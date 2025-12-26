Todos los estrenos que llegan a Apple TV en enero 2026: Terapia sin filtro, Hijack y más

La nueva temporada de Terapia sin filtro llega el 28 de enero y narra cómo un terapeuta, marcado por un duelo, se involucra de lleno en los problemas de sus pacientes. (Apple TV)

En enero de 2026, Apple TV renovará su catálogo con nuevas temporadas de series reconocidas. Entre las novedades resalta el regreso de Terapia sin filtro, protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford.

La nueva temporada estará disponible desde el 28 de enero y se centra en la vida de un terapeuta que, tras vivir un duelo, decide involucrarse de manera profunda en los conflictos de sus pacientes.

El elenco principal suma ahora a figuras invitadas como Jeff Daniels y Michael J. Fox, ampliando las historias personales y profesionales de los personajes. La serie explora, con humor y sensibilidad, el duelo, las relaciones y la búsqueda de equilibrio emocional.

Vuelve Hijack con su segunda temporada, disponible desde el 14 de enero y nuevamente protagonizada por Idris Elba. (Apple TV)

Otra propuesta es la segunda temporada de Hijack, disponible desde el 14 de enero con Idris Elba nuevamente como protagonista. En esta entrega, la acción se traslada al metro de Berlín, donde un asalto mantiene a los pasajeros como rehenes.

La narración en tiempo casi real sostiene la tensión y el sentido de urgencia. El reparto incorpora a Christine Adams, Max Beesley, Archie Panjabi y Toby Jones, fortaleciendo las dinámicas y la intensidad de la trama.

Qué otros estrenos llegan Apple TV

Además de Terapia sin filtro e Hijack, Apple TV incorporará otros estrenos destacados. Teherán estrenará su tercera temporada el 9 de enero, Las gotas de Dios lanzará su segunda temporada el 21 de enero y Yo Gabba Gabba Land! presentará su segunda temporada el 30 de enero.

Además de Terapia sin filtro e Hijack, Apple TV sumará más estrenos importantes como Teherán. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Aún no se ha confirmado si la plataforma sumará nuevos estrenos adicionales.

Apple TV transmitirá la Fórmula 1

Apple y la Fórmula 1 establecieron un acuerdo de cinco años que convertirá a Apple TV en la plataforma exclusiva para la transmisión de todas las carreras de F1 en Estados Unidos a partir de 2026.

El servicio ofrecerá cobertura integral para suscriptores, incluyendo entrenamientos, clasificaciones, sesiones sprint y Grandes Premios. Parte de las carreras y todas las sesiones de entrenamiento estarán disponibles de forma gratuita en la aplicación de Apple TV durante la temporada.

La compañía también anunció que, además de la transmisión en Apple TV, se sumará contenido relacionado en Apple News, Apple Maps, Apple Music y Apple Fitness+.

Apple firmó con la Fórmula 1 un acuerdo de cinco años para que, desde 2026, Apple TV sea la única plataforma que transmita todas las carreras en Estados Unidos. (Apple)

La aplicación gratuita Apple Sports para iPhone permitirá seguir en vivo cada sesión de clasificación, sprint y carrera, con actualizaciones en tiempo real, tabla de pilotos y constructores, notificaciones en la pantalla de bloqueo y un widget especial para la pantalla de inicio.

Por su parte, la opción F1 TV Premium seguirá disponible únicamente a través de suscripción en Apple TV, con acceso sin costo para nuevos suscriptores. Esta alianza profundiza la relación entre las dos entidades, consolidada tras el éxito mundial de la película F1 The Movie, de Apple Original Films.

Según Eddy Cue, vicepresidente sénior de Servicios de Apple: “Estamos encantados de ampliar nuestra relación con la Fórmula 1 y ofrecer a los suscriptores de Apple TV en Estados Unidos acceso privilegiado a uno de los deportes de mayor crecimiento”.

F1 se convirtió en la película deportiva con mayor recaudación, el estreno original más exitoso del año y el lanzamiento de acción real más grande de Apple en los últimos cinco años. (Apple)

Apple TV+ desaparece: ahora se llama Apple TV

Apple anunció la simplificación del nombre de su servicio de streaming, que pasa de Apple TV+ a Apple TV, un cambio ya visible en el logotipo de la aplicación móvil. La compañía explicó que esta actualización responde a la adopción de una nueva identidad para la plataforma.

Junto con este anuncio, se confirmó que la película ‘F1: La película’, protagonizada por Brad Pitt, estará en la plataforma de forma permanente. Tras su estreno en cines el 27 de junio de 2025, el film encabezó la taquilla y alcanzó una recaudación mundial de USD 629 millones.

La producción se consolidó como la película deportiva más exitosa en recaudación, el largometraje original más destacado del año y el mayor lanzamiento de una producción original de acción real en Estados Unidos en los últimos cinco años.