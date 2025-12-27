Tecno

Steam regala un juego para PC por tiempo limitado: puedes quedártelo para siempre

Quienes aprovechen la promoción podrán sumar gratuitamente este clásico de plataformas a su colección digital

La promoción de Steam permite
La promoción de Steam permite conservar el juego indefinidamente, sin pagos ni suscripciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una promoción en Steam permite a los usuarios añadir de forma permanente el juego de aventuras para PC Caveman World: Mountains of Unga Boonga a sus bibliotecas digitales sin costo alguno. De acuerdo con la plataforma, esta oferta está disponible hasta el 30 de diciembre, fecha tras la cual el título volverá a su precio habitual. Para quienes aprovechen la promoción, el juego figurará como adquirido por $0 y podrá conservarse indefinidamente en la cuenta personal.

En Caveman World: Mountains of Unga Boonga, los jugadores asumen el papel de un cavernícola que atraviesa escenarios repletos de obstáculos y peligros dentro de un entorno prehistórico. El título, desarrollado en 2.5D, destaca por su estética retro inspirada en las consolas de 16 bits, evocando el estilo de los videojuegos clásicos.

La propuesta se centra en superar plataformas, coordinar saltos y mantener el ritmo para avanzar por las diferentes montañas de Unga Boonga, elementos que requieren precisión y atención.

Caveman World: Mountains of Unga
Caveman World: Mountains of Unga Boonga. (Steam)

El proceso para obtener este título es sencillo. Los interesados deben acceder a su cuenta de Steam, buscar el juego en la tienda y pulsar el botón “Añadir a la cuenta” o “Instalar juego”. Sin necesidad de suscripciones pagas ni pasos adicionales, el título se suma de inmediato a la colección personal, permitiendo su descarga y uso en cualquier momento posterior.

Otros juegos para PC gratis en Steam

Junto con Caveman World, otros títulos gratuitos se encuentran disponibles por tiempo limitado en Steam. Entre ellos, Train Sim World 6 propone una experiencia de simulación ferroviaria, donde el usuario debe operar trenes en rutas inéditas y afrontar distintas situaciones imprevistas.

Por otro lado, Undercroft Warriors ofrece acción y enfrentamientos contra oleadas de enemigos, permitiendo elegir entre seis héroes, cada uno con habilidades y armas particulares. El objetivo principal en este último título consiste en alcanzar la mayor puntuación posible, incrementando el multiplicador de puntos al derrotar adversarios con rapidez.

Para obtener estos juegos, solo
Para obtener estos juegos, solo es necesario buscar el título en Steam y pulsar “Añadir a la cuenta”. (Europa Press)

Juegos habituales de Steam

El catálogo de Steam, considerado uno de los más amplios en el mundo del PC gaming, abarca desde títulos reconocidos como Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 y Grand Theft Auto V, hasta propuestas independientes como Hollow Knight, Celeste y Stardew Valley.

Asimismo, la plataforma ofrece sagas populares tales como The Witcher, Dark Souls, Resident Evil y Assassin’s Creed, junto con juegos de estrategia, simuladores, deportes, aventuras gráficas y experiencias de realidad virtual.

La posibilidad de crear una biblioteca personalizada, participar en comunidades activas y acceder a herramientas como logros, cromos y mods, complementa la experiencia en Steam.

La plataforma destaca por su
La plataforma destaca por su catálogo variado y ofertas periódicas para ampliar la colección de juegos. (Europa Press)

Las ofertas periódicas, como las rebajas de verano, invierno y Navidad, representan oportunidades adicionales para adquirir juegos a precios reducidos y ampliar la colección de los usuarios.

