El aviso más común del iPhone tiene solución: así liberas GB desde ajustes

Conoce cómo gestionar el almacenamiento tu iPhone cuando sale que está casi lleno. (Foto: Apple)

El aviso de “Almacenamiento casi lleno” es uno de los problemas más frecuentes entre los usuarios de iPhone, incluso en modelos con mayor capacidad interna. Sin embargo, antes de eliminar aplicaciones, fotos o videos personales, existe una solución poco conocida dentro de los ajustes del sistema que puede liberar varios gigabytes de espacio: la reducción de los llamados Datos del sistema de iOS, un conjunto de archivos temporales que, en algunos casos, puede ocupar decenas de gigas y afectar el rendimiento del dispositivo.

Este tipo de almacenamiento suele pasar desapercibido para muchos usuarios, pero se ha convertido en una de las principales causas del colapso de memoria en los iPhone. Al no contar con ranura para tarjetas SD y ante la resistencia de muchos usuarios a pagar servicios de almacenamiento en la nube, como iCloud u otras plataformas externas, revisar y optimizar estos datos se presenta como una alternativa clave para recuperar espacio sin perder información personal.

Qué son los Datos del sistema en iOS

Según explica Apple, los Datos del sistema incluyen archivos temporales, datos en caché, registros del sistema y otros recursos que el iPhone utiliza para funcionar de manera fluida. Estos archivos permiten acelerar procesos, mejorar la navegación por la interfaz y garantizar que el sistema operativo iOS opere con normalidad.

Datos del sistema de iPhone.

Aunque son necesarios para el funcionamiento del dispositivo, su tamaño puede crecer de forma considerable con el uso diario del teléfono. La acumulación de caché de aplicaciones, registros antiguos y procesos en segundo plano puede provocar que este apartado del almacenamiento aumente sin que el usuario lo note.

Cuánto espacio pueden ocupar

El espacio ocupado por los Datos del sistema varía de un usuario a otro. En algunos casos extremos, pueden llegar a consumir hasta 80 o incluso 100 GB, especialmente en dispositivos con muchos años de uso o con numerosas aplicaciones instaladas.

En pruebas realizadas desde un iPhone 14 con 128 GB de almacenamiento, este apartado llegó a ocupar más de 10 GB, una cifra significativa si se tiene en cuenta que no corresponde ni a fotos, ni a videos, ni a aplicaciones visibles para el usuario.

El "Otro" almacenamiento puede hacer más lento el iPhone. Foto: Captura de pantalla

Para comprobar cuántos gigabytes están ocupando los Datos del sistema, es necesario ingresar a Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone y desplazarse hasta el final de la lista. Allí aparece esta categoría, aunque iOS no permite interactuar directamente con ella ni borrarla de forma manual.

Por qué no se pueden borrar directamente

A diferencia de otros sistemas operativos, iOS no ofrece una opción para eliminar de manera directa los Datos del sistema. Esto se debe a que muchos de estos archivos son esenciales para el correcto funcionamiento del sistema y se regeneran automáticamente conforme se utiliza el dispositivo.

Sin embargo, sí es posible reducir su tamaño eliminando ciertos elementos que contribuyen a su crecimiento, lo que puede traducirse en varios gigabytes liberados sin necesidad de borrar contenido personal.

Qué acciones ayudan a reducir los Datos del sistema

Una de las formas más efectivas de disminuir este tipo de almacenamiento es eliminar y reinstalar aplicaciones, ya que muchas de ellas acumulan grandes cantidades de caché con el paso del tiempo. Aunque no es la opción preferida de todos los usuarios, sigue siendo una de las más eficientes.

Otra alternativa menos drástica es eliminar aplicaciones solo de la pantalla de inicio, sin borrarlas por completo, o revocar permisos, como el acceso a la ubicación en segundo plano o las notificaciones. Al limitar la actividad de las apps cuando no se utilizan, se reduce la generación de datos temporales.

Conoce qué hacer cuando te quedas sin almacenamiento en el iPhone. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez, Archivo)

También ayuda cerrar las aplicaciones abiertas que no se estén utilizando. Si bien el impacto en el almacenamiento es menor y puede consumir algo de batería, esta acción puede servir como solución temporal cuando el espacio está al límite y se necesita liberar memoria de forma inmediata, por ejemplo, para tomar una fotografía o grabar un video.

En el caso de la caché, iOS no permite borrarla directamente desde los ajustes de la mayoría de las aplicaciones. Antes, algunas plataformas ofrecían esta opción, pero actualmente la única forma de eliminar estos archivos temporales es desinstalar y volver a instalar la app.

Por último, reiniciar el iPhone puede ayudar a liberar una pequeña parte de los Datos del sistema. Aunque estos archivos volverán a generarse con el uso normal del dispositivo, el reinicio puede servir como medida puntual para recuperar algo de espacio.