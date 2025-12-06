Cuáles son los códigos de Netflix para ver películas de Navidad

Entre los títulos destacados están Navidad de golpe con Lindsay Lohan, Un baile navideño de Cenicienta y Milagro en la calle 34. REUTERS/Dado Ruvic

Con la llegada de diciembre, son muchos los usuarios que desean contagiarse del espíritu navideño a través de películas disponibles en Netflix.

Para facilitar la búsqueda de producciones temáticas, la plataforma ofrece un código específico: basta con ingresar 174017 en el buscador para acceder a una selección especial de películas de Navidad.

Entre los títulos destacados se encuentran ‘Navidad de golpe‘, protagonizada por Lindsay Lohan; ‘Un baile navideño de Cenicienta‘, ‘Milagro en la calle 34‘, y las populares entregas de ‘Las crónicas de Navidad‘, entre muchas otras.

Los usuarios pueden encontrar varias películas protagonizadas por Lindsay Lohan en esta sección. (Netflix)

De esta manera, los usuarios pueden disfrutar de una amplia variedad de historias llenas de magia, emoción y el inconfundible ambiente festivo que caracteriza esta época del año.

Qué otros códigos secretos hay en Netflix

Además del código secreto 174017 de Netflix para películas de Navidad, existen otros como:

Acción y aventuras: 1365

Comedias: 6548

Dramas: 5763

Terror: 8711

Ciencia ficción y fantasía: 1492

Documentales: 6839

Series de TV: 83

Basta con ingresar este código en la barra de búsqueda para que se despliegue el contenido. (Netflix)

Películas de acción clásicas: 46576

Dramas basados en libros: 4961

Comedias románticas: 5475

Películas extranjeras de terror: 8654

Ciencia ficción de culto: 4734

Cine infantil: 783

Thrillers eróticos: 972

Películas románticas con escenas para adultos: 11881

Cine independiente de temática madura: 11079

Cuál es el origen de los códigos de Netflix

Los llamados códigos ocultos de Netflix nacieron como una herramienta interna para organizar su extenso catálogo en categorías mucho más detalladas. Por lo general, la plataforma solo muestra al usuario una porción del contenido disponible, tomando en cuenta su historial, ubicación y preferencias.

Los códigos ocultos de Netflix surgieron como herramienta interna para clasificar su catálogo en categorías más específicas. REUTERS/Mario Anzuoni/Foto de archivo

Sin embargo, en sus sistemas, utiliza códigos numéricos que clasifican miles de títulos en subgéneros muy específicos, como “dramas románticos clásicos”, “películas de acción asiáticas” o “documentales espirituales”.

Aunque originalmente estos códigos no estaban destinados al público en general, con el tiempo algunos usuarios los descubrieron y comenzaron a difundirlos en la web, lo que llevó a que se conocieran como códigos ocultos.

Introducir uno de estos códigos en la barra de búsqueda permite desplegar una lista específica de películas o series asociadas a esa categoría, haciendo más sencillo el acceso a títulos que normalmente quedarían fuera de las recomendaciones comunes del sistema.

Al ingresar uno de estos códigos en la búsqueda, aparece una lista de películas o series de esa categoría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy en día, se han consolidado como una herramienta muy valorada por los suscriptores, pues brindan la posibilidad de explorar el catálogo de manera más sistemática y personalizada, yendo más allá de lo que sugiere el algoritmo habitual de Netflix.

Para qué sirven los códigos secretos u ocultos de Netflix

Los códigos secretos u ocultos de Netflix permiten a los usuarios acceder de manera directa a categorías y subgéneros muy específicos dentro del catálogo de la plataforma.

Al ingresar estos números en la barra de búsqueda, se despliegan listas de películas y series que a menudo no aparecen en las recomendaciones habituales.

Esta herramienta resulta útil para descubrir títulos menos visibles y explorar géneros particulares, como comedias románticas clásicas, thrillers escandinavos o documentales espirituales.

Esta función ayuda a encontrar contenido menos visible y a explorar géneros puntuales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los códigos facilitan una navegación más personalizada y eficiente, ampliando las opciones de entretenimiento más allá de lo que el algoritmo sugiere por defecto.

Qué otras plataformas tienes códigos secretos u ocultos

Diversos servicios de streaming y dispositivos cuentan con funciones especiales o accesos reservados que recuerdan a los “códigos ocultos de Netflix”, aunque la mecánica puede variar.

En Apple TV, por ejemplo, no se emplean códigos numéricos, pero existen menús y utilidades ocultas que se activan mediante combinaciones concretas del control remoto o ajustes avanzados. Estas herramientas permiten personalizar la experiencia y facilitar la navegación, aunque no revelan categorías de contenido como ocurre en Netflix.

En Apple TV no se usan códigos numéricos, pero sí existen menús y funciones ocultas que se activan con combinaciones del control remoto o ajustes avanzados. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por su parte, Roku incorpora menús secretos y pantallas de configuración accesibles a través de secuencias específicas en el mando, lo que brinda opciones avanzadas de ajuste que no suelen estar presentes en la interfaz principal, pero tampoco muestra catálogos ocultos.

En el caso de Tubi, la búsqueda se apoya en inteligencia artificial: solo hace falta escribir términos como “thriller de acción” para recibir sugerencias relevantes, sin necesidad de códigos especiales.