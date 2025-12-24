Tecno

Por qué Magis TV no es la mejor opción para una maratón de películas en Navidad y Nochebuena

Existen opciones legales que aseguran una experiencia sin inconvenientes: servicios como Netflix, Disney+ o HBO Max cuentan con amplios catálogos de filmes navideños

Guardar
Magis TV opera fuera del
Magis TV opera fuera del marco legal. (Composición Infobae: freepik.es)

La llegada de Nochebuena y Navidad convierte los hogares en espacios de encuentro y celebración. Entre las costumbres más populares destaca la maratón de películas, con títulos como ‘Mi pobre angelito’, ‘El Grinch’, ‘El Expreso Polar’ y ‘Milagro en la Calle 34′. El interés por acceder a este contenido de forma gratuita ha impulsado la búsqueda de plataformas como Magis TV, que ofrecen películas sin costo para acompañar las reuniones familiares.

No obstante, la oferta de servicios gratuitos o alternativos muchas veces implica exponer la seguridad digital y la privacidad a riesgos innecesarios. Frente a esto, existen opciones legales y seguras que garantizan una experiencia tranquila: servicios como Netflix, Disney+ o HBO Max ofrecen catálogos extensos de películas navideñas, acceso sencillo desde múltiples dispositivos y protección de datos personales respaldada por estándares internacionales.

En contraste con estas alternativas oficiales, aplicaciones como Magis TV prometen acceso gratuito a miles de títulos, pero ocultan amenazas tanto legales como tecnológicas que pueden arruinar la experiencia. Antes de elegir una plataforma para la maratón festiva, resulta fundamental conocer las implicancias de cada opción.

Las plataformas IPTV como Magis
Las plataformas IPTV como Magis TV tienen un ancho de banda reservado. (La Voz)

Riesgos legales por el uso de Magis TV en streaming navideño

El atractivo de Magis TV radica en su oferta de miles de canales y contenidos bajo demanda sin necesidad de pagar una suscripción. Sin embargo, esta plataforma opera fuera del marco legal, facilitando la transmisión de señales de pago y series protegidas sin autorización. Al tratarse de un servicio considerado pirata de IPTV, tanto los desarrolladores como los usuarios se exponen a consecuencias jurídicas.

En países como Colombia y Argentina, las autoridades han respondido con bloqueos y acciones legales contundentes. En Colombia, las direcciones IP y enlaces asociados a Magis TV han sido bloqueados de manera permanente, y los responsables enfrentan sanciones superiores a 70 millones de pesos colombianos.

En Argentina, la Justicia ha ordenado el bloqueo del servicio y solicitado su retiro de dispositivos Android, con advertencias y posibles sanciones para los usuarios que consuman contenidos sin licencia. Estos antecedentes demuestran que el uso de Magis TV para ver películas o maratones festivas puede derivar en investigaciones, multas y bloqueos de acceso.

Magis TV promete acceso gratuito
Magis TV promete acceso gratuito a miles de títulos, pero oculta amenazas tanto legales como tecnológicas.

Vulnerabilidades de seguridad al instalar Magis TV

Uno de los mayores peligros de Magis TV radica en su distribución fuera de tiendas oficiales como Google Play o App Store. Para acceder a la plataforma, los usuarios deben descargar archivos APK desde sitios no verificados, foros o redes sociales. Este proceso incrementa el riesgo de infectar los dispositivos con malware, spyware o troyanos, ya que los instaladores pueden contener procesos ocultos difíciles de detectar y eliminar.

Laboratorios de ciberseguridad como ESET han alertado sobre la presencia de procesos ocultos en Magis TV y la dificultad de desinstalarla completamente. En algunos casos, el único método eficaz para eliminar la aplicación y sus residuos es realizar un restablecimiento de fábrica, lo que implica la pérdida de datos y configuraciones personales.

Asimismo, Magis TV solicita permisos excesivos, tales como acceso a cámara, micrófono, contactos y geolocalización, abriendo la puerta a la extracción de información sensible como contraseñas, imágenes y datos bancarios.

