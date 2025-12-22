Murió Vince Zampella, el multimillonario creador del videojuego Call of Duty

Vince Zampella fundó Infinity Ward y Respawn Entertainment, dos estudios líderes en la industria de los videojuegos - (Photo by Corine Solberg/Sipa USA)

Vince Zampella, figura clave en la industria de los videojuegos y cocreador de Call of Duty, falleció el domingo 21 de diciembre de 2025 en un accidente automovilístico en la autopista Angeles Crest, en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles.

De acuerdo con la Patrulla de Carreteras de California, el siniestro ocurrió alrededor de las 12:45 p. m., cuando el vehículo que conducía Zampella, de 55 años, se salió de la carretera por motivos aún bajo investigación e impactó contra el guardarraíl, desencadenando un incendio. Las autoridades confirmaron que el multimillonario fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

La muerte de Zampella generó pesar en la comunidad gamer, con mensajes de condolencias por parte de personalidades como Geoff Keighley

Detalles confirmados del accidente

Según NBC4 Los Ángeles y TMZ, el accidente involucró únicamente el coche en el que viajaban Zampella y un acompañante cuya identidad no fue dada a conocer. El vehículo circulaba hacia el sur de la autopista y, tras abandonar la calzada, chocó contra una barrera de concreto y se incendió.

La Patrulla de Caminos de California detalló que Zampella quedó atrapado y perdió la vida en el acto, mientras que el pasajero fue expulsado del automóvil y posteriormente falleció en un hospital.

No se han reportado hasta el momento factores externos ni la participación de otros vehículos, y la investigación policial sigue su curso para esclarecer la causa del accidente, tal como recoge Daily Mail.

El legado de Zampella incluye franquicias como Call of Duty, Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi: Fallen Order - (Xbox)

Estado actual de la investigación

De acuerdo con TMZ y Daily Mail, la causa exacta del accidente en el que murió Zampella no ha sido determinada y las autoridades continúan recabando evidencia.

La investigación de la Patrulla de Carreteras de California permanece abierta. Los medios locales señalaron que aún no se ha hecho pública la identidad del pasajero que acompañaba a Zampella ni se han difundido comunicados por parte de la familia.

El deceso de Vince Zampella representa una pérdida relevante para la industria global del videojuego, dado su papel indispensable en la transformación de una de las formas de entretenimiento más populares a nivel mundial.

Trayectoria profesional de Vince Zampella

La carrera de Vince Zampella se distingue por su papel fundamental en la creación y evolución de algunas de las franquicias más influyentes de la industria de los videojuegos.

Como fundador de Infinity Ward, impulsó el nacimiento de Call of Duty, una saga que transformó el género de los shooters y estableció nuevos estándares en jugabilidad y narrativa. Su liderazgo fue determinante para que la serie alcanzara lo que los aficionados consideran su “época dorada”, especialmente con la llegada de la serie original Modern Warfare.

Tras un conflicto interno con Activision por bonificaciones y derechos creativos, Zampella y Jason West —cofundador de Infinity Ward— abandonaron el estudio y fundaron Respawn Entertainment en 2010.

Las autoridades informaron que el vehículo de Zampella se incendió tras chocar contra una barrera de concreto en las montañas de San Gabriel - (Photo by Frank Micelotta/PictureGroup)

Desde allí, Zampella lideró el desarrollo de títulos como Titanfall, que destacó por su innovación en mecánicas de juego; Apex Legends, que se consolidó como referente en el género Battle Royale; y Star Wars Jedi: Fallen Order, ampliamente reconocido como una de las mejores adaptaciones de la saga cinematográfica. En 2017, Respawn Entertainment fue adquirida por EA, lo que le permitió ampliar su influencia y encabezar equipos responsables de la franquicia Battlefield.

Su llegada a la dirección de Battlefield resultó clave tras el difícil lanzamiento de Battlefield 2042 en 2021. Bajo su conducción, Battlefield 6 logró superar en ventas a la última entrega de Call of Duty en diciembre de 2025, consolidándose como el juego más vendido del año.

Este hito marcó la primera vez que la franquicia alcanzó semejante éxito comercial y confirmó la capacidad de Zampella para revitalizar proyectos y llevarlos a lo más alto de la industria.

Tras dejar Infinity Ward por un conflicto con Activision, Zampella fundó Respawn Entertainment y lideró el desarrollo de Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi: Fallen Order

El impacto de su trabajo revolucionó la experiencia de juego, impulsando tanto la innovación técnica como la expansión a nuevos géneros y estilos. Zampella no solo posicionó a sus franquicias entre las más influyentes del sector, sino que dejó una huella profunda que influenció a millones de jugadores en todo el mundo y redefinió las expectativas dentro del mercado de videojuegos. Actualmente, el futuro de Respawn y Battlefield permanece en puntos suspensivos.

Impacto y reacciones en la industria

La noticia de la muerte de Zampella provocó un fuerte impacto en la comunidad de los videojuegos. Según LBC News, personalidades y estudios manifestaron públicamente su reconocimiento y condolencias.

Geoff Keighley, organizador de The Game Awards, expresó su pesar en redes sociales y destacó el legado del desarrollador en el medio. Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales por parte de la familia, Respawn Entertainment ni EA, aunque diversos portales han confirmado que ambos estudios han sido contactados para comentarios.