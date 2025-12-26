La humildad como motor secreto detrás del liderazgo innovador de Nvidia, según Jensen Huang

Jensen Huang atribuye el éxito de Nvidia a una cultura de innovación basada en la humildad y el liderazgo auténtico (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, considera que la humildad es el cimiento de un liderazgo auténtico y eficaz, especialmente en un sector caracterizado por la innovación constante. “No puedes mostrarme una tarea que esté por debajo de mí”, expresó recientemente durante un encuentro en la Stanford Graduate School of Business, según recogió Fortune. Para Huang, la clave para el crecimiento personal y colectivo reside en dejar de lado prejuicios sobre lo que significa liderar y, en cambio, participar activamente en cada aspecto del trabajo.

La historia personal de Jensen Huang respalda esta convicción. Nacido en Taiwán y emigrado a Estados Unidos a los 9 años, vivió en carne propia lo que significa comenzar desde abajo.

“Limpié muchos baños. He limpiado más baños que todos ustedes juntos, y algunos de ellos siguen presentes en mi memoria”, recordó Huang, aludiendo a sus primeros empleos como lavaplatos y encargado de limpieza en Denny’s, una reconocida cadena de restaurantes. Aquellas experiencias no solo moldearon su perspectiva, sino que lo prepararon para valorar cada función dentro de una organización.

El CEO de Nvidia destaca que su experiencia personal trabajando en empleos humildes moldeó su visión sobre el valor de cada función dentro de una empresa (Europa Press)

Este enfoque se trasladó a la cultura de Nvidia desde sus orígenes. En largas reuniones nocturnas en Denny’s —junto a sus futuros socios Chris Malachowsky y Curtis Priem—, surgió la idea de desarrollar un chip que revolucionara los gráficos por computadora. Años después, Nvidia se posicionó como la empresa de semiconductores más valiosa del mundo, con una capitalización que supera los USD 4,5 mil millones.

Los inicios no fueron sencillos. Al presentar su proyecto a Wilfred Corrigan, entonces jefe en LSI Logic, recibió críticas directas. Corrigan describió la propuesta como “uno de los peores ‘elevator pitches’ que ha escuchado”. Sin embargo, supo reconocer la ética de trabajo de Huang y lo recomendó a Don Valentine, fundador de Sequoia Capital, quien se transformó en un respaldo decisivo para la naciente compañía.

La filosofía de Huang se refleja en su manera de construir alianzas. Cuando Nvidia presentó su primer superordenador de inteligencia artificial, Elon Musk —entonces vinculado a OpenAI— fue el único interesado en adquirir la máquina para su laboratorio sin fines de lucro.

Nvidia superó los USD 4,5 mil millones en capitalización bursátil gracias a una filosofía organizacional que prioriza el compromiso colectivo y la ética de trabajo (REUTERS/Ann Wang)

A pesar de sus dudas iniciales por tratarse de un equipo valorado en USD 300.000, Huang viajó personalmente a San Francisco para concretar la entrega. Años más tarde, ese grupo impulsaría el desarrollo de ChatGPT. Musk elogió la actitud de Huang en la red X: “Esto es el camino”, destacó el empresario.

Mirada al futuro: la inteligencia artificial y el liderazgo humilde

Durante la reciente presentación de resultados trimestrales de Nvidia, Jensen Huang abordó otro tema central para la industria: el debate sobre una posible burbuja en torno a la inteligencia artificial. “Ha habido mucha conversación sobre una burbuja de IA. Desde nuestra perspectiva, vemos algo muy diferente”, aseguró el CEO.

Huang explicó que la demanda de soluciones de IA proviene de necesidades concretas, como el procesamiento de datos, los sistemas de recomendación y la ingeniería. La transición hacia infraestructuras basadas en chips de Nvidia está permitiendo el desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios. Además, la llamada “IA agéntica” —capaz de razonar y planificar sin intervención constante del usuario— abrirá aún más posibilidades y requerirá mayor potencia de cálculo.

Nvidia cuenta entre sus clientes a los principales proveedores de la nube, como Amazon, Microsoft, Google y Oracle, además de desarrolladores líderes en IA como OpenAI, Anthropic, xAI y Meta. “Cada una de estas dinámicas contribuirá al crecimiento de la infraestructura en los próximos años”, resaltó Huang.

Con sólidos resultados financieros, Nvidia mantiene perspectivas de crecimiento impulsadas por la expansión de la infraestructura tecnológica y la innovación constante (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Resultados sólidos y perspectiva positiva

El optimismo de Huang se refleja en los desempeños financieros de Nvidia. La compañía ha reportado ingresos y beneficios por encima de lo previsto, junto con una sólida cartera de pedidos. “El número seguirá creciendo”, explicó Colette Kress, directora financiera de Nvidia, sobre las perspectivas de ventas.

Más allá de la volatilidad del mercado, Huang enfatizó que los chips de Nvidia permiten a los grandes operadores de la nube potenciar sistemas de recomendación y otros servicios fundamentales para su negocio.

La trayectoria de Jensen Huang demuestra que el liderazgo efectivo no depende de jerarquías, sino de la capacidad de involucrarse en cada tarea con humildad, compromiso y visión de futuro. Su ejemplo personal, sumado al éxito de Nvidia, es una muestra de cómo la sencillez y el respeto por cada función pueden marcar la diferencia en el mundo tecnológico. Humildad, trabajo en equipo y una mirada optimista hacia la innovación definen el camino trazado por Huang.