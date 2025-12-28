Apple pierde a cuatro directivos tras los problemas con Apple Intelligence

Apple Intelligence genera fuerte decepción en 2025 tras no cumplir sus promesas de innovación en inteligencia artificial. (REUTERS/Abdul Saboor)

Apple atraviesa un momento clave en el futuro de su proyecto de inteligencia artificial. 2025 quedó marcado por los problemas de Apple Intelligence, una plataforma que prometía revolucionar el asistente Siri y entregar liderazgo a la compañía en este sector. Pero el cierre del año demostró todo lo contrario.

Cuatro directivos abandonaron la empresa en pocos días, las acciones cayeron un 13% mientras el mercado subía, y el futuro de la inteligencia artificial en la compañía quedó en duda. El relevo de estos líderes y los movimientos internos ponen en evidencia la magnitud del desafío que enfrenta la firma fundada por Steve Jobs.

Qué pasó con Apple Intelligence en 2025

Apple Intelligence fue anunciada como la gran apuesta tecnológica de la empresa para 2025. La presentación generó expectativas de una transformación profunda en Siri, el asistente digital de Apple, mediante la integración de capacidades de inteligencia artificial generativa.

Sin embargo, la realidad distó mucho de las promesas. Craig Federighi, jefe de software, detectó fallos graves al probar iOS 18.4 en su propio iPhone: las funciones estrella de la nueva plataforma no cumplían con los estándares esperados.

El fracaso de Apple Intelligence provoca la caída del 13% en las acciones de la compañía mientras rivales como Nvidia y Microsoft crecen en el mercado.

La insatisfacción no tardó en extenderse entre los usuarios. Siri no solo no mejoró, sino que mostró un rendimiento inferior, lo que desencadenó demandas colectivas por publicidad engañosa. Hasta la BBC presentó una queja formal ante Apple debido a resúmenes que tergiversaron información. El analista británico Arun Maini resumió el sentimiento general al afirmar que “Apple Intelligence tiene un puesto garantizado en la historia de los fracasos de la manzana mordida”.

El fracaso de Apple Intelligence afectó de inmediato la percepción de la empresa en el mercado. Las acciones de Apple cayeron un 13% en el año, mientras competidores como Nvidia y Microsoft superaron a la compañía en valor de mercado, hecho inédito en décadas.

La debacle se agudizó tras la WWDC 2025, el evento anual para desarrolladores, que resultó decepcionante y provocó un descenso adicional del 5% en el valor de las acciones por la falta de anuncios innovadores.

Quiénes fueron los directivos que abandonaron Apple

El colapso de Apple Intelligence desencadenó un éxodo de líderes de alto nivel. En cuestión de días, cuatro directivos que reportaban directamente al CEO Tim Cook anunciaron su salida o jubilación. Este fenómeno representa una rotación excepcional para una empresa que había mantenido una estructura directiva estable durante años.

Cuatro altos directivos dejan Apple a raíz del colapso del proyecto de inteligencia artificial, marcando una inusual rotación de liderazgo en la empresa. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

El primero en dejar su cargo fue John Giannandrea, jefe de inteligencia artificial desde 2018. Giannandrea perdió la confianza de Cook tras varios tropiezos en el desarrollo de la IA generativa y los fallos de Apple Intelligence. Aunque la salida se anunció en diciembre de 2025, el proceso de desvinculación comenzó en marzo de ese año.

A continuación, Alan Dye, responsable del diseño de interfaces durante una década, optó por incorporarse a Meta. Dye jugó un papel central en el diseño del polémico ‘Liquid Glass’ para iOS 26 y en la creación de sistemas operativos de la marca.

Su salida se vinculó tanto a las críticas recibidas por los cambios de diseño como a la percepción de que Apple no avanzaba al ritmo de la competencia en materia de integración de IA. En Meta, se espera que Dye lidere el diseño de hardware y software, así como la integración de inteligencia artificial en la división Reality Labs.

El tercer nombre en la lista es Lisa Jackson, vicepresidenta de medio ambiente, política e iniciativas sociales. Jackson, exfuncionaria de la administración Obama, había mantenido un perfil bajo en los últimos años y se acercaba a la edad de jubilación. Confirmó que dejaría su cargo a finales de enero de 2026, tras una década de gestión.

El retiro de ejecutivos como Lisa Jackson y Kate Adams refleja el impacto generacional y el desgaste directivo tras la crisis de Apple Intelligence. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por último, Kate Adams, consejera general desde 2017, también anunció su retiro para fines de 2026. Adams fue clave en la gestión de asuntos legales durante un periodo marcado por disputas regulatorias y demandas antimonopolio. Su reemplazo, Jennifer Newstead, proviene de Meta y asumirá la vicepresidencia senior de Consejo General y Asuntos Gubernamentales a partir de marzo de 2026.

Apple no deja de perder talentos

La salida de estos cuatro directivos representó solo la punta de un iceberg más amplio. Al interior de la empresa, varias áreas sufrieron una pérdida sostenida de talento. El equipo de inteligencia artificial vio cómo ingenieros y responsables de modelos de IA, como Ruoming Pang, Tom Gunter y Frank Chu, migraron a Meta, atraídos por paquetes de compensación superiores.

El equipo de robótica con IA también perdió a su líder, Jian Zhang, quien se sumó a la misma compañía rival. OpenAI, por su parte, captó ingenieros del área de hardware, especialmente aquellos vinculados al desarrollo de nuevos dispositivos de sobremesa.

Mientras tanto, otros ejecutivos de larga trayectoria, como Jeff Williams (director de operaciones) y Luca Maestri (director financiero), también iniciaron procesos de retiro o pasaron a roles menos visibles, reflejo de una realidad demográfica en la que muchos líderes alcanzan la edad de jubilación.

La magnitud de la fuga de talento obligó a Apple a fortalecer sus iniciativas de reclutamiento y retención. El departamento de recursos humanos recibió instrucciones para intensificar la búsqueda de nuevos perfiles y ofrecer mejores condiciones a quienes aún permanecen en la empresa.