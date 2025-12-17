Tecno

Instagram llega a los televisores: así podrás ver reels en una pantalla más grande que tu celular

La versión para TV inicialmente está disponible para dispositivos Amazon Fire TV. Incluye la sección de inicio, explorar y la del perfil

La plataforma de TV de Instagram estará inicialmente disponible para dispositivos Amazon Fire TV. (Instagram: mosseri)

Instagram ha comenzado a probar su aplicación para televisores, que por ahora estará disponible exclusivamente en dispositivos Amazon Fire TV, según Adam Mosseri, director de la red social.

En un video compartido por Mosseri, se detalla que la versión para TV incluye pestañas de inicio —compuesta por reels—, una sección para explorar y otra para el perfil del usuario.

“Estamos llevando los reels de tus creadores favoritos a la gran pantalla para que puedas ver contenido junto a otros. Es posible navegar por reels organizados en canales según tus intereses y buscar a los creadores que más te gusten. Además, iremos incorporando nuevas funciones y sumando compatibilidad con otros dispositivos de televisión en el futuro”, explicó Mosseri.

Al abrir Instagram en el
Al abrir Instagram en el televisor, la experiencia es similar a Netflix, con selección de perfil antes de explorar el contenido. (Instagram)

Al ingresar a la aplicación en el televisor, la experiencia es similar a la de plataformas como Netflix: aparece una pantalla para seleccionar quién está utilizando la cuenta, y el usuario simplemente elige su perfil antes de comenzar a explorar el contenido.

Los usuarios tienen la posibilidad de sincronizar Instagram para TV con la aplicación móvil y agregar hasta cinco cuentas en una sola pantalla. También pueden crear una cuenta nueva exclusiva para utilizar en el televisor.

Es importante aclarar que Instagram para TV no es lo mismo que IGTV, la aplicación anterior de Instagram dedicada a videos largos, que dejó de funcionar en 2022.

La llegada de la app
La llegada de la app a televisores ya había sido anticipada por Adam Mosseri, director de Instagram. (Instagram)

El lanzamiento de la aplicación para televisores no resulta inesperado, ya que Adam Mosseri, director de Instagram, había adelantado que la empresa estaba trabajando en una app específica para TV.

“Estamos explorando la televisión”, declaró Mosseri en el evento Screentime de Bloomberg.

“La televisión es un medio cada vez más importante; ha sido muy importante para YouTube (...) y ha sido muy importante para TikTok. Por eso, queremos descubrir cómo asegurarnos de que nuestra presencia sea atractiva en todos los dispositivos relevantes”.

Qué trae la aplicación de Instagram para TV

La aplicación de Instagram para TV ofrece una experiencia adaptada a la pantalla grande, permitiendo a los usuarios disfrutar de su contenido favorito directamente desde el televisor.

Instagram para TV está diseñada
Instagram para TV está diseñada para aprovechar la pantalla grande y ver contenido directamente desde el televisor. (Instagram)

Incorpora las funciones principales de la plataforma, como la visualización de reels organizados en canales de acuerdo con los intereses de cada persona. También cuenta con pestañas de inicio, explorar y perfil, facilitando la navegación y el acceso a los diferentes tipos de contenido.

Al igual que en la versión móvil, los usuarios pueden buscar y seguir a sus creadores preferidos, descubrir nuevos perfiles y ver videos en alta calidad junto a otras personas.

La aplicación permite seleccionar y alternar entre diferentes cuentas, así como crear una cuenta exclusiva para su uso en televisión.

Como en la versión móvil,
Como en la versión móvil, permite seguir creadores, descubrir nuevos perfiles y ver videos en alta calidad en compañía. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La interfaz está diseñada para ser intuitiva y similar a otras plataformas de streaming, mostrando una pantalla de selección de perfil al iniciar la aplicación.

En sus primeras etapas, Instagram para TV está disponible en dispositivos Amazon Fire TV, con el compromiso de ampliar su compatibilidad y añadir nuevas funciones en futuras actualizaciones.

Los usuarios prefieren usar TV para ver YouTube

Los televisores se han consolidado como el principal medio para ver YouTube en Estados Unidos en cuanto a tiempo de visualización. De acuerdo con datos de la propia plataforma, los usuarios reproducen más de 1.000 millones de horas de videos diariamente en televisores.

En Estados Unidos, los televisores
En Estados Unidos, los televisores ya son el principal dispositivo para ver YouTube por tiempo de visualización. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esto ha impulsado a YouTube a definirse como la “nueva televisión”, según afirma su CEO, Neal Mohan.

Sin embargo, aclara que esta “nueva” televisión es diferente de la tradicional: es interactiva y abarca formatos como Shorts —que, para sorpresa de muchos, también se ven en la televisión—, además de podcast, transmisiones en vivo, deportes, comedias y programas de entrevistas.

Mohan también señaló que, a medida que aumenta la cantidad de creadores que generan contenido pensado para la televisión, YouTube está centrando sus esfuerzos en optimizar la experiencia de usuario en pantallas grandes.

