Tecno

Adiós a Magis TV o XUPER TV: tres aplicaciones para ver películas gratis en Navidad

Las plataformas legales ofrecen catálogos extensos, compatibilidad con celulares y televisores inteligentes, además de reducir la posibilidad de fraudes, malware y solicitudes de datos bancarios

Guardar
Las plataformas piratas solo están
Las plataformas piratas solo están disponibles por APK y su instalación es peligrosa. (Fotocomposición Infobae)

Las festividades decembrinas unen a millones de familias alrededor del televisor para compartir películas clásicas o novedades infantiles. Ante esta tradición, la elección de plataformas digitales se convierte en un aspecto clave, sobre todo con el aumento de servicios piratas, como Magis TV o XUPER TV , que aumentan el riesgo de malware y estafas.

Por esta razón, acceder a contenidos de manera legal y gratuita permite proteger tanto los dispositivos como la privacidad de los usuarios. En este contexto, surgen alternativas reconocidas que ofrecen un catálogo extenso, funciones adicionales y seguridad, sin necesidad de realizar pagos ni entregar datos personales.

En este sentido, se explica las razones de por qué hay que evitar recurrir a plataformas ilegales como Magis TV o XUPER TV, sumado a las aplicaciones gratuitas para ver películas en Navidad.

Por qué evitar Magis TV y XUPER TV

El uso de plataformas ilegales
El uso de plataformas ilegales aumenta el riesgo de sufrir robos de información personal y la instalación de malware en televisores inteligentes y celulares. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones como XUPER TV y Magis TV han incrementado los riesgos de filtraciones de datos, ataques informáticos y pérdida de información personal.

Estas plataformas, frecuentemente instaladas a través de archivos de origen desconocido, pueden dejar expuestos teléfonos, televisores inteligentes y computadoras a virus, robos de cuentas y cobros no autorizados.

Entre los peligros figura la circulación de archivos ejecutables que vulneran la seguridad del usuario doméstico, afectando a toda la red. Frente a este escenario, muchas familias buscan opciones que no requieran la instalación de programas inseguros ni el ingreso de datos bancarios.

Qué ventajas ofrecen las plataformas gratuitas y legales

Aplicaciones autorizadas permiten ver películas
Aplicaciones autorizadas permiten ver películas sin registros complejos ni pagos, y no comprometen la privacidad ni la integridad del equipo del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones legales de películas y series gratuitas disminuyen la posibilidad de fraudes y problemas informáticos. El proceso de acceso es sencillo, sin cargos ocultos ni registros complejos, y no exige compartir información sensible.

Servicios como YouTube, Pluto TV y Vix garantizan una experiencia transparente y fácil de usar en celulares, computadoras y televisores inteligentes.

Este tipo de plataforma protege los datos privados y ofrece bibliotecas actualizadas de títulos accesibles para toda la familia. Además, evitan la exposición a estafas frecuentes en sitios no verificados.

Cuáles aplicaciones permiten ver películas y otros contenidos sin costos

YouTube destaca con un extenso catálogo de películas libres de derechos, clásicos y documentales, disponibles en canales verificados y listas especializadas. El acceso no requiere registro ni la descarga de programas externos peligrosos, lo que elimina riesgos de malware.

La plataforma de Google ofrece
La plataforma de Google ofrece acceso a películas clásicas, contenido documental y producciones independientes en canales verificados, con opciones de subtítulos y controles parentales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La plataforma permite configurar subtítulos, acceder a fragmentos y activar controles parentales. La permanencia de contenido en canales oficiales avala la seguridad del usuario y mantiene alejadas amenazas en sitios no autorizados.

Por su parte, Pluto TV ofrece canales temáticos en vivo y películas bajo demanda, ordenadas por género, sin necesidad de crear cuentas ni ingresar métodos de pago. La transmisión se financia a través de anuncios y asegura acceso legal e inmediato a la programación.

Vix sobresale como opción para América Latina. Su catálogo incluye películas de Hollywood, producciones en español, documentales y programas originales con actualizaciones regulares. El ingreso se realiza directamente desde dispositivos o smart TV tras descargar la app oficial, y la navegación es intuitiva con calidad de imagen alta.