Magis TV introduce publicidad invasiva
Magis TV introduce publicidad invasiva y puede conectar los equipos a redes desconocidas. (Composición Infobae: datascientest.com / esnota.com)

Consecuencias en el funcionamiento de dispositivos y privacidad digital

El impacto negativo de Magis TV no se limita al aspecto legal y de ciberseguridad. Quienes instalan esta aplicación suelen experimentar un deterioro en el rendimiento de sus dispositivos. Usuarios reportan ralentizaciones, sobrecalentamiento e incluso fallos en teléfonos, tabletas y televisores inteligentes.

Además, la plataforma introduce publicidad invasiva y puede conectar los equipos a redes desconocidas, incrementando la exposición a ciberataques y pérdidas de privacidad.

La eliminación de Magis TV plantea nuevos desafíos, ya que los procesos y archivos residuales permanecen en el sistema aun después de la desinstalación convencional. Si bien existe un procedimiento dentro de la propia aplicación para borrar la cuenta de usuario y desinstalar el programa, la seguridad del dispositivo puede seguir comprometida, obligando en ocasiones a un formateo total del equipo para recuperar la normalidad.

Temas Relacionados

Magis TVNavidadNochebuenaPelículasLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Santa Tracker de Google, en vivo: el recorrido por el mundo de Papá Noel en Navidad, minuto a minuto

Durante el 24 de diciembre es posible interactuar con los diferentes juegos que tiene la plataforma

Santa Tracker de Google, en

Amazon convierte Alexa+ en una central de reservas y servicios

Con la integración de Expedia, los usuarios podrán buscar alojamiento, comparar precios, filtrar por características como la admisión de mascotas

Amazon convierte Alexa+ en una

Las 5 mejores películas para ver durante Nochebuena, según Gemini y ChatGPT

La combinación de análisis de datos y comprensión de tendencias convierte a IA en el aliado perfecto para seleccionar las historias que inspiran, entretienen y unen durante la Navidad

Las 5 mejores películas para

Qué pasa si pongo a cargar mi celular en modo avión

Activar esta función en el dispositivo permite que la batería se cargue más rápido, ya que herramientas como el WiFi o Bluetooth permanecen están consumiendo energía

Qué pasa si pongo a

Así se vería Papá Noel o Santa Claus en el 2025 para recibir el año 2026

La imagen navideña más reconocida del planeta se transforma con aplicaciones, hologramas y rutas optimizadas

Así se vería Papá Noel
DEPORTES
Los tres defensores argentinos que

Los tres defensores argentinos que se encuentran en el “casting” del Barcelona para el próximo mercado de pases

La llamativa frase de Moretti en medio de la crisis de San Lorenzo: “Si me tienen que devolver la plata que puse, me tienen que dar una parte del estadio”

Los 10 mejores triunfos del tenis argentino en 2025

La AFA confirmó al reemplazante de Bernardo Romeo tras su salida de la selección argentina

El millonario resarcimiento que deberá pagarle Corinthians al ex River Plate Matías Rojas

TELESHOW
María Becerra compartió su experiencia

María Becerra compartió su experiencia en Finlandia: un viaje con amor, nieve y sueños cumplidos

Pampita llegó a Punta del Este con sus hijos para celebrar la Navidad: las fotos del viaje familiar

Marta Fort se suma a la tendencia del verano y apostó por un rotundo cambio de look

Georgina Barbarossa celebró su cumpleaños con humor en la víspera de Navidad: “Siempre un solo regalo”

La Navidad a distancia de Wanda Nara y Mauro Icardi: fotos, gestos y una guerra silenciosa en redes

INFOBAE AMÉRICA

Al menos siete muertos por

Al menos siete muertos por una explosión en una mezquita en el noreste de Nigeria

Crece la expectativa en Honduras: el país aguarda la proclamación del ganador presidencial tras la demora en el escrutinio

Netanyahu anunció una inversión de USD 108.000 millones para fortalecer la industria armamentística de Israel

Bolivia autorizó el uso de Starlink y otras redes satelitales tras años de restricciones impuestas por el MAS

María Corina Machado confirmó su regreso a Venezuela y anunció la “fase definitiva” contra el régimen de Nicolás Maduro