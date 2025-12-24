Además de Call of Duty estos fueron los videojuegos en los que participó el legendario Vince Zampella

El legado de Vince Zampella incluye su paso por GameTek, SegaSoft, Respawn y Ripple Effect, influyendo en la evolución de shooters, aventuras y experiencias multijugador a nivel internacional - (Photo by Frank Micelotta/PictureGroup)

El sector del videojuego lamenta la pérdida de Vince Zampella, figura central en la evolución de los shooters y cofundador de estudios influyentes como Infinity Ward y Respawn Entertainment. Su trayectoria abarca mucho más que la emblemática saga Call of Duty, consolidándose como uno de los diseñadores más influyentes en la historia reciente del entretenimiento digital.

Tras su lamentable fallecimiento, el pasado domingo 21 de diciembre de 2025, en un accidente automovilístico dejó un legado que trasciende consolas y generaciones.

Cómo fueron los inicios de Vince Zampella en la industria gaming

La carrera de Zampella comenzó en los años noventa, lejos de los grandes focos de la industria. Su primer acercamiento profesional llegó tras un breve paso por Broward College y diversas ocupaciones fuera del entorno tecnológico. Su debut formal ocurrió en GameTek, donde participó como diseñador gráfico y de video digital.

Vince Zampella y su influencia en Medal of Honor, Titanfall y Battlefield, más allá del fenómeno Call of Duty - (Photo by Corine Solberg/Sipa USA)

A partir de ese momento, Zampella trabajó para compañías como Atari, Panasonic Interactive Media (Ripcord Games) y SegaSoft, lo que le permitió involucrarse en proyectos variados y conocer a figuras clave como Jason West, su futuro socio.

En esta etapa fue parte de títulos como Cyberbykes: Shadow Racer VR, NBA Jam Tournament Edition, Baldies, Supercross 3D y Golden Gate. En la mayoría de estos, su rol fue el de productor o productor sénior, lo que sentó las bases para su posterior liderazgo creativo.

Zampella y la llegada de Medal of Honor

El salto de Zampella al reconocimiento internacional se dio con su participación en Medal of Honor: Allied Assault para Electronic Arts (EA). Este título, lanzado en 2002, superó el millón de unidades vendidas y posicionó a Zampella como referente del género shooter.

Su labor previa en proyectos como Vigilance y Laser Arena ya había mostrado su interés por la acción en primera persona, pero fue con Medal of Honor donde consolidó su visión sobre la narrativa bélica y la jugabilidad inmersiva.

Además de Call of Duty, Zampella impulsó el avance técnico y creativo en shooters, battle royale y aventuras narrativas, dejando huella en múltiples franquicias emblemáticas

Infinity Ward y la revolución de Call of Duty

En 2002, Zampella fundó Infinity Ward junto a Jason West y Grant Collier gracias al respaldo de Activision. El objetivo era claro: redefinir el estándar de los shooters con una nueva franquicia. Así nació Call of Duty, que rápidamente se convirtió en un fenómeno global. Bajo la dirección de Zampella, la saga estableció nuevos parámetros en narrativa, diseño de mapas y multijugador.

Entre los títulos más destacados en los que participó figuran Call of Duty (2003), Call of Duty 2 y el aclamado Call of Duty 4: Modern Warfare. Este último fue especialmente valorado por su sistema de desbloqueos y su impacto en la experiencia multijugador.

El éxito de Modern Warfare constituyó un punto de inflexión para la industria, influyendo en el desarrollo de juegos posteriores y cimentando el legado de Zampella.

El despido de Zampella y West de Activision en 2010 marcó un nuevo capítulo. Ambos crearon Respawn Entertainment con el respaldo de EA, apostando por la independencia creativa. En esta etapa, Zampella asumió roles ejecutivos, guiando el desarrollo de títulos como Titanfall y Titanfall 2, que introdujeron mecánicas innovadoras como el parkour y los combates con mechas.

Tras Infinity Ward, Zampella lideró la creación de Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi: Fallen Order, y asumió el reto de revitalizar Battlefield con Ripple Effect Studios bajo el sello de Electronic Arts

La incursión de Respawn en el género battle royale con Apex Legends fue otro hito, al sumar millones de jugadores y posicionar al estudio como uno de los líderes en juegos multijugador. Precisó que bajo la supervisión de Zampella, el equipo también lanzó Star Wars Jedi: Fallen Order y Star Wars Jedi: Survivor, que recibieron elogios tanto de la crítica como de los seguidores de la saga cinematográfica.

El responsable del resurgimiento de en Battlefield

En 2020, Electronic Arts nombró a Zampella responsable de la franquicia Battlefield, a través de la reestructuración de DICE Los Ángeles, que pasó a llamarse Ripple Effect Studios.

Bajo su dirección, Battlefield 6 logró superar en ventas a la última entrega de Call of Duty, consolidando el prestigio de la saga y mostrando la capacidad de Zampella para revitalizar franquicias establecidas.

Entre los títulos donde aparece acreditado tras su salida de Activision figuran Medal of Honor: Above and Beyond y múltiples entregas de Battlefield, donde ejerció funciones de liderazgo y supervisión.

La huella de Vince Zampella en la industria va más allá de su trabajo en shooters. Su apuesta por la independencia creativa, su capacidad para liderar equipos y su visión innovadora influyeron en la forma en que se diseñan y producen videojuegos contemporáneos.

La comunidad global de videojuegos despide a Vince Zampella como una de las mentes más influyentes en la evolución del sector, dejando un legado que sigue inspirando a desarrolladores y jugadores de todo el mundo.