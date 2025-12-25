Si tienes PlayStation Plus Deluxe ya se puede probar gratis Clair Obscur: Expedition 33, ganador del videojuego del año

Los usuarios de PlayStation Plus Deluxe acceden a demos gratuitas y temporales de juegos de 2025. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Si eres suscriptor de PlayStation Plus Deluxe, puedes acceder a pruebas gratuitas y por tiempo limitado de varios videojuegos destacados de 2025. Entre ellos se encuentra Clair Obscur: Expedition 33, reconocido como videojuego del año en los Games Award.

Según PlayStation, Clair Obscur: Expedition 33 es un RPG por turnos que incorpora mecánicas en tiempo real, lo que aporta a las batallas una experiencia más inmersiva y adictiva que nunca. El juego invita a explorar un mundo de fantasía inspirado en la Francia de la Belle Époque, enfrentando a diversos enemigos.

La trama gira en torno a la figura de la Pintora, quien, una vez al año, despierta y pinta un monolito con un número maldito. Todas las personas que coinciden con esa edad desaparecen para siempre. Cada año, este número determina el destino de una generación.

Clair Obscur: Expedition 33 fue galardonado como juego del año en The Game Awards. (PlayStation)

Esta vez la Pintora elige el número 33. Con ello, comenzará la misión final: acabar con esta figura para impedir que continúe pintando la muerte.

Qué otros videojuegos se encuentran disponibles para probar en PlayStation

Otros videojuegos disponibles para prueba en PlayStation Plus Deluxe incluyen títulos recientes y variados como:

Borderlands 4.

Juego de acción que se desarrolla en un planeta nuevo, con cuatro cazabóvedas, miles de millones de armas y habilidades de movimiento. El objetivo es derrotar al dictador Cronometrador, quien controla a la población desde las alturas.

Astroneer.

Es un juego de aventuras sandbox desarrollado por System Era Softworks y lanzado oficialmente en 2019. Permite explorar y modificar planetas.

Kill It With Fire 2.

Se presenta como una experiencia cooperativa de caza de arañas, donde es posible jugar solo o en equipo para completar desafíos en siete dimensiones diferentes, utilizando un variado arsenal de armas.

Kill It With Fire 2 ofrece una experiencia cooperativa para cazar arañas. (PlayStation)

VARLET.

Título de rol ambientado en la vida escolar, en el que el jugador interactúa con personajes conflictivos que buscan su identidad, lo que conduce al descubrimiento personal, según su descripción.

Cómo probar estos juegos

Para probar estos juegos en PlayStation Plus Deluxe, sigue estos pasos:

Accede a tu cuenta PlayStation con una suscripción activa a Plus Deluxe. Ingresa a la PlayStation Store desde tu consola o la aplicación oficial. Busca el título que deseas probar, como Clair Obscur: Expedition 33, Borderlands 4, Astroneer, Kill It With Fire 2 o VARLET. En la página del juego, selecciona la opción ‘Prueba’ disponible para suscriptores de Plus Deluxe. Descarga el juego y accede a la versión de prueba, que estará habilitada por tiempo limitado.

Estas pruebas son exclusivas del plan Deluxe y permiten jugar gratis antes de comprar. (PlayStation)

Solo los suscriptores de PlayStation Plus Deluxe pueden acceder a estas pruebas sin costo adicional y disfrutar de contenido exclusivo antes de decidir una compra.

Qué es la suscripción PlayStation Plus

PlayStation Plus es el servicio de suscripción de Sony que ofrece a los usuarios de consolas PlayStation una serie de beneficios exclusivos y funciones adicionales. El servicio permite acceder al juego en línea, una biblioteca rotativa de videojuegos, ofertas especiales y almacenamiento en la nube para partidas guardadas.

PlayStation Plus es la suscripción de Sony que añade beneficios y funciones extra a las consolas. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Existen diferentes niveles de suscripción, adaptados a las preferencias de los jugadores. El nivel Essential brinda acceso al multijugador en línea, dos juegos descargables al mes, descuentos exclusivos y almacenamiento en la nube.

El nivel Extra amplía estos beneficios al incluir un catálogo de cientos de títulos para descargar y jugar, tanto de PlayStation 4 como de PlayStation 5. Por último, el nivel Deluxe agrega pruebas de juegos por tiempo limitado y una colección de clásicos de generaciones anteriores de PlayStation.

La suscripción se gestiona a través de la PlayStation Store y puede adquirirse por períodos de uno, tres o doce meses. Los suscriptores reciben actualizaciones periódicas sobre los juegos disponibles y las promociones vigentes.