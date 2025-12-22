Tecno

Maratón de películas y series en Navidad: El expreso polar, Elf, Ted y más tendencias de HBO Max y Universal+

Si no disfrutas del contenido navideño, puedes acudir a series dramáticas como The Newsreader, que ganó el Emmy Internacional al Mejor Drama del año

Guardar
El Expreso Polar, Elf: El
El Expreso Polar, Elf: El duende y Ted destacan entre las películas y series disponibles en HBO Max y Universal+. (HBO Max)

El Expreso Polar, Elf: El duende y Ted se encuentran entre las principales opciones de películas y series disponibles en HBO Max y Universal+ para disfrutar durante la semana de Navidad, tanto para quienes buscan contenido relacionado con esta época como para quienes desean explorar otros géneros.

En particular, El Expreso Polar en HBO Max se ha consolidado como un clásico navideño.

En esta película animada, la historia transcurre en la víspera de Navidad, cuando, tras quedarse la casa en silencio, un niño aborda un misterioso tren que lo espera: el Expreso Polar.

Al llegar al Polo Norte, Papá Noel le ofrece el regalo que elija y el niño pide como único deseo una campana del arnés de los renos de Santa Claus, que termina perdiendo en el viaje de regreso.

La cinta animada narra una
La cinta animada narra una noche de Navidad en la que un niño sube a un misterioso tren: El Expreso Polar. (HBO Max)

Entre los actores que prestaron sus voces a los personajes destacan Tom Hanks, Nona Gaye, Peter Scolari, Michael Jeter, Eddie Deezen y Charles Fleischer.

Qué otras opciones de películas navideñas hay en HBO Max

Además de El Expreso Polar, en HBO Max se encuentran más películas navideñas como:

  • Elf: El duende.

Will Ferrell interpreta a Buddy, un humano criado por elfos en el Polo Norte que, al descubrir su verdadero origen, viaja a Nueva York para reencontrarse con su padre biológico.

El elenco está integrado por Will Ferrell, James Caan, Bob Newhart, Edward Asner, Zooey Deschanel, Mary Steenburgen, Peter Dinklage, Amy Sedaris, Michael Lerner, Andy Richter, Kyle Gass y Daniel Tay. La película fue dirigida por Jon Favreau y escrita por David Berenbaum.

Will Ferrell da vida a
Will Ferrell da vida a Buddy, un humano criado por elfos que viaja a Nueva York para conocer a su padre. (HBO Max)
  • Navidad en el País de Maravillas.

San Nicolás y su grupo de amigos emprenden un viaje al país de las maravillas con la misión de salvar la Navidad de una niña.

Después de recibir una nota tardía de la Princesa de Corazones, San Nicolás y sus renos parten para corregir el descuido, pero se encuentran con la temida Reina de Corazones, quien detesta todo lo vinculado con la Navidad, especialmente los regalos.

Con ayuda de Alicia, el Sombrerero Loco y la Liebre de Marzo, deberán intentar mostrarle a la Reina el verdadero sentido de la Navidad antes de que sea demasiado tarde. El elenco incluye a Gerard Butler, Emilia Clarke, Simone Ashley, Mae Muller y Mackenzie Crook.

La historia retrata el reencuentro
La historia retrata el reencuentro de una novelista y un carpintero unidos por el espíritu navideño. A Carpenter Christmas Romance - MOW
  • Una Navidad para escribir y amar.

La historia sigue a una novelista y un carpintero que, tras reencontrarse, descubren que el espíritu navideño puede cimentar un vínculo imposible de romper. Participan Sasha Pieterse, Mitchell Slaggert, Kaley McCormack, Asia King, Chris Gann, Zuri Hall, Sam Myerson, J. Pena, Amanda Mccants y Omar Aragones.

Qué series ofrece Universal+

Si, en cambio, prefieres ver series que no estén relacionadas con la Navidad, puedes acudir a algunas que ofrece Universal+ como:

  • Ted, la serie

Creada por Seth MacFarlane, la precuela televisiva del célebre oso de peluche despliega en su primera temporada el humor negro, la picardía y la ternura característicos del personaje.

Ted sigue las aventuras del
Ted sigue las aventuras del irreverente oso junto a su inseparable amigo John Bennett. (Universal+)

La trama sigue a Ted mientras acompaña a su inseparable amigo John Bennett (interpretado por Max Burkholder, Parenthood) durante su adolescencia en los años 90, entre conflictos escolares, bromas imposibles y las lecciones propias del crecimiento.

  • Poker Face.

