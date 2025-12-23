Adiós MagisTV y Xuper TV: ahora Android TV permitirá ver series y películas gratis

La nueva pestaña “Gratis” en Android TV permite acceder a películas, series y canales gratuitos sin instalar aplicaciones adicionales ni realizar registros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usuarios de televisores con Android TV tendrán un cambio importante en el corto plazo: la posibilidad de acceder a películas, series y canales de televisión completamente gratuitos.

Este giro, que comenzará a implementarse de manera generalizada a lo largo de 2026, responde a la evolución de los hábitos de consumo y a la necesidad de simplificar el acceso a grandes catálogos audiovisuales sin coste adicional. Eliminando la necesidad de buscar aplicaciones que no son legales, como el caso de MagisTV y XuperTV, que ponen el riesgo la seguridad y datos de las personas.

Cómo es la llegada de televisión gratuita a Android TV

Desde 2021, la pestaña “Descubrir” formaba parte central de la experiencia en Android TV, proporcionando recomendaciones personalizadas y mostrando tendencias de contenido. Sin embargo, recientes actualizaciones han eliminado por completo esta sección, dando paso a una nueva pestaña denominada “Gratis”.

Esta modificación, detectada inicialmente por usuarios de dispositivos como proyectores con versiones antiguas de Android TV, ya se está extendiendo a modelos más recientes, sin requerir actualizaciones de software.

Google impulsa la integración de contenido gratuito en Android TV para facilitar el acceso legal y seguro a catálogos de series, películas y canales en directo. (Imágen ilustrativa Infobae)

La pestaña “Gratis” concentra en un solo espacio todas las películas, series y canales en directo disponibles sin necesidad de pago. Según capturas compartidas por los primeros usuarios que han recibido la actualización, al acceder por primera vez a esta función aparece un aviso a pantalla completa, acompañado de los botones “Explorar ahora” y “Descartar”, invitando a navegar por el nuevo catálogo gratuito.

La eliminación de “Descubrir” no ha supuesto la desaparición de las recomendaciones personalizadas ni de la lista de seguimiento. Ambos elementos han sido reubicados en la pestaña “Inicio”, lo que permite a los usuarios seguir recibiendo sugerencias adaptadas a sus preferencias.

Para ajustar estas recomendaciones basta con desplazarse hasta el fondo de la pestaña principal y personalizar la experiencia según el historial de visualización y las aplicaciones instaladas.

Por qué Android TV realiza este cambio

La decisión de Google de transformar la interfaz de Android TV responde a varias tendencias que se han consolidado en los últimos años. Por un lado, la mayoría de los televisores inteligentes comercializados en 2025 ya cuentan con Android TV integrado como sistema operativo, lo que ha universalizado el acceso a la plataforma y facilitado la conectividad con otros dispositivos, la descarga de aplicaciones y la integración de herramientas como Chromecast.

La actualización de Android TV con la sección “Gratis” se distribuye de forma progresiva en todos los dispositivos compatibles a partir de 2026, abarcando tanto modelos nuevos como antiguos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro, la popularidad creciente de las plataformas FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) ha impulsado la oferta de canales y contenido audiovisual gratuito financiado mediante publicidad. Esta modalidad permite a los usuarios disfrutar de películas recientes, series completas y canales temáticos sin abonar suscripciones mensuales.

Hasta ahora, muchos propietarios de televisores Android desconocían la existencia de este contenido gratuito, oculto entre menús o accesible solo a través de aplicaciones específicas. La nueva pestaña “Gratis” pretende visibilizar y centralizar toda esta oferta, convirtiéndose en el punto de partida para quienes buscan alternativas sin coste en el universo del streaming.

Cómo acceder a películas y series gratis en Android TV

La incorporación de la pestaña “Gratis” modifica la estructura del menú principal de Android TV. A partir de la actualización, los usuarios encuentran las siguientes secciones: “Inicio”, “En vivo”, “Comprar”, “Gratis” y “Aplicaciones”. El acceso a la nueva función es inmediato y no requiere instalaciones adicionales ni registros, ya que se integra directamente en la interfaz del sistema.

Google describe la sección “Gratis” como el espacio desde donde es posible “encontrar todas las películas, series y canales gratuitos en Android TV, en un solo lugar”.

La navegación es similar al resto de pestañas: el usuario puede explorar los títulos destacados, filtrar por género o tipo de contenido, y seleccionar entre películas, episodios de series o canales en directo. Buena parte de este contenido se financia mediante anuncios, lo que permite mantenerlo sin coste para el espectador.

El acceso a la pestaña ‘Gratis’ está disponible exclusivamente en Android TV, mientras que los usuarios de Google TV mantienen una interfaz diferente por el momento. (Imagen ilustrativa Infobae).

La actualización se está implementando de forma progresiva y depende de los servidores de Google, por lo que no todos los dispositivos reciben el cambio al mismo tiempo. No obstante, tanto usuarios de televisores de última generación como de modelos con Android TV 10 han reportado la llegada de la nueva pestaña, lo que anticipa una cobertura total en los próximos meses.