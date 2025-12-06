Tecno

Cuáles son los códigos de Netflix para ver películas de Navidad

Al ingresar la combinación numérica 174017 aparecen películas como ‘Navidad de golpe‘, protagonizada por Lindsay Lohan o ‘Milagro en la calle 34‘

Guardar
Entre los títulos destacados están
Entre los títulos destacados están Navidad de golpe con Lindsay Lohan, Un baile navideño de Cenicienta y Milagro en la calle 34. REUTERS/Dado Ruvic

Con la llegada de diciembre, son muchos los usuarios que desean contagiarse del espíritu navideño a través de películas disponibles en Netflix.

Para facilitar la búsqueda de producciones temáticas, la plataforma ofrece un código específico: basta con ingresar 174017 en el buscador para acceder a una selección especial de películas de Navidad.

Entre los títulos destacados se encuentran ‘Navidad de golpe‘, protagonizada por Lindsay Lohan; ‘Un baile navideño de Cenicienta‘, ‘Milagro en la calle 34‘, y las populares entregas de ‘Las crónicas de Navidad‘, entre muchas otras.

Los usuarios pueden encontrar varias
Los usuarios pueden encontrar varias películas protagonizadas por Lindsay Lohan en esta sección. (Netflix)

De esta manera, los usuarios pueden disfrutar de una amplia variedad de historias llenas de magia, emoción y el inconfundible ambiente festivo que caracteriza esta época del año.

Qué otros códigos secretos hay en Netflix

Además del código secreto 174017 de Netflix para películas de Navidad, existen otros como:

  • Acción y aventuras: 1365
  • Comedias: 6548
  • Dramas: 5763
  • Terror: 8711
  • Ciencia ficción y fantasía: 1492
  • Documentales: 6839
  • Series de TV: 83
Basta con ingresar este código
Basta con ingresar este código en la barra de búsqueda para que se despliegue el contenido. (Netflix)
  • Películas de acción clásicas: 46576
  • Dramas basados en libros: 4961
  • Comedias románticas: 5475
  • Películas extranjeras de terror: 8654
  • Ciencia ficción de culto: 4734
  • Cine infantil: 783
  • Thrillers eróticos: 972
  • Películas románticas con escenas para adultos: 11881
  • Cine independiente de temática madura: 11079

Cuál es el origen de los códigos de Netflix

Los llamados códigos ocultos de Netflix nacieron como una herramienta interna para organizar su extenso catálogo en categorías mucho más detalladas. Por lo general, la plataforma solo muestra al usuario una porción del contenido disponible, tomando en cuenta su historial, ubicación y preferencias.

Los códigos ocultos de Netflix
Los códigos ocultos de Netflix surgieron como herramienta interna para clasificar su catálogo en categorías más específicas. REUTERS/Mario Anzuoni/Foto de archivo

Sin embargo, en sus sistemas, utiliza códigos numéricos que clasifican miles de títulos en subgéneros muy específicos, como “dramas románticos clásicos”, “películas de acción asiáticas” o “documentales espirituales”.

Aunque originalmente estos códigos no estaban destinados al público en general, con el tiempo algunos usuarios los descubrieron y comenzaron a difundirlos en la web, lo que llevó a que se conocieran como códigos ocultos.

Introducir uno de estos códigos en la barra de búsqueda permite desplegar una lista específica de películas o series asociadas a esa categoría, haciendo más sencillo el acceso a títulos que normalmente quedarían fuera de las recomendaciones comunes del sistema.

Al ingresar uno de estos
Al ingresar uno de estos códigos en la búsqueda, aparece una lista de películas o series de esa categoría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy en día, se han consolidado como una herramienta muy valorada por los suscriptores, pues brindan la posibilidad de explorar el catálogo de manera más sistemática y personalizada, yendo más allá de lo que sugiere el algoritmo habitual de Netflix.

Para qué sirven los códigos secretos u ocultos de Netflix

Los códigos secretos u ocultos de Netflix permiten a los usuarios acceder de manera directa a categorías y subgéneros muy específicos dentro del catálogo de la plataforma.

Al ingresar estos números en la barra de búsqueda, se despliegan listas de películas y series que a menudo no aparecen en las recomendaciones habituales.

Esta herramienta resulta útil para descubrir títulos menos visibles y explorar géneros particulares, como comedias románticas clásicas, thrillers escandinavos o documentales espirituales.

