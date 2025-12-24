Tecno

Este fallo al usar luces navideñas puede disparar el consumo de energía en casa

Aunque la tecnología LED permite reducir el consumo eléctrico, su uso excesivo o la combinación con sistemas de iluminación antiguos puede generar un gasto mayor al esperado en Navidad

Guardar
Una mala elección de luces
Una mala elección de luces navideñas puede aumentar el consumo energético en el hogar. (Imagen ilustrativa)

La decoración navideña y el uso intensivo de electrodomésticos durante diciembre pueden provocar un aumento significativo en el consumo de energía en los hogares si no se adoptan medidas de eficiencia, especialmente en lo relacionado con la iluminación y los hábitos de uso diario. Expertos advierten que un error común al elegir y utilizar las luces decorativas, junto con prácticas poco eficientes en la cocina y el hogar, se refleja directamente en facturas eléctricas más altas tras las fiestas.

La Navidad es una de las celebraciones más importantes del año en gran parte del mundo. Más allá de su significado religioso, diciembre se caracteriza por tradiciones profundamente arraigadas, como el intercambio de regalos, las reuniones familiares y la decoración de casas, calles y espacios públicos. Árboles iluminados, guirnaldas, pesebres y fachadas cubiertas de luces forman parte del paisaje típico del último mes del año, creando un ambiente festivo que, sin embargo, puede tener un impacto directo en el consumo energético.

Uno de los aspectos que suele pasar desapercibido al momento de decorar los hogares es el tipo de iluminación que se utiliza. Las luces navideñas, tanto en interiores como en exteriores, suelen permanecer encendidas durante varias horas al día e incluso toda la noche. Aunque en la actualidad muchas de estas guirnaldas incorporan tecnología LED, el consumo acumulado puede ser considerable si no se controla el tiempo de uso o si se combinan con sistemas de iluminación poco eficientes.

De acuerdo a diferentes especialistas, el problema se agrava cuando se utilizan luces antiguas que no cumplen con los estándares actuales de eficiencia energética. Este tipo de iluminación obsoleta puede desperdiciar hasta el 90 % de la energía en forma de calor, lo que incrementa notablemente el gasto eléctrico, sobre todo cuando se instalan varias guirnaldas y se mantienen encendidas durante periodos prolongados.

Uso excesivo de luces LED
Uso excesivo de luces LED para decoraciones puede aumentar el consumo eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, las luces LED modernas ofrecen una alternativa más eficiente y segura. Este tipo de iluminación puede proporcionar el mismo nivel de luminosidad con un consumo mucho menor, de apenas unos cinco vatios por guirnalda, lo que permite reducir hasta en un 80 % el consumo de energía en comparación con sistemas tradicionales. Además, las luces LED generan muy poco calor, lo que disminuye el riesgo de accidentes, especialmente cuando están en contacto con materiales inflamables como cortinas, papel decorativo o elementos del árbol de Navidad.

Sin embargo, la iluminación no es el único factor que incide en el aumento del consumo energético durante las fiestas. El uso intensivo de electrodomésticos también juega un papel clave. En particular, el horno es uno de los aparatos que más energía demanda en el hogar durante esta época, debido a la preparación de cenas y reuniones familiares. Abrir la puerta del horno con frecuencia para revisar la cocción provoca una pérdida de temperatura que obliga al electrodoméstico a trabajar a máxima potencia para recuperar el calor, incrementando así el gasto eléctrico.

No solo usar luces navideñas
No solo usar luces navideñas aumenta el consumo de la energía en el hogar, también diferentes aparatos eléctricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir este impacto, los especialistas recomiendan controlar la cocción a través de la luz interior del horno en lugar de abrir la puerta constantemente, aprovechar el calor residual apagándolo unos minutos antes de finalizar la preparación y organizar la cocina para cocinar varios platos de manera consecutiva, optimizando así el uso de la energía.

