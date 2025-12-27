Más del 20% de los videos que se muestran a nuevos usuarios de YouTube están hechos con IA, según estudio

Los canales de contenido basura generado con IA suman más de 63.000 millones de visualizaciones y 221 millones de suscriptores. (Imagen ilustrativa Infobae)

Más del 20% de los vídeos recomendados a nuevos usuarios de YouTube corresponden a contenido basura generado por inteligencia artificial (IA), según un estudio de la compañía Kapwing, citado por The Guardian. El informe aporta datos sobre el volumen y el alcance de este tipo de vídeos en una de las plataformas digitales más grandes del mundo, donde miles de millones de visualizaciones corresponden a piezas de baja calidad creadas con IA.

Los investigadores revisaron 15.000 de los canales más populares de YouTube —los 100 primeros en cada país— y detectó que 278 de ellos publican exclusivamente lo que denomina “AI slop”, es decir, contenido automatizado de bajo valor que busca atraer la máxima atención. En conjunto, estos canales suman más de 63.000 millones de visualizaciones y reúnen 221 millones de suscriptores, con una facturación estimada en USD 117 millones anuales.

Los investigadores probaron creando un perfil nuevo y observaron que 104 de los primeros 500 vídeos sugeridos caían en esta categoría. Además, un tercio del total se incluyó en la etiqueta “brainrot”, que engloba “AI slop” y otros formatos orientados a rentabilizar la atención.

El análisis indica que casi el 10% de los canales con el crecimiento más rápido en la plataforma ya cumplen la definición de contenido generado por IA, aumentando sus visitas a pesar de los esfuerzos de YouTube para limitar los contenidos considerados inauténticos.

La distribución y consumo de estos canales es global. En España, alrededor de 20 millones de usuarios —casi la mitad de la población— siguen canales impulsados enteramente por IA. En Egipto la cifra alcanza los 18 millones, en Estados Unidos llega a 14,5 millones, y en Brasil a 13,5 millones de suscriptores, según el estudio.

Entre los casos más destacados, Bandar Apna Dost, desde India, lidera en visualizaciones con 2.400 millones e historias de un mono rhesus antropomórfico y un personaje musculoso inspirado en Hulk que combate enemigos y viaja en un helicóptero hecho de tomates. Kapwing estima que este canal podría tener ingresos anuales de hasta USD 4,25 millones.

Para la investigadora Rohini Lakshané, citada por el medio, el éxito de Bandar Apna Dost radica en “su nivel de absurdo, los tropos hipermasculinos y la ausencia de argumento, lo cual facilita el ingreso de nuevos espectadores”.

En Singapur, el canal Pouty Frenchie acumula 2.000 millones de visualizaciones y está enfocado en el público infantil, mostrando aventuras animadas de un bulldog francés entre bosques de caramelos y sushi de cristal, con risas de niños de fondo. El estudio calcula que sus ganancias rozan los USD 4 millones al año. También figura Cuentos Facinantes en Estados Unidos, centrado en cuentos animados infantiles, con 6,65 millones de suscriptores —la mayor cifra entre los canales analizados—.

Desde Pakistán, el canal The AI World incluye vídeos cortos generados por IA sobre inundaciones catastróficas bajo títulos como “Gente pobre”, “Familia pobre” y “Cocina inundada”, sumando más de 1.300 millones de visualizaciones.

No existen datos oficiales sobre la proporción de este tipo de canales respecto al total de contenido en YouTube, ya que la plataforma no publica el porcentaje de visualizaciones atribuibles a la automatización ni cifras globales de tráfico anual.

El auge del contenido basura generado por IA está estrechamente ligado a la búsqueda de rentabilidad en el entorno digital. El periodista especializado Max Read señala que “grupos numerosos de usuarios en Telegram, WhatsApp, Discord y foros intercambian consejos y venden cursos sobre cómo crear ‘slop’ que sea lo bastante atractivo para generar ingresos”.

Read explicó que los creadores se especializan en nichos concretos y describió ejemplos recientes como vídeos de ollas a presión explotando en la estufa hechos con IA.

Aunque esta práctica se extiende por todo el mundo, Read observa una concentración en países de habla inglesa con buen acceso a internet, donde los ingresos logrados pueden superar el salario medio local.

Entre los países más presentes menciona Ucrania, India, Kenia, Nigeria, Brasil y Vietnam, donde el acceso libre a redes sociales facilita la proliferación de este contenido. Sin embargo, advierte que el sector del “AI slop” carece de transparencia en la remuneración y está lleno de vendedores que ofrecen fórmulas de viralidad y a menudo obtienen más beneficios que los propios productores.