10 inventos tecnológicos que cambiaron el mundo en 2001 y cumplirán 25 años en 2026

2026 será el año en que muchos dispositivos cumplan un cuarto de siglo de vida, aunque la mayoría estén obsoletos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el transcurso de 25 años, la tecnología, la medicina y el acceso a la información han atravesado transformaciones notables, muchas de ellas impulsadas por inventos presentados en el año 2001 y marcas como Apple, Microsoft y Nintendo.

Aquel año resultó ser un punto de inflexión en diferentes ámbitos, con innovaciones que dejaron huella y continúan siendo fundamentales.

Los inventos tecnológicos que cumplen 25 años

iPod

Apple revolucionó el consumo musical con la aparición del iPod en 2001. Este dispositivo compacto permitió a los usuarios almacenar y transportar hasta 1.000 canciones, algo inédito para la época. La transición de los voluminosos Walkmans y Discman a este gadget portátil transformó la relación con la música, facilitando el acceso inmediato a bibliotecas enteras desde el bolsillo.

El impacto fue tal que el iPod se mantuvo vigente durante más de dos décadas, hasta que Apple decidió discontinuarlo en 2022. Su legado permanece intacto como símbolo de la portabilidad musical.

El iPod, presentado en 2001, revolucionó la música portátil al permitir almacenar hasta 1.000 canciones en un solo dispositivo.(REUTERS/Susan Ragan/File Photo)

iTunes

Ese mismo año, Apple presentó iTunes, un reproductor musical para Mac que pronto se convirtió en mucho más. En 2003, la llegada de la tienda digital iTunes Store permitió comprar y rentar contenido de manera sencilla.

Este paso aceleró la digitalización de la música y puso en jaque a los modelos de distribución tradicionales, abriendo el camino para las plataformas de streaming actuales. Además, iTunes fomentó la compra legal de canciones y álbumes, modificando la economía de la industria musical.

Wikipedia

En 2001, la aparición de Wikipedia eliminó barreras para el acceso al conocimiento. Esta enciclopedia digital gratuita, basada en la colaboración voluntaria, se consolidó en pocos años como una de las fuentes de consulta más importantes del mundo.

A pesar de enfrentar retos financieros y amenazas de cierre, el sitio persiste como referencia principal para estudiantes, docentes y curiosos.

Wikipedia se consolidó desde 2001 como una enciclopedia digital colaborativa, esencial para el acceso global al conocimiento.

Nintendo GameCube

La Nintendo GameCube llegó al mercado en ese mismo año, destacando por su diseño cúbico y su mando con un botón A de gran tamaño. Aunque la competencia con otras consolas fue intensa, la GameCube introdujo el uso de discos ópticos en vez de cartuchos y ofreció títulos innovadores como Super Mario Sunshine y The Legend of Zelda: The Wind Waker.

Xbox

Microsoft irrumpió en la industria del entretenimiento con el lanzamiento de la primera Xbox. Esta consola se posicionó como el principal rival de PlayStation, que llevaba tres años en el mercado.

La Xbox no solo ofreció tecnología avanzada, sino que también consolidó comunidades de jugadores y nuevas propuestas de juegos, generando un fenómeno global que persiste hasta hoy con nuevas generaciones de la consola.

Windows XP

El 2001 también fue testigo del debut de Windows XP, un sistema operativo que unificó la experiencia de usuario en computadoras personales. Su diseño intuitivo y estabilidad lo convirtieron en una herramienta indispensable en oficinas, hogares y escuelas.

Windows XP debutó en 2001 como el sistema operativo que unificó la experiencia en computadoras, volviéndose clave en hogares y oficinas. (Microsoft)

Aunque utilizar Windows XP en 2026 conlleva riesgos de seguridad debido a la obsolescencia, la imagen de su fondo de pantalla con colinas verdes continúa evocando nostalgia en millones de usuarios.

Celulares con cámara

La comercialización masiva de teléfonos móviles con cámara cambió la manera de capturar y compartir momentos. Si bien los primeros modelos surgieron a fines de 2000, fue en 2001 cuando comenzaron a venderse en grandes cantidades.

El Sharp J-SH04, pionero en este rubro, marcó el inicio de la fotografía móvil, una función hoy considerada indispensable. El avance permitió documentar la vida cotidiana y fomentó nuevas formas de comunicación visual y redes sociales.

Primer trasplante de un corazón artificial autónomo

La medicina vivió un hito en 2001 con el primer trasplante de un corazón artificial completamente autónomo. El dispositivo, que no requería cables externos, ofreció una alternativa temporal para pacientes con enfermedades cardíacas graves.

Aunque su duración era limitada, impulsó la investigación en órganos artificiales y mejoró la calidad de vida de quienes vivían en hospitales, sentando un precedente para futuras innovaciones médicas.

El primer trasplante de un corazón artificial autónomo y el desarrollo del hígado artificial en 2001 marcaron hitos en la innovación médica y el tratamiento de enfermedades graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desarrollo del hígado artificial

El avance en la medicina no se detuvo en el corazón. Ese mismo año, científicos desarrollaron el hígado artificial, un dispositivo pensado para pacientes que aguardaban un trasplante de órgano.

Aunque no reemplazaba todas las funciones de un hígado natural, ofreció una solución intermedia que salvó miles de vidas. Su desarrollo abrió nuevas posibilidades para el tratamiento de enfermedades hepáticas y la gestión de listas de espera.

Nanotecnología

El año 2001 marcó la consolidación de la nanotecnología como campo científico y tecnológico. Este avance permitió innovaciones con impacto en sectores tan variados como la medicina, la electrónica y los materiales.

Entre los productos derivados se encuentran la ropa antiarrugas, protectores solares transparentes y mejoras en baterías. La nanotecnología se transformó en un motor de innovación, dando origen a una nueva generación de soluciones para retos contemporáneos.