Maratón de películas y series en Navidad: El expreso polar, Elf, Ted y más tendencias de HBO Max y Universal+

El Expreso Polar, Elf: El duende y Ted destacan entre las películas y series disponibles en HBO Max y Universal+. (HBO Max)

El Expreso Polar, Elf: El duende y Ted se encuentran entre las principales opciones de películas y series disponibles en HBO Max y Universal+ para disfrutar durante la semana de Navidad, tanto para quienes buscan contenido relacionado con esta época como para quienes desean explorar otros géneros.

En particular, El Expreso Polar en HBO Max se ha consolidado como un clásico navideño.

En esta película animada, la historia transcurre en la víspera de Navidad, cuando, tras quedarse la casa en silencio, un niño aborda un misterioso tren que lo espera: el Expreso Polar.

Al llegar al Polo Norte, Papá Noel le ofrece el regalo que elija y el niño pide como único deseo una campana del arnés de los renos de Santa Claus, que termina perdiendo en el viaje de regreso.

La cinta animada narra una noche de Navidad en la que un niño sube a un misterioso tren: El Expreso Polar. (HBO Max)

Entre los actores que prestaron sus voces a los personajes destacan Tom Hanks, Nona Gaye, Peter Scolari, Michael Jeter, Eddie Deezen y Charles Fleischer.

Qué otras opciones de películas navideñas hay en HBO Max

Además de El Expreso Polar, en HBO Max se encuentran más películas navideñas como:

Elf: El duende.

Will Ferrell interpreta a Buddy, un humano criado por elfos en el Polo Norte que, al descubrir su verdadero origen, viaja a Nueva York para reencontrarse con su padre biológico.

El elenco está integrado por Will Ferrell, James Caan, Bob Newhart, Edward Asner, Zooey Deschanel, Mary Steenburgen, Peter Dinklage, Amy Sedaris, Michael Lerner, Andy Richter, Kyle Gass y Daniel Tay. La película fue dirigida por Jon Favreau y escrita por David Berenbaum.

Will Ferrell da vida a Buddy, un humano criado por elfos que viaja a Nueva York para conocer a su padre. (HBO Max)

Navidad en el País de Maravillas.

San Nicolás y su grupo de amigos emprenden un viaje al país de las maravillas con la misión de salvar la Navidad de una niña.

Después de recibir una nota tardía de la Princesa de Corazones, San Nicolás y sus renos parten para corregir el descuido, pero se encuentran con la temida Reina de Corazones, quien detesta todo lo vinculado con la Navidad, especialmente los regalos.

Con ayuda de Alicia, el Sombrerero Loco y la Liebre de Marzo, deberán intentar mostrarle a la Reina el verdadero sentido de la Navidad antes de que sea demasiado tarde. El elenco incluye a Gerard Butler, Emilia Clarke, Simone Ashley, Mae Muller y Mackenzie Crook.

La historia retrata el reencuentro de una novelista y un carpintero unidos por el espíritu navideño. A Carpenter Christmas Romance - MOW

Una Navidad para escribir y amar.

La historia sigue a una novelista y un carpintero que, tras reencontrarse, descubren que el espíritu navideño puede cimentar un vínculo imposible de romper. Participan Sasha Pieterse, Mitchell Slaggert, Kaley McCormack, Asia King, Chris Gann, Zuri Hall, Sam Myerson, J. Pena, Amanda Mccants y Omar Aragones.

Qué series ofrece Universal+

Si, en cambio, prefieres ver series que no estén relacionadas con la Navidad, puedes acudir a algunas que ofrece Universal+ como:

Ted, la serie

Creada por Seth MacFarlane, la precuela televisiva del célebre oso de peluche despliega en su primera temporada el humor negro, la picardía y la ternura característicos del personaje.

Ted sigue las aventuras del irreverente oso junto a su inseparable amigo John Bennett. (Universal+)

La trama sigue a Ted mientras acompaña a su inseparable amigo John Bennett (interpretado por Max Burkholder, Parenthood) durante su adolescencia en los años 90, entre conflictos escolares, bromas imposibles y las lecciones propias del crecimiento.

Poker Face.

Obra del cineasta nominado al Oscar, Rian Johnson, esta serie combina el formato clásico de “caso por episodio” con el humor ácido y la inteligencia narrativa de su creador.

El público sigue a Charlie Cale, interpretada por Natasha Lyonne, nominada al Emmy por este papel, una detective peculiar dotada de la habilidad para detectar mentiras y resolver crímenes mientras recorre los Estados Unidos por carretera.

Creada por Rian Johnson, la serie mezcla casos autoconclusivos con humor ácido e ingenio narrativo. POKER FACE -- Pictured: (l-r) Natasha Lyonne as Charlie Cale, John Mulaney as Special Agent Daniel Clyde Otis -- (Photo by: PEACOCK)

The Newsreader.

Ganadora del Emmy Internacional al Mejor Drama del año, The Newsreader ofrece una ambientación cuidada y un retrato humano del detrás de cámaras en el periodismo televisivo.

A lo largo de sus tres temporadas, la serie australiana, creada por Michael Lucas, fusiona drama, historia y crítica social al adentrarse en la compleja relación entre la presentadora Helen Norville y el ambicioso reportero Dale Jennings.