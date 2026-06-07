Honduras reporta reducción de homicidios en comparación con 2025, asegura ministro de Seguridad

Las autoridades reportan 40 homicidios menos en relación con las cifras del año anterior. Seguridad atribuye la reducción a los operativos y estrategias implementadas a nivel nacional. (FOTO: Infobae)

El titular de la Secretaría de Seguridad, Gerzon Velásquez, informó este viernes que Honduras registra una reducción de 40 homicidios en comparación con las estadísticas correspondientes al año 2025, un resultado que atribuyó a las estrategias implementadas por las autoridades para fortalecer la seguridad ciudadana en el país.

El funcionario señaló que, pese a algunos repuntes de violencia registrados durante los últimos meses, las cifras generales reflejan una tendencia a la baja en los índices de homicidios a nivel nacional.

“Fue en marzo que tuvimos un incremento, pero los demás meses tenemos una reducción de homicidios. Queremos reducir los homicidios y crear condiciones de seguridad para que todos tengamos oportunidades”, expresó Velásquez.

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No obstante, las autoridades sostienen que las operaciones policiales y militares desplegadas en los últimos meses han permitido debilitar estructuras delictivas y reducir algunos indicadores de violencia.

Velásquez también se refirió al reciente hecho violento registrado en el departamento de Colón, donde una masacre dejó varias víctimas mortales y generó preocupación en distintos sectores de la sociedad hondureña.

El ministro Gerzon Velásquez aseguró que Honduras registra una reducción de homicidios en comparación con 2025. El funcionario reconoció que marzo presentó un incremento temporal en los índices de violencia. (Foto: Cortesía)

El funcionario calificó el crimen como lamentable y aseguró que los cuerpos de seguridad mantienen operativos intensivos para identificar y capturar a los responsables en el menor tiempo posible.

“Estamos trabajando intensamente para dar con los responsables”, manifestó.

En ese sentido, destacó que la seguridad continúa siendo una prioridad no solo para Honduras, sino también para el resto de países de Centroamérica, una región históricamente golpeada por altos índices de violencia y criminalidad.

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El ministro reconoció además que una de las principales dificultades que enfrenta actualmente la institución son las limitaciones presupuestarias, las cuales, según explicó, están relacionadas con compromisos financieros heredados de administraciones anteriores.

Pese a ello, aseguró que la Secretaría de Seguridad continúa realizando esfuerzos para fortalecer las capacidades operativas de la Policía Nacional y mejorar la respuesta ante los distintos fenómenos delictivos.

La Policía Nacional mantiene operativos para capturar a responsables de hechos violentos en Colón. Velásquez afirmó que la seguridad sigue siendo una prioridad para Honduras y Centroamérica. (FOTO: X)

Velásquez indicó que parte de las acciones impulsadas por el Gobierno incluyen la modernización de equipos, el fortalecimiento de unidades especiales y la depuración constante del personal policial.

En relación con el proceso de reestructuración de la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), el funcionario explicó que actualmente se desarrolla una evaluación rigurosa del personal para garantizar que únicamente permanezcan dentro de la institución aquellos agentes que cumplan con los estándares requeridos.

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“La Policía Nacional está siempre en un proceso de depuración constante”, apuntó.

Según las autoridades, este proceso busca fortalecer la transparencia, mejorar la confianza ciudadana y optimizar la capacidad de respuesta de los cuerpos policiales frente a la criminalidad organizada.

Aunque las reducciones en homicidios representan un avance importante, Honduras aún enfrenta desafíos significativos relacionados con el crimen organizado, la extorsión y la violencia en sectores urbanos y rurales.

Asimismo, señalan que será fundamental mantener estrategias sostenidas de prevención, investigación y fortalecimiento institucional para consolidar una reducción permanente en los índices delictivos.

Las autoridades reconocen limitaciones presupuestarias dentro de la Secretaría de Seguridad. (Foto: Archivo)

El ministro brindó estas declaraciones durante su participación en la XXXVI Carrera Deportiva Policial, una actividad organizada por la Policía Nacional que reunió a miembros de la institución y ciudadanos en una jornada enfocada en promover el deporte, la convivencia y los hábitos saludables.

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Durante el evento, las autoridades destacaron la importancia de fortalecer la relación entre la Policía y la ciudadanía como parte de las estrategias de prevención y construcción de confianza social.

La actividad también sirvió para reconocer el trabajo operativo de distintos agentes policiales y promover mensajes orientados a la paz, la integración y la prevención de la violencia en Honduras.