Obra del cineasta nominado al Oscar, Rian Johnson, esta serie combina el formato clásico de “caso por episodio” con el humor ácido y la inteligencia narrativa de su creador.

El público sigue a Charlie Cale, interpretada por Natasha Lyonne, nominada al Emmy por este papel, una detective peculiar dotada de la habilidad para detectar mentiras y resolver crímenes mientras recorre los Estados Unidos por carretera.

Creada por Rian Johnson, la
Creada por Rian Johnson, la serie mezcla casos autoconclusivos con humor ácido e ingenio narrativo. POKER FACE -- Pictured: (l-r) Natasha Lyonne as Charlie Cale, John Mulaney as Special Agent Daniel Clyde Otis -- (Photo by: PEACOCK)
  • The Newsreader.

Ganadora del Emmy Internacional al Mejor Drama del año, The Newsreader ofrece una ambientación cuidada y un retrato humano del detrás de cámaras en el periodismo televisivo.

A lo largo de sus tres temporadas, la serie australiana, creada por Michael Lucas, fusiona drama, historia y crítica social al adentrarse en la compleja relación entre la presentadora Helen Norville y el ambicioso reportero Dale Jennings.

Temas Relacionados

PelículasSeriesHBO MaxEl expreso polarElf: el duendeTedNavidadUniversal+Tecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Murió Vince Zampella, el multimillonario creador del videojuego Call of Duty

El hecho ocurrió el domingo 21 de diciembre, cuando el auto del realizador salió de la carretera, impactó contra el guardarraíl y se incendió. Las autoridades aún analizan las razones detrás del accidente

Murió Vince Zampella, el multimillonario

WhatsApp presenta un pack de stickers exclusivo para celebrar 2026 en iPhone

La nueva funcionalidad se orienta hacia la personalización de chats y estados en la recta final de 2025

WhatsApp presenta un pack de

La IA de Google llega a las cocinas: este es el anuncio de Gemini y Samsung para los alimentos

Con un sistema de cámaras y algoritmos, la IA puede reconocer los productos, ponerles nombres y avisar qué falta en el mercado

La IA de Google llega

Tres métodos seguros y legales para aumentar el almacenamiento en Gmail

Operadores de búsqueda, transferencia de documentos a servicios en la nube y mejores prácticas de archivo son alternativas recomendadas para extender la vida útil del correo electrónico

Tres métodos seguros y legales

Clair Obscur: Expedition 33 perdería algunos de sus premios como mejor juego del año por la IA

La polémica sobre la participación de inteligencia artificial generativa ha forzado a separar el reconocimiento técnico de la obra de un debate creciente sobre los límites de la creatividad

Clair Obscur: Expedition 33 perdería
DEPORTES
Se sorteó la Primera Nacional

Se sorteó la Primera Nacional 2026: así quedaron conformadas las dos zonas con los 36 equipos que buscarán subir a la Liga Profesional

FIFA publicó el último ranking del año: en qué puesto terminó Argentina y un rival en el Mundial que crece

El polémico posteo de Jake Paul tras sufrir una fractura en su mandíbula en la derrota con Anthony Joshua: “El sueño americano”

El contrato “sin precedentes” que el PSG planea ofrecerle a Luis Enrique

El contundente informe de la F1 sobre la “dura” temporada 2025 de Alpine: “Pocos momentos destacados”

TELESHOW
El cruce navideño de Maxi

El cruce navideño de Maxi López con Wanda Nara en Masterchef Celebrity: “Si querés diamantes se los vas a tener que pedir a Migueles”

Chano contó cómo enfrentó su internación por adicciones: “Entendí que tenía una enfermedad”

Wanda Nara aseguró que Mauro Icardi no saldó el total de la cuota alimentaria: “Sigue siendo deudor”

Así llegó Mauro Icardi junto a la China Suárez a buscar a sus hijas para pasar la Navidad juntos: las imágenes

El tremendo susto de Guido Süller al descubrir un nido de ratas en su habitación: “¡Nunca vi algo así!"

INFOBAE AMÉRICA

Avianca actualiza su experiencia de

Avianca actualiza su experiencia de viaje: más comodidad y conectividad para todos sus viajeros

Choques entre fuerzas sirias y kurdos reavivan la tensión en Alepo

Paro en Bolivia: mineros encabezaron protestas contra el fin del subsidio a los combustibles

La Casa Blanca amenaza los fondos del Museo Smithsonian con una revisión exhaustiva del contenido

El papa León XIV instó a los altos funcionarios del Vaticano dejar de lado las ambiciones de poder y el resentimiento