Qué medidas tomar al instalar aplicaciones streaming en cualquier dispositivo

Descargar solo desde tiendas oficiales
Descargar solo desde tiendas oficiales como Google Play Store previene fraudes digitales y asegura el funcionamiento correcto de las aplicaciones de entretenimiento audiovisual. (Foto: Google)

Para proteger la seguridad, se debe instalar las aplicaciones desde Google Play Store o App Store, evitando archivos APK o descargas desde sitios desconocidos. Este método previene la introducción de virus y otras amenazas al dispositivo.

Asimismo, quienes buscan estrenos exclusivos, contenido internacional y funciones avanzadas, pueden elegir plataformas de pago como Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max o Apple TV, que ofrecen características adicionales.

Los usuarios deben saber que elegir opciones legales permite disfrutar de cine en familia durante Navidad o en otra época del año, sin poner en riesgo la tranquilidad del hogar.

Temas Relacionados

Magis TVXUPER TVAplicacionesPelículasNavidadLo último en tecnología

Últimas Noticias

Aprende a activar el modo Grinch en WhatsApp para estas festividades de Navidad 2025

Descubre los pasos para personalizar tu aplicación con imágenes originales, fondos temáticos y teclados únicos inspirados en el célebre personaje navideño

Aprende a activar el modo

Así Lisa Su llevó a AMD de la crisis a competir de tú a tú con Intel y Nvidia

La visión estratégica de la actual CEO de la compañía ha favorecido la expansión de la empresa hacia nuevos mercados, fortaleciendo su presencia en áreas como inteligencia artificial y circuitos avanzados

Así Lisa Su llevó a

El ajuste del celular que debes desactivar para evitar estafas cuando no lo estás usando

Los especialistas alertan que mantener el Bluetooth activo sin necesidad aumenta el riesgo de ser víctima de ataques diseñados para robar información personal y financiera

El ajuste del celular que

Paramount lanzó una oferta por más de 100.000 millones de dólares por Warner Bros

Este valor sobrepasa al acordado con Netflix que es de 82.700 millones de dólares con las deudas, además no enfrenta tantas críticas por causar monopolios en el sector streaming

Paramount lanzó una oferta por

La nueva herramienta de Chrome que agiliza el llenado de formularios en un solo clic

Google amplió las funciones de autocompletado en Chrome para rellenar automáticamente datos personales y de registro en distintas páginas web

La nueva herramienta de Chrome
DEPORTES
Indignación en la NFL por

Indignación en la NFL por una jugada antideportiva que podría ponerle fin a la carrera de una figura

Día clave para el futuro de Claudio Úbeda como entrenador de Boca Juniors en medio de la polémica tras la eliminación ante Racing

El explosivo escándalo detrás de la salida del “despiadado” asesor de Red Bull que fue clave en la llegada de Verstappen a la F1

Un luchador de UFC cayó mal, sufrió una escalofriante lesión y perdió el título mundial en una decisión que desató un debate

Comienza la quinta fecha de la Champions League con Inter-Liverpool como destacado: todos los partidos de la jornada

TELESHOW
Maxi López contó qué es

Maxi López contó qué es lo que más le molesta de Wanda Nara: “¡No lo quiero más!"

La emotiva dedicatoria de Lorena Vega al ganar su primer Martín Fierro: “¡Qué suerte que estás viva, mamá!"

Cómo Griselda Siciliani y Luciano Castro evitaron cruzarse con Sabrina Rojas en la entrada al Martín Fierro de Cine

De los gritos de los fans a los panchos tras el show de Shakira: la vibrante noche de Wanda Nara junto a su familia

Abel Pintos celebra 30 años con la música: un concierto inolvidable y una siembra de raíces para el futuro

INFOBAE AMÉRICA

Nueve aviones militares rusos y

Nueve aviones militares rusos y chinos entraron en la zona de identificación de defensa surcoreana: Seúl desplegó cazas

El joropo obtiene reconocimiento mundial como símbolo cultural de Venezuela

El incendio fatal en un edificio de Yakarta dejó al menos 22 muertos

El gobierno de Japón evalúa los daños tras el sismo de 7,5 y advirtió sobre las posibles réplicas

Un grupo paramilitar sudanés tomó el control del principal yacimiento de petróleo tras la retirada militar