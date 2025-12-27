Tecno

Desde Netflix hasta Spotify: cómo cambiarán los precios del streaming en 2026

El 2026 llegará con aumentos confirmados y posibles subas en las principales plataformas de streaming, impulsadas por mayores costos de producción, fusiones empresariales y más

Netflix, Spotify y otros servicios
Netflix, Spotify y otros servicios de streaming podrían subir sus precios en 2026. (Foto: Netflix y Spotify)

El 2026 llegará con aumentos en varias de las principales plataformas de streaming del mundo. Servicios como Paramount+, HBO Max, Disney+ y Apple TV+ ya confirmaron subidas de precio, mientras que otras compañías como Spotify, Netflix y Amazon Prime Video evalúan ajustes que podrían impactar directamente en el bolsillo de millones de usuarios.

El escenario refleja una tendencia sostenida en la industria: mayores costos de producción, consolidación empresarial y la necesidad de mejorar la rentabilidad empujan a las plataformas a revisar sus tarifas.

Aunque no todas las empresas han oficializado cambios para el próximo año, el aumento del precio del streaming aparece, una vez más, como una constante difícil de evitar para los consumidores que dependen de estos servicios para el entretenimiento diario.

Aumentos confirmados y ajustes ya en marcha

Entre las plataformas que ya anunciaron subas concretas se encuentra Paramount+, que comunicó en su último informe de ganancias que incrementará sus precios en Estados Unidos a partir del 15 de enero de 2026.

El plan Essential con publicidad pasará de 7,99 a 8,99 dólares mensuales (9.85 euros), mientras que el plan Premium sin anuncios subirá de 12,99 a 13,99 dólares (14.85 euros). La empresa justificó la medida como parte de su estrategia para sostener la inversión en contenidos y mejorar su rentabilidad.

HBO Max también ajustó sus tarifas recientemente. En octubre, la plataforma anunció un aumento inmediato de un dólar mensual o 10 dólares anuales, llevando el precio del plan mensual a 10,99 dólares (11.85 dólares) y el anual a 109,99 dólares (110.85 euros). El incremento se produjo en un contexto de reestructuración interna y mayores inversiones en producciones originales y derechos de transmisión.

En el caso de Disney+, el aumento ya comenzó a regir en octubre de este año. El plan con publicidad subió dos dólares, alcanzando los 11,99 dólares mensuales (12.85 euros), mientras que la versión premium sin anuncios aumentó tres dólares, hasta los 18,99 dólares (19.85 euros). La compañía explicó que la actualización de precios responde al crecimiento de su catálogo y al alto costo de mantener franquicias globales.

Por su parte, Apple TV+ incrementó su tarifa a principios de 2025. Tras el éxito de varias de sus producciones originales, la empresa anunció en agosto que el precio mensual pasaría de 9,99 a 12,99 dólares (13.85 euros). Con este ajuste, Apple busca posicionar su servicio como una plataforma premium dentro del ecosistema de streaming.

Plataformas que evalúan subidas para 2026

Otros servicios todavía no han confirmado cambios, pero los indicios apuntan a posibles aumentos en el corto plazo. Spotify, según reportes del Financial Times, estaría analizando un incremento de alrededor de un dólar en sus planes de suscripción durante 2026.

Hasta el momento, la compañía no ha hecho un anuncio oficial, aunque el contexto de mayores costos en licencias musicales y desarrollo tecnológico refuerza las especulaciones.

En el caso de Netflix, la empresa no comunicó ajustes específicos para 2026. Sin embargo, tras anunciar la adquisición de la división de cine y streaming de Warner Bros. Discovery por 83.000 millones de dólares, el gigante del streaming dejó abierta la puerta a futuros cambios.

En un correo enviado a sus suscriptores, Netflix aseguró que “por ahora no hay modificaciones”, pero no descartó aumentos una vez que el acuerdo reciba la aprobación regulatoria y de los accionistas.

Amazon Prime Video tampoco confirmó subas para el próximo año. Si bien existen reportes de analistas que anticipan un posible aumento de hasta 20 dólares anuales, la compañía no ha validado esa información de manera oficial.

