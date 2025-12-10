Cómo usar ‘Tu algoritmo’, la nueva función de Instagram para reels

Por primera vez, los usuarios de Instagram pueden revisar y ajustar los temas que influyen en el contenido sugerido en su feed. (Reuters)

Instagram ha lanzado una nueva función llamada ‘Tu algoritmo’, que permite a los usuarios ver y modificar los temas que influyen en las recomendaciones de Reels. Esta herramienta, disponible inicialmente en Estados Unidos y con un despliegue global previsto próximamente, representa un avance en la personalización del contenido dentro de la plataforma.

Por primera vez, los usuarios pueden intervenir directamente en el algoritmo que determina qué vídeos cortos aparecen en su feed, ajustando la experiencia a sus intereses reales.

La función ‘Tu algoritmo’ responde a la demanda de mayor transparencia y control sobre los sistemas de recomendación en redes sociales. Al acceder a la pestaña de Reels, los usuarios encuentran un nuevo icono en la esquina superior derecha, representado por dos líneas con corazones.

Cómo usar la nueva función de Instagram

Se trata de un panel que muestra un resumen de los intereses principales que Instagram ha identificado para cada usuario, basado en su actividad y sintetizado mediante inteligencia artificial.

Los usuarios pueden compartir con sus contactos la información de su algoritmo. (Instagram)

El proceso para utilizar ‘Tu algoritmo’ es sencillo. Al navegar por Reels, basta con pulsar el icono de las dos líneas con corazones para acceder al panel de intereses. Allí, se puede consultar los temas que la plataforma considera relevantes y compartir ese resumen en las historias, de forma similar a los resúmenes anuales de otras aplicaciones musicales.

Debajo del resumen, se despliega una lista detallada de temas, donde el usuario puede seleccionar aquellos que desea ver con mayor o menor frecuencia. Asimismo, existe la opción de añadir manualmente intereses que no figuren en la lista sugerida.

Esta información se utiliza para modificar en tiempo real las recomendaciones que aparecen en el feed, adaptando el contenido a las elecciones del usuario.

Es posible eliminar o vincular nuevos temas al algoritmo. (Instagram)

Diferencias con otras plataformas

En comparación con funciones similares de otras plataformas, como “Administrar temas” de TikTok, la propuesta de Instagram ofrece un nivel de personalización más profundo. Mientras TikTok limita la selección a una docena de categorías genéricas, la herramienta de Instagram genera una lista personalizada y permite la incorporación de intereses adicionales definidos libremente por el usuario.

Esta diferencia sitúa a Instagram en una posición destacada en cuanto a la capacidad de los usuarios para influir en el algoritmo que determina su experiencia en la aplicación.

Tessa Lyons, vicepresidenta de producto de Instagram, explicó a ABC News que la inteligencia artificial resume los intereses de cada usuario a partir de su actividad en la plataforma. “Usamos IA para resumir tus intereses en función de tu actividad... Y si nos equivocamos, puedes eliminar esos intereses de tu algoritmo”, afirmó.

En tanto, subrayó la importancia de que los usuarios puedan expresar sus preferencias de manera directa: “Esta es una forma de que nos den su opinión sobre lo que ven en los Reels, lo cual puede influir en los Reels que vean en el futuro”. Lyons consideró que este nivel de control y personalización mejorará la experiencia de quienes utilizan la aplicación.

Instagram planea extender ‘Tu algoritmo’ a más áreas de la plataforma para aumentar las opciones de personalización del contenido. (Reuters)

La función está disponible desde el miércoles 10 de diciembre en Estados Unidos y se prevé su expansión global en breve. Instagram también ha comunicado que planea extender ‘Tu algoritmo’ a otras áreas de la aplicación, como la sección Explorar, lo que permitirá a los usuarios personalizar aún más su experiencia en la plataforma.

Instagram ha manifestado su intención de seguir perfeccionando esta herramienta y ampliar sus posibilidades, con el objetivo de que los usuarios dispongan de un control cada vez mayor sobre el contenido que consumen y la forma en que el algoritmo configura su experiencia diaria en la aplicación.