia la experiencia en Chrome al facilitar la organización de pestañas, generar resúmenes automáticos de páginas y reforzar la seguridad durante la navegación. Además, introduce funciones de productividad como la gestión de calendarios y recordatorios, integrando múltiples servicios de Google en una sola plataforma y marcando el inicio de una nueva etapa para los navegadores con tecnología de IA avanzada.