Esta función ayuda a encontrar
Esta función ayuda a encontrar contenido menos visible y a explorar géneros puntuales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los códigos facilitan una navegación más personalizada y eficiente, ampliando las opciones de entretenimiento más allá de lo que el algoritmo sugiere por defecto.

Qué otras plataformas tienes códigos secretos u ocultos

Diversos servicios de streaming y dispositivos cuentan con funciones especiales o accesos reservados que recuerdan a los “códigos ocultos de Netflix”, aunque la mecánica puede variar.

En Apple TV, por ejemplo, no se emplean códigos numéricos, pero existen menús y utilidades ocultas que se activan mediante combinaciones concretas del control remoto o ajustes avanzados. Estas herramientas permiten personalizar la experiencia y facilitar la navegación, aunque no revelan categorías de contenido como ocurre en Netflix.

En Apple TV no se
En Apple TV no se usan códigos numéricos, pero sí existen menús y funciones ocultas que se activan con combinaciones del control remoto o ajustes avanzados. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por su parte, Roku incorpora menús secretos y pantallas de configuración accesibles a través de secuencias específicas en el mando, lo que brinda opciones avanzadas de ajuste que no suelen estar presentes en la interfaz principal, pero tampoco muestra catálogos ocultos.

En el caso de Tubi, la búsqueda se apoya en inteligencia artificial: solo hace falta escribir términos como “thriller de acción” para recibir sugerencias relevantes, sin necesidad de códigos especiales.

Temas Relacionados

NetflixNavidadPelículasCódigosTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Apple podría presentar iPhone con procesadores Intel y se lanzaría en 2028

Intel comenzaría a suministrar el chip A22 para dispositivos como el iPhone 20 y el iPhone 20e

Apple podría presentar iPhone con

Llamadas internacionales de WhatsApp: por qué las recibes y cómo evitarlas

Si alguien que no conoces, especialmente del extranjero, te envía enlaces por mensaje directo o insiste en llamarte varias veces, es muy probable que sea un ciberdelincuente que intenta obtener tu información personal

Llamadas internacionales de WhatsApp: por

Apple revela las mejores aplicaciones de 2025 para iPhone, iPad y Mac

La edición 2025 de los App Store Awards volvió a poner el foco en herramientas impulsadas por inteligencia artificial

Apple revela las mejores aplicaciones

Los 10 animes más populares para ver en maratón este fin de semana

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Los 10 animes más populares

La advertencia de Geoffrey Hinton: “El verdadero peligro es que la IA desarrolle metas propias y se vuelva incontrolable”

El pionero británico detalla por qué urge investigar mecanismos para evitar que los sistemas inteligentes decidan prescindir de las personas

La advertencia de Geoffrey Hinton:
DEPORTES
Con Messi como titular, Inter

Con Messi como titular, Inter Miami vence a Vancouver Whitecaps en la final de la MLS

La desafiante frase de Verstappen contra Norris y McLaren antes de definir el título de la F1: “No tengo nada que perder”

La respuesta de Austria tras el error viral en las redes sociales con el escudo de la selección argentina

FIFA confirmó el fixture completo del Mundial 2026: días, horarios y sedes de todos los partidos

Los Pumas terminaron primeros en su grupo y clasificaron a las semifinales del Seven de Ciudad del Cabo

TELESHOW
Cande Ruggeri compartió su primer

Cande Ruggeri compartió su primer viaje a Disney con su hija Vita: fotos en Magic Kingdom, Epcot y los personajes favoritos

Maxi López llegó a Suiza y se reencontró con su hija: el emotivo momento que esperó 47 días

La felicidad de Juana Repetto por el objetivo que cumplió junto a sus hijos: “Todavía no caigo”

Cami Homs celebró su cumpleaños en la recta final de su embarazo: del festival de luces a su llamativo look

Los secretos del vestido de novia de Rocío Pardo y la conexión especial con su diseñadora: “Fue un proceso muy cálido”

INFOBAE AMÉRICA

El arte latinoamericano brilla en

El arte latinoamericano brilla en Art Basel Miami Beach con fuerte presencia de artistas, galerías y coleccionistas

Así fue el encuentro del papa León XIV con Roberto Benigni, protagonista de “La vida es bella”, una de sus películas favoritas

Zelensky dijo que mantuvo una conversación “constructiva” con los enviados de EEUU sobre el plan de paz de Trump para Ucrania

Quién fue Gregory Natal, el joven que con su muerte marcó para siempre a Cyndi Lauper y dio sentido a “True Colors”

La historia del canelazo: la bebida andina ícono de las fiestas de Quito