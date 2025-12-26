Tecno

Cómo saber si la cámara de mi iPhone tiene partes que no son originales

El propio dispositivo puede avisarte si detecta partes que no son originales de Apple. Solo debes ir a la configuración del iPhone y luego a la sección ‘General’

Si compraste un iPhone recientemente
Si compraste un iPhone recientemente o quieres confirmar que su cámara es original, el propio equipo permite hacerlo fácilmente. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Si adquiriste un iPhone recientemente o quieres comprobar si las partes de su cámara son originales, el propio dispositivo ofrece una forma sencilla de verificarlo. Si cuentas con un iPhone 12 o un modelo posterior con iOS 15.2 o superior, sigue estos pasos:

  1. Abre la app Configuración y selecciona General.
  2. Accede a Información.
  3. Desplázate hasta la sección Piezas e historial de servicios (esta opción aparece solo si el iPhone ha recibido alguna reparación).

Si la cámara fue reemplazada por una pieza original de Apple, verás la palabra Original junto a la opción Cámara.

Esta configuración se encuentra desde
Esta configuración se encuentra desde el iPhone 12. (Apple)

En los modelos de iPhone 15 y posteriores con iOS 18 o superior, si la cámara instalada ya fue utilizada en otro dispositivo, aparecerá el mensaje Usada. Si se ha colocado una cámara original recientemente, se mostrará Finalizar reparación hasta que completes el proceso con el Asistente de reparación.

El mensaje Desconocido aparecerá si la instalación de la cámara no está completa, se utilizó una pieza no original o la cámara no funciona correctamente.

Consultar esta información te permite verificar la autenticidad y el estado de los componentes de tu iPhone de manera rápida y sencilla.

Si aparece el mensaje de
Si aparece el mensaje de desconocido, es importante que el usuario se dirija a una tienda autorizada para verificar la originalidad de su dispositivo. (Apple)

Cuándo es recomendable consultar esta información del iPhone

Estos problemas pueden indicar que la cámara instalada no es original o presenta fallos de compatibilidad:

  • La cámara no logra enfocar bien o las fotos salen borrosas.
  • Al usar el modo Retrato, el sujeto aparece desenfocado o solo una parte se ve nítida.
  • Una aplicación de terceros que utiliza la cámara puede cerrarse de forma repentina o mostrar errores inesperados. Por ejemplo, al intentar crear una historia en Instagram, la aplicación podría bloquearse o dejar de responder al activar la cámara.
  • La vista previa en tiempo real dentro de otras aplicaciones aparece en blanco o deja de funcionar. Esto se puede comprobar al abrir apps como WhatsApp o Zoom y activar la cámara para una videollamada o para enviar una foto.

Prestar atención a estos síntomas te ayudará a identificar rápidamente si tu dispositivo necesita una revisión o reparación.

Revisar estos datos ayuda a
Revisar estos datos ayuda a verificar rápido la autenticidad y el estado de los componentes del iPhone. (Apple)

Cómo reemplazar la cámara de un iPhone de forma segura

Para reemplazar la cámara de un iPhone de forma segura, lo más recomendable es acudir a un técnico certificado que utilice piezas originales de Apple. Esta es la opción más fiable para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad del dispositivo, según la compañía.

La manera más segura de realizar la reparación es llevar el iPhone a un proveedor profesional, como una Apple Store, un proveedor de servicios autorizado por Apple o un proveedor independiente que tenga acceso a piezas originales.

Los técnicos certificados están capacitados para instalar correctamente la cámara y asegurarse de que todas las piezas encajen perfectamente, lo que previene posibles fallos y garantiza la calidad de las imágenes.

Para cambiar la cámara con
Para cambiar la cámara con seguridad, lo ideal es acudir a un técnico certificado que use repuestos originales de Apple. REUTERS/Aly Song/File Photo

Evitar reparaciones en talleres no autorizados o hechas por personas sin formación es fundamental, ya que el uso de piezas no originales o una instalación incorrecta puede afectar la seguridad del dispositivo, provocar fallos en la cámara o causar problemas como piezas sueltas, sobrecalentamiento o daños en la batería.

También existe la opción de reparaciones de autoservicio, siempre que se utilicen piezas originales.

La reparación de autoservicio es una alternativa que Apple ofrece para aquellos usuarios con experiencia en la reparación de dispositivos electrónicos.

Apple también ofrece una opción
Apple también ofrece una opción de autoservicio para usuarios con experiencia en reparar dispositivos electrónicos. REUTERS/Bhawika Chhabra/

Este programa permite acceder a piezas originales, herramientas especializadas y manuales oficiales de Apple, de modo que los clientes puedan realizar reparaciones fuera de garantía por su cuenta.

Actualmente, la opción de autoservicio está disponible solo en determinados países o regiones y se aplica a modelos específicos de iPhone lanzados a partir de 2021.

Esta modalidad está dirigida a personas capacitadas, ya que las reparaciones pueden ser complejas y requieren precisión para evitar daños adicionales al dispositivo.

