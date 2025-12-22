Cómo activar el control parental en las consolas de PlayStation para proteger a los menores de contenidos indebidos

Aprende a activar el control parental en las consolas de PlayStation y así proteger a tus hijos y sobrinos - REUTERS/Claudia Greco/File Photo

La presencia de niños y adolescentes en entornos de videojuegos es habitual, lo que exige a las familias establecer barreras y límites para garantizar una experiencia segura. Las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5 cuentan con sistemas de control parental diseñados para proteger a los menores del acceso a contenidos inadecuados, restringir funciones online y gestionar el tiempo de juego.

Configurar correctamente estas herramientas resulta fundamental para padres y tutores que buscan un equilibrio entre diversión y seguridad digital.

Cómo crear tu familia en PlayStation y añadir a los menores

Para comenzar la administración parental en PlayStation, el responsable debe tener una cuenta en PlayStation Network. La plataforma permite usar la aplicación PlayStation Family, disponible para móviles, que facilita la gestión de los perfiles y la supervisión a distancia.

Descarga la aplicación PlayStation Family en tu dispositivo inteligente.

Inicia sesión con tu cuenta o crea una nueva si no tienes.

Selecciona “ Configurar tu familia ” y sigue los pasos para agregar a tus hijos como miembros menores.

Puedes añadir más adultos para compartir la administración y sumar todos los menores que desees desde la sección “Administración de familia”.

Quien gestiona la familia se convierte en el administrador principal y tendrá privilegios para definir todas las restricciones y monitorear la actividad.

Cómo establecer los controles parentales desde cualquier dispositivo

PlayStation facilita la configuración de controles parentales a través de la aplicación móvil, el sitio web oficial y directamente desde las consolas PS4 y PS5.

Accede a Administración de cuentas y selecciona Administración de familia .

Elige el perfil del menor y toca Editar para ajustar los parámetros de control parental.

Determina los límites en juegos y apps según la clasificación de edad, bloquea compras, restringe el acceso a funciones sociales, controla el tiempo de uso y personaliza qué puede ver o descargar cada hijo.

En consolas PS5 ve a Configuración > Familia y control parental > Administración de familia; en PS4 el menú es Configuración > Control parental/Administración de familia > Administración de familia. Selecciona al menor y configura las restricciones deseadas.

Es importante asegurarse de que los menores completaron la verificación de correo electrónico y han iniciado sesión en sus propios perfiles para que los controles sean efectivos.

Cómo evitar modificaciones no autorizadas en los controles parentales

Para impedir que los niños o adolescentes cambien los límites establecidos, PlayStation ofrece varias medidas adicionales:

Clave de restricción de la consola: En PS5 : Desde el perfil de administrador, accede a Configuración > Familia y control parental > Restricciones de la consola PS5 . Si nunca la cambiaron, la clave predeterminada es 0000. Personaliza una clave de cuatro dígitos memorable solo para adultos. En PS4 : Configura una clave de restricción de sistema en el menú adecuado.



Clave de inicio de sesión para cada cuenta: Establece una clave de acceso desde Configuración > Usuarios y cuentas para que cada usuario inicie sesión con su clave. Recuerda que esta clave es diferente a la de restricción de la consola.

Desactivar creación de nuevos usuarios y acceso de invitados: Desde el menú de restricciones, bloquea la posibilidad de crear usuarios sin autorización o iniciar sesión como invitado. Así evitas que el menor eluda los controles parentales configurados para él.



Cómo definir el control detallado de juegos, contenido y privacidad

La aplicación PlayStation Family y las opciones del sistema permiten revisar y ajustar el acceso a juegos, aplicaciones, descargas, funciones de comunicación en línea y compras. Se puede filtrar por clasificación de edad, controlar chats de voz y video, y decidir quién puede modificar la configuración de privacidad, asignando esta tarea solo al adulto responsable o permitiendo al menor hacer cambios limitados.

Cada vez que el menor conecta servicios externos o modifica ciertas preferencias, PlayStation envía notificaciones al administrador. Los cambios de control parental aplicados en un dispositivo se sincronizan en toda la red de PlayStation asociada al menor.

Consejos para maximizar la seguridad

Pide a tu hijo cerrar sesión y volver a iniciarla si realizas cambios durante el juego para garantizar que los nuevos límites sean efectivos.

Revisa de forma regular la actividad , el tiempo de uso y la lista de contactos o juegos instalados por los niños.

Mantén una comunicación abierta, explica el motivo de las restricciones y promueve el uso responsable de internet y los videojuegos.

La combinación de controles técnicos y educación digital permite a las familias proteger a los menores de contenidos indebidos en PlayStation y, al mismo tiempo, impulsa el desarrollo de hábitos tecnológicos saludables y un entorno seguro en la plataforma.