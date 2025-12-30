Descarga estos cinco nuevos juegos gratis en PS5 y PS4 sin necesidad de tener PlayStation Plus

Un joven juega frente al televisor donde se muestra el logo de PlayStation y un cartel con el texto 'Juegos Gratis'. La imagen ilustra una nueva promoción en la que la reconocida plataforma de videojuegos ofrece títulos gratuitos a sus usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usuarios de PS5 y PS4 pueden acceder a cinco nuevos juegos gratuitos sin necesidad de tener una suscripción a PlayStation Plus, lo que amplía las opciones de entretenimiento y permite explorar nuevos títulos sin costo.

Entre estas opciones, hay alternativas para todos los gustos, desde aventuras de acción hasta experiencias creativas y lúdicas. Así que vamos a explicar cómo descargarlas directamente desde PlayStation Store.

Los cinco juegos gratuitos de PS4 y PS5

Puzzle Galaxy

Puzzle Galaxy se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan una experiencia tranquila y entretenida. Este juego traslada el clásico concepto de los rompecabezas al entorno digital, ofreciendo ilustraciones y fotografías de alta calidad que se convierten en verdaderas obras para armar.

Entre sus atractivos destaca la posibilidad de desbloquear rompecabezas de vídeo especiales, los cuales se activan al completar ciertos ensamblajes y añaden una dimensión dinámica a la experiencia.

Puzzle Galaxy destaca entre los juegos gratuitos de PlayStation con su propuesta de rompecabezas digitales, imágenes personalizables y modos de juego individuales o cooperativos.

El juego cubre una amplia variedad de temáticas, desde paisajes espaciales y motivos steampunk hasta animales domésticos y escenas naturales. El contenido inicial incluye 24 imágenes, aunque los jugadores pueden ampliar la colección mediante la adquisición de más de 210 imágenes adicionales a través de cinco DLCs. Esto garantiza horas de entretenimiento y una constante renovación de desafíos.

Puzzle Galaxy ofrece dos modos: uno clásico y otro deslizante, y permite tanto el juego individual como partidas para dos personas. La dificultad es adaptable, con puzles que van desde 6 hasta 150 piezas, lo que lo convierte en una opción apta para principiantes y expertos.

Coloring Book

La segunda propuesta gratuita es Coloring Book, un juego que invita a explorar la creatividad sin restricciones. El título cuenta con una extensa colección de dibujos y pizarras, organizadas en temáticas como jungla, espacio, vida familiar, vehículos y cuentos clásicos. Cada colección propone un universo diferente, ideal para quienes desean dejar volar la imaginación y relajarse con una actividad artística.

La herramienta de coloreado se destaca por su paleta de 310 colores y nueve herramientas avanzadas, lo que permite crear composiciones detalladas y personalizadas.

El título Coloring Book en PS5 y PS4 ofrece más de 310 colores y herramientas avanzadas, brindando una experiencia creativa y relajante para toda la familia.

El modo “Pizarras” ofrece un lienzo en blanco para quienes prefieren crear desde cero, y el título habilita partidas cooperativas para hasta cuatro jugadores, fomentando la interacción y el juego compartido. Esto lo convierte en una opción atractiva para reuniones familiares o sesiones con amigos.

Terminull Brigade

Terminull Brigade añade una cuota de acción intensa al catálogo gratuito. Este título combina elementos de Roguelite y Looter Shooter, planteando batallas que nunca se repiten gracias a la generación aleatoria de niveles. Los jugadores forman equipo con hasta tres amigos para enfrentar desafíos cooperativos en mapas cambiantes, donde la estrategia y la rápida adaptación resultan clave para avanzar.

El juego permite personalizar estilos de combate y se centra en el enfrentamiento contra jefes poderosos bajo una constante lluvia de disparos. Cada partida ofrece recompensas únicas y la oportunidad de mejorar el equipamiento, lo que incentiva la rejugabilidad.

Cup Heroes

Cup Heroes apuesta por una narrativa divertida en la que tazas comunes se transforman en héroes dispuestos a salvar a su reina. Cada personaje, como Knight Cup o Ninja Cup, posee habilidades particulares que resultan esenciales para resolver acertijos, superar obstáculos y enfrentarse a enemigos.

Cup Heroes transforma tazas ordinarias en héroes con habilidades únicas, explorando mundos como bosques y volcanes en una aventura llena de secretos, color y progresión.

El juego ofrece distintos mundos, desde bosques misteriosos hasta volcanes, con niveles llenos de secretos y desafíos. La recolección de monedas y gemas permite desbloquear y potenciar a los personajes, añadiendo un componente de progresión y estrategia.

Entre sus atractivos técnicos, destacan los gráficos coloridos y las misiones diarias, lo que mantiene el interés a largo plazo. La jugabilidad resulta accesible para principiantes, aunque el dominio completo de sus mecánicas requiere práctica y habilidad.

Lokko

La quinta propuesta, Lokko, combina el género de plataformas 3D con la posibilidad de crear y compartir niveles propios. El objetivo del juego es ayudar a Lokko y a su hermano a derrotar a la corporación Goobol y entregar pizzas calientes en todo el mundo. Los usuarios pueden personalizar personajes, diseñar enemigos y jefes, y aprovechar el potencial del mando DualSense para una experiencia más inmersiva.

El modo de creación permite compartir niveles con la comunidad y competir por el reconocimiento al mejor diseño. Además, Lokko está disponible no solo en PS5 y PS4, sino también en PC e iOS, lo que facilita la interacción y la competencia entre jugadores de diferentes plataformas.

Lokko integra plataformas 3D con la creación y el intercambio de niveles, permitiendo a los jugadores de PS4, PS5, PC e iOS diseñar desafíos y compartirlos con la comunidad.

Cómo acceder a los juegos gratuitos en PlayStation

Para descargar cualquiera de estos títulos, los pasos son simples y no requieren suscripción a PlayStation Plus. Basta con iniciar sesión en la cuenta de PlayStation, acceder a la PlayStation Store desde la consola PS5 o PS4, buscar el nombre del juego de interés y seleccionar la opción de descarga gratuita. Una vez completado el proceso, el juego aparecerá en la biblioteca y estará listo para jugar.