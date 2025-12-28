Tecno

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda bitcoin en las últimas 24 horas

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y arrancó sus operaciones oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

Guardar
Bitcoin, la criptomoneda más popular
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bitcoin fue la primera criptomoneda que se lanzó al mercado. Creada por Satoshi Nakamoto en 2008, esta divisa digital promovía un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales luego de la crisis financiera global que se vivió ese año.

La victoria electoral de Donald Trump significó un movimiento positivo para las principales criptomonedas del mercado. A finales de 2024, bitcoin registró un nuevo máximo histórico que logró superar los 107.000 dólares por unidad, después de que el presidente estadounidense reiteró su idea de crear una reserva estratégica de la criptodivisa en Estados Unidos.

Las divisas digitales serán un foco de atención durante este año, las iniciativas del presidente de Estados Unidos y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial fungirán un papel importante en la cotización de estos activos. Después del lanzamiento del nuevo modelo de IA chino DeepSeek, BTC y otras criptos cayeron en la mayoría de los mercados de valores.

Representaciones físicas de varias criptomonedas.
Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Costo de la criptomoneda bitcoin

La cotización de bitcoin para este día a las 09:00 horas (UTC) es de 87614.69 dólares, es decir, que la criptomoneda tuvo un cambio de -0.01% en las últimas 24 horas.

Por otro lado, registró un cambio de -0.06% con respecto a su valor hace una hora. En cuanto a su popularidad, se ubica en la posición #1.

El flujo histórico de inversiones impulsa a bitcoin a máximos nunca antes vistos

En marzo del año pasado el bitcoin ha logrado un nuevo máximo histórico, superando los valores anteriores y reafirmándose como la criptomoneda más importante en el mercado, acercándose a los 73 mil dólares. Este récord se obtuvo en medio de un flujo sin precedentes de inversiones hacia las criptomonedas, un acontecimiento notable para el sector financiero digital.

El aumento en el valor de bitcoin ocurre en un contexto donde hay un entrante masivo de capital hacia las criptomonedas, lo que indica un creciente interés y confianza de los inversores en estos activos. La subida del precio beneficia no solo a bitcoin sino que también tiene un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas en general, favoreciendo una mayor estabilidad y visibilidad, de acuerdo a un análisis de Bloomberg.

Expertos financiaron este aumento a diferentes factores, como la adopción institucional de las criptomonedas, la búsqueda de alternativas de inversión debido a la incertidumbre económica mundial y la innovación continua en la tecnología blockchain que respalda a bitcoin y otras divisas digitales. Esta combinación de factores ha creado un entorno propicio para el crecimiento continuo en el valor de Bitcoin.

Cómo adquirir criptomonedas

Para adquirirlas e intercambiarlas se utilizan portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los mineros, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar determinada moneda, mayor será su valor.

Un cajero para comprar
Un cajero para comprar criptomonedas. (EFE/Cristobal Herrera)

No obstante, quien invierte en este tipo de monedas digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos sólo guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.

Temas Relacionados

CriptomonedasBitcoinNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

Gracias al nuevo hardware, el Apple TV podría ejecutar videojuegos AAA de forma nativa, ampliando su rol más allá del streaming tradicional

Todos los rumores sobre el

Argentina: lista de los 10 videos musicales que son tendencia en YouTube este día

Descubre quiénes son los artistas que han entrado al ranking con sus nuevos clips

Argentina: lista de los 10

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Tal es la popularidad de la plataforma de YouTube que se trata del segundo sitio más buscado sólo detrás del propio Google

Ranking de tendencias en YouTube

Chile: lista de los 10 videos musicales que son tendencia en YouTube este día

En el 2006 la revista Time otorgó a YouTube el premio por el Invento del Año

Chile: lista de los 10

Pasos para crear emojis personalizados en tu iPhone con Apple Intelligence

El teclado en dispositivos compatibles permite combinar imágenes y creatividad en stickers exclusivos

Pasos para crear emojis personalizados
DEPORTES
La historia de amor entre

La historia de amor entre Venus Williams y Andrea Preti: una prueba de fuego y la romántica propuesta de casamiento en Italia

Una conmovedora señal y un cambio a tiempo de Ángel Labruna: a 50 años de River Plate campeón del Nacional 1975

El video de Miguel Borja entrenando en la montaña luego de comerse cuatro empanadas: “Esto es para machos”

La Conmebol realizó un balance de fin de año y compartió sus principales logros de 2025

La sorprendente predicción de un jugador histórico de Uruguay sobre el Mundial 2026: “Vamos a salir campeones”

TELESHOW
Pancho Dotto presenta el lujoso

Pancho Dotto presenta el lujoso auto que es atracción en Punta del Este: “Todos quieren sacarse fotos con él”

Las mejores bodas del 2025: del íntimo civil de Andrés Calamaro a la fiesta inspirada en hadas de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Soledad Silveyra habló sobre la salud de Luis Brandoni a un mes de que recibiera el alta de su internación

Mirtha Legrand cerró el año con un look deslumbrante y sofisticado basado en color lavanda con paillettes

El ida y vuelta de Evangelina Anderson y Ian Lucas en redes sociales que alimentó los rumores de romance: “Hermosa”

INFOBAE AMÉRICA

Volodimir Zelensky llegó a Estados

Volodimir Zelensky llegó a Estados Unidos y negociará este domingo el plan de 20 puntos con Donald Trump para la paz en Ucrania

Noboa afirmó que la visita de Lionel Messi a Ecuador es una “muestra clara” de “confianza internacional” al país

Polonia invertirá 2.000 millones de euros en defensa antidrones por la amenaza de las incursiones rusas

Mezcla de lujo y aventura sobre hielo: cómo es viajar en el verdadero Expreso Polar

Los destinos que no se podrán visitar en 2026