Cómo descargar Magis TV y Xuper TV: los riesgos de usar estas plataformas y por qué no es seguro

Estas aplicaciones no están disponibles en tiendas oficiales y requieren la descarga de archivos APK, una práctica que expone a los usuarios a virus, malware y posibles estafas

La razón por la que
La razón por la que nunca deberías de instalar Xuper TV o Magis TV para ver películas y series.

Aplicaciones como Magis TV y Xuper TV han comenzado a ganar notoriedad en los últimos meses por una promesa que resulta atractiva para muchos usuarios: acceder a fútbol en vivo, películas y series, sin pagar nada. Sin embargo, detrás de ese aparente ahorro se esconden problemas legales, riesgos de seguridad y una falta total de garantías.

La popularidad de estas plataformas se explica, en parte, por el alto costo de las suscripciones oficiales y por la fragmentación del contenido entre múltiples servicios de streaming. No obstante, especialistas en tecnología y ciberseguridad advierten que se trata de aplicaciones ilegales que pueden derivar en estafas, robo de datos personales y exposición a malware.

Qué es Magis TV y cómo funciona

Magis TV es un servicio basado en IPTV, un protocolo que permite transmitir televisión en directo a través de internet. La tecnología IPTV en sí misma no es ilegal y es utilizada por operadoras y plataformas legítimas. El problema surge cuando se emplea para distribuir contenido protegido por derechos de autor sin autorización, que es precisamente el modelo de negocio de Magis TV.

El acceso gratuito de Magis
El acceso gratuito de Magis TV conlleva una serie de riesgos para el usuario. (X.com)

Se trata de una aplicación de origen latinoamericano que ofrece acceso ilegal a transmisiones deportivas, películas y series pertenecientes a plataformas de streaming reconocidas. Magis TV y Xuper TV no poseen los derechos de emisión de ese contenido, sino que lo redistribuye sin permiso, lo que constituye piratería.

La app está disponible únicamente para dispositivos Android y no se encuentra en tiendas oficiales como Google Play. Para instalarla, el usuario debe descargar un archivo APK desde sitios web de dudosa procedencia. También puede utilizarse en dispositivos conectados al televisor, como Android TV, Google TV o Amazon Fire TV. En iPhone no existe una versión oficial y cualquier supuesta app es falsa.

Cómo se usa y por qué no hay garantías

Para acceder al contenido, el usuario debe crear una cuenta. Asimismo, existe la opción de pagar una suscripción y suele gestionarse a través de WhatsApp Business, sin intermediarios oficiales ni plataformas seguras. Esto implica que el usuario no sabe con certeza quién recibe el dinero ni qué respaldo existe ante un problema.

La instalación de Magis TV
La instalación de Magis TV en el celular amenaza la privacidad, la seguridad digital y el patrimonio personal. (Vía País)

El precio habitual ronda los nueve dólares mensuales, aunque existen revendedores que prometen tarifas más bajas. En estos casos, el riesgo es aún mayor: no hay contrato, comprobantes fiables ni posibilidad de reclamo si el servicio deja de funcionar.

Además, Magis TV no cuenta con una web oficial. Existen múltiples páginas que utilizan el mismo nombre para distribuir APKs o promocionar supuestos beneficios, lo que aumenta las posibilidades de caer en una estafa o descargar software malicioso.

Los principales riesgos de usar Magis TV

El primer riesgo es la inestabilidad del servicio. Al ser ilegal, Magis TV puede desaparecer en cualquier momento, dejar de transmitir contenidos o bloquear cuentas sin previo aviso. El dinero invertido no está protegido y no existe garantía de continuidad.

El segundo riesgo, y uno de los más graves, es la seguridad digital. Al instalar archivos APK desde fuentes no oficiales, el usuario se expone a virus, spyware y otros tipos de malware. Distintos reportes indican que algunas versiones de estas aplicaciones incluyen software diseñado para espiar la actividad del usuario o robar información sensible.

Descargar Magis TV desde sitios
Descargar Magis TV desde sitios no confiables expone dispositivos a malware y riesgos cibernéticos.

También se han registrado casos de robo de datos bancarios. Esto se debe a que los pagos se realizan a canales no verificados y a que el malware puede interceptar información almacenada en el dispositivo.

Otro punto a considerar es el riesgo legal. En el caso de las retransmisiones deportivas, especialmente del fútbol, los organismos titulares de derechos, como LaLiga, han anunciado medidas para rastrear y denunciar el uso de plataformas ilegales. Aunque las acciones suelen centrarse en los distribuidores, los usuarios no están completamente exentos de consecuencias.

