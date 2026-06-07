República Dominicana

Recaudación tributaria de República Dominicana creció 9.6% entre enero y mayo y rebasó la meta oficial

La Dirección General de Impuestos Internos reportó que el Estado dominicano obtuvo un excedente de 12,719.9 millones de pesos, (USD 218 millones), sobre lo estimado en el Presupuesto General durante los primeros cinco meses de 2026

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Billetes de varios valores de la República Dominicana, algunas monedas y una calculadora blanca sobre una superficie clara y limpia.
Recaudación tributaria de República Dominicana creció 9.6 % en los primeros cinco meses de 2026 y superó la meta presupuestaria oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recaudación tributaria de República Dominicana registró un crecimiento de 9.6 % en el periodo comprendido entre enero y mayo de 2026, superando la meta oficial establecida para esos meses. De acuerdo con el informe divulgado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), los ingresos tributarios totalizaron RD$440,172.7 millones (USD 7,545.16 millones), mientras que la proyección para el periodo era de RD$427,452.8 millones (USD 7,327.55 millones).

Así, el Estado dominicano obtuvo un excedente de RD$12,719.9 millones (USD 218.01 millones) sobre lo estimado en el Presupuesto General.

Este desempeño permitió a la administración tributaria alcanzar un nivel de cumplimiento de 103 %, según el reporte de la DGII. La comparación interanual muestra un avance relevante, ya que en los primeros cinco meses de 2025 la recaudación ascendió a RD$401,585.4 millones (USD 6,883.75 millones). El incremento absoluto es de RD$38,578.3 millones (USD 661.41 millones) en términos nominales, lo que refleja la capacidad de la entidad para captar mayores recursos en un entorno económico marcado por la recuperación y el dinamismo de sectores clave.

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Primer plano de una mano sosteniendo billetes de pesos dominicanos de 100, 200, 500 y 1000, con un fondo difuminado de un espacio interior tipo banco.
Ingresos fiscales del país alcanzaron más de USD 7.545 millones (USD 334,99 millones) entre enero y mayo de 2026, según datos oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impuestos clave que impulsan el aumento de la recaudación fiscal

Dentro de los tributos que impulsaron este resultado, el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) ocupó un lugar central. Solo en mayo, este impuesto generó RD$19,543.4 millones (USD 334.99 millones), cifra superior en RD$2,682.1 millones (USD 45.97 millones) a la recaudación de igual mes del año anterior.

El crecimiento de 15.9 % en el ITBIS se sostuvo sobre el aumento de 4.6 % en las ventas gravadas y la actividad favorable en sectores como hoteles, bares, restaurantes, comercio, vehículos y servicios diversos.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas también contribuyó de manera significativa, con una recaudación de RD$14,588.0 millones (USD 250.06 millones) en mayo, lo que supone un aumento interanual de 14.7 % y un ingreso adicional de RD$1,870.5 millones (USD 32.07 millones) respecto al mismo mes del año pasado.

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Por su parte, el Impuesto sobre la Renta de las Empresas y Activos aportó RD$13,684.9 millones (USD 234.47 millones), mientras que los Impuestos Selectivos a los Combustibles generaron RD$7,470.4 millones (USD 127.99 millones) en ese mes.

Interior de bar con barra de madera, tres taburetes, estanterías llenas de botellas y copas, y un camarero de espaldas. Lámparas colgantes.
El ITBIS recaudó RD$19,543.4 millones en mayo y registró un alza de 15,9% impulsada por las ventas gravadas y sectores como hoteles, bares, restaurantes y comercio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe también resalta el comportamiento del Impuesto sobre los Dividendos, que alcanzó RD$5,144.5 millones (USD 88.17 millones), con un crecimiento interanual de 126.6 % y un aumento absoluto de RD$2,873.8 millones (USD 49.25 millones) respecto a mayo de 2025.

El resto de las figuras tributarias aportó en conjunto RD$18,272.6 millones (USD 313.11 millones), completando el total recaudado por la DGII durante mayo de 2026.

La participación de la DGII en el entramado recaudatorio del Estado dominicano se mantuvo elevada, ya que el 78.6 % del total de los ingresos fiscales durante mayo correspondió a recursos gestionados por esta entidad. Este dato subraya la importancia de la Dirección General de Impuestos Internos en el equilibrio de las cuentas públicas y en la sostenibilidad fiscal nacional.

La DGII enfatizó que continuará aplicando acciones orientadas a mejorar la eficiencia en la recaudación y a fortalecer la cultura tributaria, con el objetivo de mantener el ritmo de crecimiento observado en los primeros cinco meses del año.

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