Lo que debes hacer si contestas por equivocación una llamada spam: evita robos

El creciente volumen de llamadas spam representa una amenaza seria para la seguridad digital y la privacidad de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Responder incluso de forma involuntaria a una llamada spam puede abrir la puerta a una sofisticada cadena de ataques, que van desde el aumento de fraudes hasta la suplantación de identidad y el robo de voz a través de sistemas de inteligencia artificial.

El impacto puede extenderse mucho más allá de la simple molestia: la inclusión del número en listados de “números activos” incrementa la frecuencia de nuevos intentos de estafa y amplía la exposición a técnicas de engaño cada vez más elaboradas.

Qué pasa si se contesta una llamada spam por error

Expertos como Keeper Security sostienen que contestar accidentalmente una llamada de spam confirma a los cibercriminales que el número está vigente y pertenece a una persona real. A partir de ese momento, el usuario se convierte en un objetivo preferente para una serie de fraudes y manipulaciones.

Contestar una llamada de spam puede convertir al número en objetivo preferente de fraudes y manipulación por parte de ciberdelincuentes. (Imagen ilustrativa)

Según los especialistas, los estafadores suelen aprovechar la conversación para presionar a la víctima y obtener datos personales, simular la identidad de entidades bancarias o instituciones legítimas, o incluso solicitar pagos con diversas excusas.

En casos más avanzados, los ciberdelincuentes pueden grabar la voz del usuario y emplearla en fraudes de “vishing”, que manipulan grabaciones o generan imitaciones usando inteligencia artificial para suplantar la identidad en futuras llamadas a familiares o contactos, ampliando el alcance del engaño.

Cómo actuar si se contestó una llamada spam por error

Ante este problema, es fundamental saber cómo actuar inmediatamente después de haber respondido a una llamada de spam. La primera pauta es evitar cualquier tipo de interacción, colgar de inmediato y asegurarse de no proveer nunca datos personales ni información confidencial.

Bloquear y reportar los números spam a autoridades como la FCC ayuda a reducir los intentos de fraude telefónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente, se debe proceder a bloquear el número desde el teléfono y reportarlo a las autoridades pertinentes, como la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en Estados Unidos, o al organismo equivalente en el país correspondiente.

Además, muchos dispositivos permiten desactivar las notificaciones o bloquear automáticamente llamadas de números desconocidos, lo que fortalece la barrera de protección del usuario.

De qué forma identificar que una llamada es spam

La capacidad para identificar oportunamente una posible llamada fraudulenta constituye una defensa esencial. Los teléfonos inteligentes suelen ofrecer alertas en pantalla cuando detectan números sospechosos, pero existen otras señales de alarma que no deben ser ignoradas:

Llamadas inesperadas de remitentes desconocidos.

Presencia de mensajes pregrabados.

peticiones urgentes de información personal.

Promesas de premios insólitos o amenazas relacionadas con supuestos cargos o sanciones.

Los ciberdelincuentes utilizan habitualmente técnicas de suplantación para hacerse pasar por organismos oficiales, bancos o empresas reconocidas con el objetivo de ganarse la confianza de la víctima.

Las técnicas de los ciberdelincuentes incluyen mensajes pregrabados, promesas falsas, amenazas y suplantación de bancos o entidades oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reacción psicológica que buscan los estafadores suele estar marcada por la urgencia y la intimidación, impulsando a la víctima a actuar irreflexivamente. Por eso, en presencia de cualquier argumento amenazante o presión inesperada, se recomienda mantener la calma y cortar la comunicación de inmediato.

Según los especialistas, “las entidades legítimas no pedirán información sensible en llamadas entrantes”, así que jamás se debe compartir contraseñas, números de cuenta u otros datos en estas circunstancias.

Qué pasa si un ciberdelincuentes graba la voz de una persona

Los estafadores utilizan inteligencia artificial para grabar y falsificar la voz de las víctimas en ataques de vishing y robo de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las secuelas de no evitar la interacción pueden ser graves. Más allá del aumento en las llamadas recibidas, prolongar la conversación con el estafador puede dar pie al registro de la voz del usuario y su empleo en esquemas de fraude posteriores, así como facilitar la obtención de datos personales o bancarios bajo presión psicológica.

Esto puede derivar en robo de identidad, transferencias de dinero no autorizadas, y daños a la reputación jurídica y financiera de la persona afectada.

Para reforzar la protección, muchas compañías de telecomunicaciones ofrecen servicios dedicados al bloqueo de llamadas no deseadas y existen aplicaciones especializadas que actualizan continuamente sus bases de datos con los números de estafadores más recientes.