Otros hábitos cotidianos también influyen en el consumo durante diciembre. Mantener luces encendidas innecesariamente, dejar aparatos conectados sin estar en uso o no desconectar dispositivos en modo de espera contribuye a un gasto energético mayor. Aunque estas acciones pueden parecer insignificantes de forma individual, su efecto acumulado a lo largo del mes se refleja en un aumento considerable en la factura de electricidad.

Frente a este escenario, adoptar prácticas responsables se presenta como una alternativa clave para disfrutar de la Navidad sin que el impacto económico se convierta en una preocupación. Elegir iluminación eficiente, limitar los horarios en los que las luces decorativas permanecen encendidas, optimizar el uso de electrodomésticos y fomentar hábitos de ahorro energético permiten mantener el espíritu festivo sin comprometer el presupuesto del hogar.

Expertos recomiendan usar de manera
Expertos recomiendan usar de manera responsable las luces navideñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

NavidadEnergíaElectricidadLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Las 5 mejores películas para ver durante Nochebuena, según Gemini y ChatGPT

La combinación de análisis de datos y comprensión de tendencias convierte a IA en el aliado perfecto para seleccionar las historias que inspiran, entretienen y unen durante la Navidad

Las 5 mejores películas para

Qué pasa si pongo a cargar mi celular en modo avión

Activar esta función en el dispositivo permite que la batería se cargue más rápido, ya que herramientas como el WiFi o Bluetooth permanecen están consumiendo energía

Qué pasa si pongo a

Así se vería Papá Noel o Santa Claus en el 2025 para recibir el año 2026

La imagen navideña más reconocida del planeta se transforma con aplicaciones, hologramas y rutas optimizadas

Así se vería Papá Noel

Descubre cuánto dinero tiene Elon Musk, la mente de detrás de Tesla, SpaceX y Starlink

El patrimonio del empresario se disparó tras una reciente restitución judicial de un paquete accionario valorado en 139.000 millones de dólares

Descubre cuánto dinero tiene Elon

Atención, gamers en Perú: así serán las compras dentro de los videojuegos en 2026

El próximo año, se prevé que, si obtienes ingresos en un torneo o vendes un objeto dentro del juego, podrás recibir ese dinero en tu cuenta de forma inmediata

Atención, gamers en Perú: así
DEPORTES
La llamativa frase de Moretti

La llamativa frase de Moretti en medio de la crisis de San Lorenzo: “Si me tienen que devolver la plata que puse, me tienen que dar una parte del estadio”

Los 10 mejores triunfos del tenis argentino en 2025

La AFA confirmó al reemplazante de Bernardo Romeo tras su salida de la selección argentina

El millonario resarcimiento que deberá pagarle Corinthians al ex River Plate Matías Rojas

El gesto desconocido de Riquelme con un niño que conmovió a una eminencia del Hospital Garrahan: “Una alegría inmensa”

TELESHOW
Pampita llegó a Punta del

Pampita llegó a Punta del Este con sus hijos para celebrar la Navidad: las fotos del viaje familiar

Marta Fort se suma a la tendencia del verano y apostó por un rotundo cambio de look

Georgina Barbarossa celebró su cumpleaños con humor en la víspera de Navidad: “Siempre un solo regalo”

La Navidad a distancia de Wanda Nara y Mauro Icardi: fotos, gestos y una guerra silenciosa en redes

Thiago Medina y Daniela Celis preparan una Navidad muy especial con sus hijas: “Gracias Dios por dejarnos unidos”

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu anunció una inversión de

Netanyahu anunció una inversión de USD 108.000 millones para fortalecer la industria armamentística de Israel

Bolivia autorizó el uso de Starlink y otras redes satelitales tras años de restricciones impuestas por el MAS

María Corina Machado confirmó su regreso a Venezuela y anunció la “fase definitiva” contra el régimen de Nicolás Maduro

Cómo la diplomacia de Estados Unidos logró que el “último dictador de Europa” liberara 250 prisioneros políticos

Las fotos del regreso de la Navidad a Belén: “Después de dos años de oscuridad, necesitamos la luz”