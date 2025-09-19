Tecno

Google renueva por completo a Chrome con IA y le da la bienvenida a Gemini

Los usuarios podrán indicarle a la inteligencia artificial lo que necesitan, y esta actuará en las páginas web en su lugar, siempre con la posibilidad de mantener el control y detenerla en cualquier momento

Isabela Durán San Juan

Guardar
Pronto llegará Gemini a Chrome
Pronto llegará Gemini a Chrome a empresas mediante Google Workspace, con controles y seguridad de nivel empresarial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Google anunció que su inteligencia artificial Gemini llegará de forma integrada a Chrome, funcionando como una especie de extensión. Esto permitirá a los usuarios hacer consultas directamente a la IA sin necesidad de abrir otra pestaña.

La compañía explicó que, desde ya, la función estará disponible en Mac y Windows para usuarios en Estados Unidos que tengan el idioma configurado en inglés. Con ella, será posible pedirle a Gemini que simplifique o aclare información compleja en cualquier página web.

En las próximas semanas, también estará disponible para empresas a través de Google Workspace, con controles y protección de datos de nivel empresarial.

La compañía anunció que Gemini
La compañía anunció que Gemini estará disponible de manera nativa en el navegador Chrome. (Google)

Además, Google está llevando Gemini a Chrome para móviles en Estados Unidos, lo que garantiza acceso a la IA tanto en casa como fuera de ella. En Android, se podrá activar manteniendo pulsado el botón de encendido, mientras que en los próximos meses también se integrará en la aplicación para iOS.

Qué puede hacer Gemini en Chrome

Google está llevando a Gemini a Chrome con nuevas funciones que buscan hacer la navegación más sencilla y productiva.

En los próximos meses, el navegador integrará capacidades de agente, lo que permitirá que Gemini se encargue de tareas rutinarias como reservar una cita o hacer la compra semanal.

Solo tienes que indicarle lo que necesitas y actuará por ti en las páginas web, mientras mantienes el control y la opción de detenerlo en cualquier momento.

El navegador sumará funciones de
El navegador sumará funciones de agente, permitiendo que Gemini asuma tareas cotidianas como agendar citas o realizar compras. (Google)

Otra novedad es que Gemini ahora funciona en varias pestañas a la vez, lo que facilita comparar y resumir información de diferentes sitios.

Así, organizar un viaje —con vuelos, hotel y actividades abiertas en distintas pestañas— se vuelve más práctico, ya que el asistente puede consolidar todo en un solo itinerario.

Por otro lado, será posible usar Gemini para retomar proyectos anteriores sin perder tiempo buscando en el historial. Bastará con hacer consultas como: “¿Cuál era el sitio donde vi el escritorio de nogal la semana pasada?” o “¿Qué blog leí sobre las compras de regreso a clases?”.

Desde la barra de direcciones de Chrome (el cuadro multifunción), los usuarios tendrán acceso directo al Modo IA de la Búsqueda de Google, que permite realizar preguntas más largas y complejas, recibir respuestas útiles de la IA y profundizar en la exploración de la web con mayor facilidad.

Chrome ya usa Gemini Nano
Chrome ya usa Gemini Nano para detectar estafas de soporte técnico y pronto ampliará la protección contra sitios con virus o regalos falsos. (Google)

En materia de seguridad, Chrome ya emplea Gemini Nano para detectar intentos de estafas con soporte técnico falso y próximamente ampliará esta protección contra páginas que usan virus o regalos falsos para engañar.

Además, el navegador ahora identifica notificaciones potencialmente fraudulentas, ofreciendo la opción de verlas o darse de baja. Gracias a esta función, Chrome en Android ha reducido en unos 3.000 millones diarios las notificaciones no deseadas.

Por último, al conceder permisos a sitios web (como acceso a cámara o ubicación), Chrome aplicará IA para aprender las preferencias del usuario y mostrar las solicitudes de forma menos invasiva, priorizando siempre la seguridad y la experiencia de navegación.

La visualización de publicaciones de
La visualización de publicaciones de redes sociales no afectará el diseño ya conocido de Discover. (Google)

Google también transformará Discover

Google anunció que pronto su sección Discover incorporará publicaciones de redes sociales como X (antes Twitter), Instagram y YouTube Shorts. Además, permitirá seguir a los creadores directamente desde la plataforma para acceder fácilmente a más de su contenido.

Con esta actualización, los usuarios podrán visualizar en un mismo lugar artículos, videos de YouTube y publicaciones de distintas redes sociales. Solo bastará con pulsar el nombre del creador para acceder a un espacio dedicado a su trabajo.

“Sabemos que resulta difícil estar al día con tantos artículos, videos y publicaciones en múltiples plataformas. Por eso, decidimos reunir todo en un único espacio”, señaló Layla Amjadi, directora sénior de gestión de productos de Búsqueda en Google.

