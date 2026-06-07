Esta es la forma más fácil y segura de conectar un celular a la red WiFi sin contraseña

Acceder a una red WiFi es útil para no ahorrar datos del teléfono. (Imagen ilustrativa Infobae)

La necesidad de conectar un celular a una red WiFi sin conocer la contraseña puede presentarse ante la llegada de un nuevo dispositivo al hogar, la visita de familiares o la pérdida del acceso a la clave anotada.

En este contexto, las últimas versiones de Android e iOS incorporan funciones nativas que permiten consultar y compartir la clave de la red WiFi de manera sencilla y segura, siempre que el dispositivo ya esté conectado a la red.

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Estas alternativas eliminan la dependencia de aplicaciones externas y reduce riesgos relacionados con la privacidad, y la posibilidad de operar únicamente desde dispositivos que ya tengan acceso a la red constituye una garantía adicional frente a intentos no autorizados de conexión.

Qué opciones permiten consultar la contraseña del WiFi en Android

Android permite desde la versión 10 compartir la clave del WiFi con conocidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Android, a partir de la versión 10, incluye una función que permite a los usuarios consultar la clave de la red WiFi a la que están conectados. Esta opción evita la necesidad de descargar aplicaciones de extraños y reduce la exposición a riesgos de seguridad.

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El procedimiento inicia en el menú de Configuración del dispositivo, donde se debe seleccionar la sección Redes e Internet o Conexiones, y luego la opción WiFi. Al pulsar sobre la red activa, se despliega la opción Compartir. El sistema solicita un método de autenticación, como huella digital o patrón de seguridad.

Una vez validada la identidad, se muestra un código QR junto a la contraseña en texto claro, que puede utilizarse para conectar directamente otro dispositivo o compartir la clave de manera segura.

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Cómo se puede ver la contraseña del WiFi en un iPhone

El proceso de revisión de la clave de WiFi en iPhone se hace desde la configuración. (Foto: Apple)

Apple incorporó en las versiones más recientes de iOS una herramienta nativa que permite consultar la contraseña de la red WiFi desde el propio dispositivo, siempre que esté conectado.

El proceso se inicia en la aplicación Configuración, accediendo a WiFi y pulsando el botón de información junto a la red en uso. Allí aparece un campo identificado como Contraseña.

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Tras autenticar la identidad mediante Face ID, Touch ID o el código numérico del iPhone, la clave se muestra y puede copiarse para utilizarse en otros dispositivos.

Es clave autenticar la identidad del usuario para ver información sensible en el iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autenticación biométrica o por código añade una barrera de protección frente al acceso no autorizado. Esta función garantiza que solo los usuarios con control físico del aparato puedan acceder a la información.

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Qué riesgos existen al utilizar aplicaciones externas para obtener claves de WiFi

El uso de aplicaciones no oficiales para obtener o compartir contraseñas de WiFi puede poner en peligro tanto la privacidad como el funcionamiento del dispositivo.

Muchas de estas herramientas solicitan permisos de administrador o acceso a datos sensibles, lo que puede derivar en brechas de seguridad y exposición involuntaria de información personal. La única alternativa segura es usar las opciones integradas en Android o iOS.

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Se debe recurrir a alternativas oficiales para reducir riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, compartir la clave mediante capturas de pantalla o mensajes sin cifrado puede incrementar el riesgo de accesos no autorizados. Limitar el uso de estas funciones a personas de confianza y en espacios controlados es una medida clave para mantener la protección de la red.

En qué momento se debe cambiar la contraseña del WiFi

Modificar la contraseña de la red WiFi es clave ante situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad digital. Se debe realizar este cambio tras detectar conexiones desconocidas, pérdida de control sobre quién tiene acceso o después de compartir la clave con visitantes ocasionales.

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Otra circunstancia para renovar la clave de la red de internet en casa surge al experimentar fallas de rendimiento, sospechas de intrusiones o tras una mudanza. El cambio periódico refuerza la protección de datos personales y reduce la posibilidad de ciberataques dirigidos al espacio doméstico.